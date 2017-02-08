Программа для вашего корпоратива на 23 февраля

Близится главный мужской праздник в году — День защитника Отечества. И рано или поздно встает вопрос, как же поздравить мужчин-коллег с этим замечательным праздником. Конечно же, хочется придумать что-то интересное и необычное…

Для тех, кто еще не определился с выбором, мы предлагаем праздничную программу «Вечер в КабарЭ».

Оригинально с задором и душой этот вечер с вами проведут танцоры школы танца «Dance Generation» и прекрасные дивы студии «Olivi dance». В роли хозяйки и вокалистки КабарЭ выступит ведущая Анастасия РЕБРОВА.

В программе:

тот самый озорной can-can,

знойные восточные красавицы,

гангстерский номер наповал,

а также много игр, песен и сюрпризов.

Внимание! Среди гостей будет разыгран «Комплимент ведущей» — билеты в кино и романтичное розовое вино!

Приглашайте, отдыхайте и наслаждайтесь праздником!

На все вопросы ответим по телефону 8(924)-179-31-79.