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08.02.2017, 13:02
Культура & Образование
Анонс
Программа для вашего корпоратива на 23 февраля
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Республика
Регионы формируют реестры квалифицированных подрядчиков в сфере капитального ремонта
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Егор Борисов: «Якутия должна стать интеллектуальным центром»
08.02.2017, 12:22
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Анонс
Северный фестиваль. Высшая школа музыки объединит музыкантов из Китая,  Кореи и России
08.02.2017, 12:11
Экономика
Строймонтаж 2002
08.02.2017, 10:40
Столица
Якутск посетили представители Алматинской Бизнес Ассоциации
08.02.2017, 10:21
Культура & Образование
2017 год в сфере образования и науки объявлен Годом Михаила Алексеева  
08.02.2017, 10:12
Тест
Эксклюзив
Тест: Смогли бы вы управлять Якутией?
08.02.2017, 10:02
Политика
В Госдуме рассмотрен законопроект о сроках бесплатной приватизация жилья
08.02.2017, 9:40
Происшествия
В Якутске произошло 2 пожара
08.02.2017, 8:36
Столица
Анонс
В Год добра стартовал фотоконкурс «Якутск глазами горожан»
08.02.2017, 8:35
Общество
Поздравление Владимира Егорова с Днем российской науки
07.02.2017, 22:46
Культура & Образование
Февральское совещание: Выставка образовательных проектов  школ-интернатов
07.02.2017, 22:41
Происшествия
Видео
Страшную смерть пациента на пороге якутского интерната сняла уличная камера
07.02.2017, 22:10
Происшествия
Резонанс
Дело Евгения Грибчатова. Следствием допущены нарушения?
07.02.2017, 20:56
Культура & Образование
Эксклюзив
ЭРХААН: мой путь на эстраду
07.02.2017, 20:34
Красота & Здоровье
«Зеленый рай»: Супер предложение на 8 марта!  
07.02.2017, 18:08
Культура & Образование
Февральское совещание работников образования РС(Я)
07.02.2017, 18:00
Экономика
Увеличена грузоподъемность на ледовой переправе Пеледуй-Хамра
07.02.2017, 17:57
Экономика
Крупнейший гостиничный оператор ACCORHOTELS готов к инвестиции в Якутске
07.02.2017, 17:48
Происшествия
На крыльце Дома престарелых умер пациент
07.02.2017, 17:44
Культура & Образование
Юные якутяне получат техногородок к юбилею ЯАССР
07.02.2017, 17:22
Культура & Образование
Афиша
«Тепло вечной мерзлоты» вновь на арене Бриллиантового цирка!
07.02.2017, 17:14
Культура & Образование
В Якутске обсудили проблемы независимой оценки качества дополнительного образования детей
07.02.2017, 17:01
Происшествия
Телефонный мошенник представился начальником ГАИ
07.02.2017, 16:25
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Инспекторы ГИМС осуществляют мониторинг водоемов в республике
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Афиша
Бриллиантовый цирк приглашает
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Сахамин Афанасьев: Необходима консолидация государств для сохранения природы Арктики
07.02.2017, 15:41
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Более 7, 3 тыс. земельных участков предоставлено в Якутии многодетным семьям
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Назначен новый директор Якутского постпредства в Москве
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Республика
В Мирном прошел первый этап всероссийского конкурса «Человеческий фактор»
07.02.2017, 15:12
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Примите участие в благотворительной акции «Снежный ангел»
07.02.2017, 14:54
Экология
В Якутск приезжает рабочая группа Арктического совета AMAP
07.02.2017, 14:44
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Единый информационный день по вопросам ЕГЭ и ОГЭ
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Эксперимент удался: ТОР «Кангалассы» дает по 50 кг. помидоров в день!
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МЧС: Жизнеобеспечение населенных пунктов в Усть-Янском районе не нарушено
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Фонд капремонта: Вопрос – ответ
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Трагический пожар в Якутске
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Отсутствие дорог в Усть-Янском улусе Якутии парализовало доставку топлива
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Резонанс
Следователи расследуют гибель 4-х бродяг в Якутске
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Во фруктовом ларьке Якутска
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Надежду Доброхотову поздравляют с новым назначением
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Сегодня день рождения начальника полиции, руководителей, общественного деятеля и композитора
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Злоумышленник похитил автомобиль у друга
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Стройка упирается в закон
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Якутские дети в шоу талантов на канале НТВ!
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Егор Борисов создает новое почетное звание
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В Якутии добыли крупный алмаз
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День святого Валентина: история и традиции 14 февраля
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8 февраля 2017, 13:02
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Программа для вашего корпоратива на 23 февраля

Близится главный мужской праздник в году — День защитника Отечества.  И рано или поздно встает вопрос, как же поздравить мужчин-коллег с этим замечательным праздником. Конечно же, хочется придумать что-то интересное и необычное…

Для тех, кто еще не определился с выбором, мы предлагаем праздничную программу «Вечер в КабарЭ».

Оригинально с задором и душой этот вечер с вами проведут танцоры школы танца «Dance Generation» и прекрасные дивы студии «Olivi dance». В роли хозяйки и вокалистки КабарЭ выступит ведущая  Анастасия РЕБРОВА.

В программе:

  • тот самый озорной can-can,
  • знойные восточные красавицы,
  • гангстерский номер наповал,
  • а также много игр, песен и сюрпризов.

Внимание! Среди гостей будет разыгран «Комплимент ведущей» — билеты в кино и романтичное розовое вино!

Приглашайте, отдыхайте и наслаждайтесь праздником!

На все вопросы ответим по телефону 8(924)-179-31-79.

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