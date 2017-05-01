1 мая: Профсоюзы потребовали достойной работы, зарплаты и жизни

В Якутии сегодня состоялась первомайская акция под общим девизом Федерации независимых профсоюзов России «За достойную работу, зарплату и жизнь!», объединившая порядка 246 тысяч человек, представляющих различные предприятия и организации республики, общественные организации. Из них более 87 тысяч человек – представители молодежи.



Самое массовое первомайское шествие состоялось в Якутске. В праздничной демонстрации трудовых коллективов, общественных организаций в этом году приняли участие 50 тысяч человек, из них 15 тысяч – молодые специалисты и обучающаяся молодежь.



Столичную демонстрацию традиционно открыли флагоносцы, гордо несущие символы государственности — флаги Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и городского округа «Город Якутск». Честь нести флаги предоставили председателю Якутского комитета охраны природы Кириллу АЛЧИНУ, студенту 3 курса Горного института СВФУ имени М.К. Аммосова, командиру студенческого строительного отряда «Хранители имени Тыгын Дархана» Захару ОКОНЕШНИКОВУ и добровольцу, общественнику, основателю движения «Чорон добра» Антону ВАСИЛЬЕВУ. За ними на главную площадь республики вступили трудовые коллективы, общественные организации республики.

По традиции трудящихся столицы приветствовали глава республики Егор БОРИСОВ, председатель Федерации профсоюзов республики Николай ДЕГТЯРЕВ, председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) республики Александр ЖИРКОВ, глава г. Якутска Айсен НИКОЛАЕВ, Герой труда России Варвара УСТИНОВА, представители трудовых династий, люди труда из разных отраслей, профсоюзные лидеры.



Одной из самых многочисленных колонн стала колонна Федерации профсоюзов республики, собравшая под свои флаги представителей разных отраслей экономики, профсоюзных активистов. Участники профсоюзной колонны пронесли главный девиз первомайской акции «За достойную работу, зарплату и жизнь!», а также лозунги, которые выражают требования трудящихся республики: «Законность! Занятость! Зарплата!», «Работающий человек не должен быть бедным!», «Есть инфляция, должна быть индексация!», «Нет снижению государственных социальных гарантий!», «Пенсионные накопления – собственность пенсионеров!», «Село в порядке — страна в достатке!» и другие.



В приветственной речи профсоюзный лидер республики Николай Дегтярев отметил, что профсоюзы Якутии присоединяются к всероссийской профсоюзной акции под девизом «За достойную работу, зарплату и жизнь!». «Только, благодаря созидательному труду, можно добиться всего самого наилучшего, благосостояния нашего населения. Уверен, что только социальная направленность и поддержка человека труда развивают республику, страну. В преддверии Первомая, 26 апреля мы подписали республиканское трехстороннее соглашение о взаимодействии в области социально-трудовых отношений между Правительством республики, Федерацией профсоюзов и объединением работодателей республики, и я надеюсь, что это даст определенный толчок дальнейшему развитию республики, защиты интересов наших трудящихся. Поздравляю якутян с праздником 1 мая и наступающим Днем Победы!», — сказал Николай Дегтярев. Профсоюзный лидер республики поздравил Героя труда России Варвару Устинову с присвоением высокого звания.

Глава республики Егор Борисов также выразил благодарность жителям республики, отметив, что все жители своим ежедневным трудом вносят весомый вклад в развитие региона. «Отрадно, что этот весенний праздник мы встречаем с определенными достижениями в разных сферах экономики. Сегодня мы достигаем высоких результатов, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне. Первое мая у каждого из нас связано с приходом весны и пробуждением природы. Этот день объединяет людей и придает хорошее настроение. С праздником, товарищи!», — обратился глава республики к якутянам.



От имени Государственного Собрания Ил (Тумэн) Республики Саха (Якутия) жителей и гостей города Якутска поздравил спикер Александр Жирков. «Первомай – это праздник наших дедов, родителей, это праздник нашего детства, юности, это праздник наших детей, внуков, правнуков. Первомай объединяет все народы нашей великой страны, независимо от национальности, возраста, вероисповедания, от взглядов на общественную и политическую жизнь. Первомай символизирует возрождение, созидание, пробуждение всего живого, которое тянется к лучшему будущему», — отметил Александр Жирков.



От имени тружеников Якутии с трибуны выступила птичница АО «Якутская птицефабрика» Любовь ВЛАСОВА: «Сегодня в этот торжественный день мы гордо отмечаем, что наш коллектив вносит достойный вклад в осуществление выполнения продовольственной программы. Мы – большой коллектив, благодаря самоотверженному труду всех работников, достигли высоких производственных показателей», — подчеркнула она.



С поздравительными речами к участникам мероприятия обратились глава Окружной администрации Городского округа «Город Якутск» Айсен Николаев, учительница школы №26, председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов республики Ирина БУРЦЕВА, начальник штабов студенческих отрядов СВФУ имени М.К. Аммосова Айсен СОЛОВЬЕВ, представительница трудовой династии Шейхрамовых, начальник лаборатории Якутской нефтебазы Эльмера ШЕЙХРАМОВА, заведующий российско-германской лаборатории биологического мониторинга Руслан ГОРОДНИЧЕВ, заместитель директора по учебно-производственной работе Якутского автодорожного техникума Тимофей КОНОНОВ и другие.

В этот праздничный день в городе Якутске и пригородах проводятся различные мероприятия: народные гулянья, концерты, конкурсы, спортивные соревнования. Традиционно после демонстрации на площади Дружбы жителей и гостей столицы республики в едином кругу объединяет осуохай.

Во всех улусах республики также состоялись первомайские шествия и митинги, продолжаются народные гуляния. Всего в улусах республики сегодня состоялись 38 шествий, проведены 40 митингов. Самые многочисленные из них прошли в городах Якутск, Вилюйск, Ленск, Мирный, Нюрба, Нерюнгри и в селах Удачных и Олекминск. Также в ряде улусов проходят традиционные первомайские спортивные соревнований, легкоатлетические эстафеты среди трудовых коллективов. А в канун Первомая в Якутске Молодежный совет Федерации профсоюзов республики организовал флеш-моб «Профсоюз. Молодежь. Первомай», где приняли более 100 молодых профактивистов. А также уже завтра в Якутске и в улусах республики будут определены победители конкурсов на лучшее оформление колонн праздничных демонстраций.



Источник: Пресс-служба Федерации профсоюзов РС(Я)