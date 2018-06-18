Профсоюзы Якутии категорически не согласны с повышением пенсионного возраста

Профсоюзы Якутии выражают несогласие с повышением пенсионного возраста. Сегодня Федерация профсоюзов республики созвала внеочередное заседание Президиума Федерации, где рассмотрен вопрос единственный вопрос повестки — о позиции Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) по законопроекту Правительства РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Решением Президиума Федерации профсоюзов Якутии принято решение обратиться к Председателю Государственной Думы РФ, председателю Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД РФ, депутатам Государственной Думы, председателю Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики о несогласии и не поддерживании данного законопроекта.

«Профсоюзы Якутии выступают категорически против повышения пенсионного возраста для россиян в условиях экономического кризиса, как минимум до момента пока средняя продолжительность жизни не достигнет уже заложенного правительством «возраста дожития». {…} Мы считаем, что предлагаемая пенсионная реформа касается всех жителей России, а её реализация ухудшит социальное и финансовое положение десятков миллионов наших сограждан, приведёт к росту социального неравенства и напряжения в стране. Прежде чем принимать решения по повышению пенсионного возраста, необходимо принять меры, направленные на улучшение состояния здоровья россиян. Повышение пенсионного возраста идёт вразрез с Конституцией Российской Федерации и ухудшает социальное положение граждан. Особенно негативно отразится на населении, проживающем на Крайнем Севере, где продолжительность жизни не столь велика.

{…}Мы требуем вынесения вопроса о повышении пенсионного возраста для граждан России на общенациональный всенародный референдум.

Заявляем категорический протест против подобных решений, слабо связанных с задачами устойчивого развития, поставленными Президентом Российской Федерации В.Путиным в Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», и подчёркиваем: социальная политика – не издержки, а продуктивный фактор современной экономики», — говорится в тексте обращения Федерации профсоюзов Якутии к председателю Государственной Думы РФ В.В. Володину.

Кроме того, Федерация профсоюзов республики обращается к членским организациям, профсоюзам и жителям республики с призывом проявить гражданскую активность, не оставаться в стороне в момент принятия жизненно важного вопроса, касающегося всей страны, и поддержать инициативу №78Ф42476 «Против повышения пенсионного возраста для россиян» на сайте Российские общественные инициативы (www.roi.ru)

Отметим, свою позицию по данному вопросу высказал и председатель ФНПР Михаил Шмаков, который отметил, что главный резерв для пополнения пенсионного фонда – это повышение зарплат и вывод бизнеса из тени.

Согласно опросу РОМИР, уже 92% россиян не поддерживают планы по повышению пенсионного возраста. Профсоюзы выступают категорически против любого повышения пенсионного возраста, считая такую меру не только антисоциальной, но и вредной для экономики, о чем председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков написал в письме премьер-министру страны Дмитрию Медведеву.

Текст обращения Президиума Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) размещен на сайте www.sakhaprofs.org