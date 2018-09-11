Прогноз погоды в Якутии на 3 дня

Прогноз погоды в Якутске на 11 сентября

Без осадков, ветер северо-западный, днем юго-западный 4-9м/сек, температура ночью -1,+1 град., днем +7+9 град.

Прогноз погоды в Якутии на 12-13 сентября

На северо-востоке, побережье небольшой и умеренный мокрый снег, дождь, на юге небольшой и умеренный дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер умеренный, на побережье местами порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -1-6, на северо-западе, в центре местами -5-10, на северо-востоке -7-12, при осадках на юге, Колыме 0,+5. Днем +7+12, на западе +12+17, на северо-востоке +3+8, при осадках, в горах -3,+2°.