Прогноз погоды в Якутске на среду

Прогноз погоды в г. Якутске
Ожидаемая с 21 час 10/07 до 21 час 11/07
Без осадков, ветер южный ночью 1-4 м/с, днем 4-9 м/с, температура воздуха ночью +15,+17, днем +30,+32°.
Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия)
на 12-13. 07. 18.
12 июля небольшие, умеренные дожди ожидаются на нижней Лене, в Верхоянском, Томпонском районах, 13 июля в Колымо-Индигирских районах. Кратковременные дожди с грозами, порывами ветра до 13-18 м/с в центральных, южным, Ленском, Олекминском районах. Температура воздуха ночью +13+18°, на севере +5+10°, на северо-востоке +8+13°, на побережье 0,+5°, температура воздуха днем 12 июля +24+29°, на северо-западе +11+16°, на побережье +2+7°; 13 июля температура воздуха +23+28°, при дожде +18+23°, на северо-западе +11+16°, на побережье +1+6°.
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