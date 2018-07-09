Прогноз погоды в Якутске на понедельник

Прогноз погоды в г. Якутске
Ожидаемая с 21 час 08.07 до 21 час 09.07
Без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура воздуха ночью +15+17, днем +34+36
Источник: Якутское УГМС.
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Прогноз погоды в г. Якутске
Ожидаемая с 21 час 08.07 до 21 час 09.07
Без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура воздуха ночью +15+17, днем +34+36
Температурные рекомендации для различной категории сотрудников и ответственность работодателя за их нарушение.
Норма температуры воздуха на рабочем месте регулируется и 212-й статьей Трудового кодекса нашей страны, которая гласит, что работодатель в обязательном порядке обязан обеспечивать благоприятные условия и режим для труда, а также отдыха своих работников.
Приведенные регламенты СанПин по температуре на рабочем месте распространяются абсолютно на все компании и всех сотрудников (независимо от размеров фирмы и ее государственной принадлежности).
Для категории т.н. офисных работников (менеджеры, секретари и другие сотрудники интеллектуального труда относящиея к категории тружеников с незначительными физическими нагрузками) — нормальная для них температура должна колебаться в диапазоне от 20 до 28 градусов тепла. Любое отклонении от установленных цифр должно приводить к сокращению времени рабочего дня. Схема уменьшения выглядит следующим образом:
28 градусов — 8 часов;
28,5 градуса — 7 часов;
29 градусов — 6 часов и так далее.
По аналогичному алгоритму срок выполнения трудовых обязанностей в офисе сокращается до температуры в 32,5 градуса выше нуля. При таких исходных данных трудится разрешено не более одного часа. При температуре выше приведенной, работы и вовсе требуется отменить или перенести в другое помещение.
Ещё и дымка плюс ко всему 😥
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