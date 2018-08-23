Прогноз погоды: в столице Якутии ожидаются дождь с грозой

Сегодня утром Якутск накрыл густой туман. Синоптики такое явление объясняют перепадами температуры: в эти дни в дневное время воздух хорошо прогревается, а ночные температуры с каждым днем снижаются. Что ожидать от погоды — ЯСИА узнало в Якутском УГМС.

Как сообщается на сайте Якутского УГМС, днем в столице республики ожидается дождь с грозой. Ветер будет достигать 3-8 м/с, при грозе порывы увеличатся до 10-15 м/с. Столбик термометра максимально поднимется сегодня до 23 градусов, а ночью опустится до +9.

Дожди и грозы прогнозируют в центральной части Якутии, а также на юге и северо-востоке республики.