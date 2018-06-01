Профсоюзы Якутии направили в адрес пострадавших от паводка более 1 миллиона рублей

Профсоюзы Якутии принимают самое активное участие в помощи пострадавшими от паводка якутянам. Об этом вчера на благотворительном телерадиомарафоне «Всем миром» сообщил председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев.

С первых дней с начала разрушительного паводка в районах Якутии Федерация профсоюзов республики обратилась к якутянам, трудовым коллективам с призывом об организации помощи пострадавшим от весенней стихии. В обращении было отмечено, что аппарат Федерации профсоюзов республики направляет в помощь пострадавшим от паводка однодневную заработную плату работников и призывает трудовые коллективы последовать данному примеру.

На сегодня для оказания материальной помощи пострадавшим членам профсоюза направлено всего 1 375 000 рублей. Так, рескомом профсоюза работников культуры оказана материальная помощь 52 членам профсоюза в сумме по 10 тысяч рублей. Республиканский комитет профсоюза работников здравоохранения перечислил денежные средства в размере 100 тысяч рублей в адрес Центральной районной больницы Амгинского улуса для пострадавших от паводка работников. Как сообщили в рескоме профсоюза работников образования, по состоянию на отчетное время, в районах республики от стихии пострадали 256 членов профсоюза. Рескомом в их адрес направлено 400 тысяч рублей. Профсоюзная организация работников агропромышленного комплекса республики перечислил своим членам профсоюза 135 тысяч рублей. В республиканском комитете профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания принято решение направить однодневную заработную плату работников аппарата, а также ведется работа по оказанию адресной финансовой помощи в размере 10000 рублей и проводится работа по сбору однодневной заработной платы в трудовых коллективах. Межрегиональный профсоюз работников АК «АЛРОСА» (ОАО) «Профалмаз» перечислил в адрес пострадавших от наводнения 100 тысяч рублей. Профсоюз энергетиков «Электропрофсоюз» направляет 360 тысяч рублей на оплату 10 путевок детям членов профсоюза для летнего отдыха, а в начале июня будет направлено 280 тысяч рублей для оказания материальной помощи. В течение лета всеми рескомами будет продолжено оказание материальной помощи. Также силами профсоюзных организаций в улусах республики проводится сбор гуманитарной помощи, оказывается помощь в восстановлении ущерба, по очистке домов, территорий, запланировано проведение благотворительных мероприятий – ярмарок, концертов и т.д.

Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия) также направила обращения в адрес Федерации Независимых Профсоюзов России, коллег в Дальневосточном федеральном округе с просьбой организовать возможную помощь пострадавшим от наводнения в Якутии. Кроме того, профсоюзы республики обратились и к работодателям с рекомендацией обеспечить сохранение средней заработной платы, а также надлежащих трудовых гарантий и компенсаций работникам в период вынужденного простоя в условиях чрезвычайной ситуации, обратить особое внимание на обеспечение безопасных условий труда в зоне подтопления.

Профсоюзный лидер республики в прямом эфире призвал жителей Якутии, трудовые коллективы не оставаться в стороне от беды якутян, принять активное участие в оказании помощи пострадавшим от паводка.