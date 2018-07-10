Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды в Якутске на 11 июля.

Без осадков, ветер южный ночью 1-4 м/с, днем 4-9 м/с, температура воздуха ночью +15,+17, днем +30,+32°.

Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 12 — 13 июля

12 июля небольшие, умеренные дожди ожидаются на нижней Лене, в Верхоянском, Томпонском районах, 13 июля в Колымо-Индигирских районах. Кратковременные дожди с грозами, порывами ветра до 13-18 м/с в центральных, южных, Ленском, Олекминском районах. Температура воздуха ночью +13+18°, на севере +5+10°, на северо-востоке +8+13°, на побережье 0,+5°, температура воздуха днем 12 июля +24+29°, на северо-западе +11+16°, на побережье +2+7°; 13 июля температура воздуха +23+28°, при дожде +18+23°, на северо-западе +11+16°, на побережье +1+6°.