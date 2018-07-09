Прогноз погоды в Якутске на понедельник

Прогноз погоды в г. Якутске Ожидаемая с 21 час 08.07 до 21 час 09.07 Без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура воздуха ночью +15+17, днем +34+36 Источник: Якутское УГМС.

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