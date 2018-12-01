Профсоюзу работников культуры республики – 65 лет!

Профсоюз работников культуры республики сегодня отметил 65-летие создания.

Торжественное мероприятие состоялось в здании Саха театра, где поздравить профсоюзных активистов отрасли культуры собрались коллеги-профсоюзники, социальные партнеры. Отраслевой профсоюзный комитет работников культуры поздравил председатель Федерации профсоюзов республики, отметивший активную, наступательную позицию рескома в решении вопросов, касающихся социально-трудовых прав работников.

«В результате совместных солидарных действий с рескомами профсоюзов бюджетной сферы, сохранены льготы для работников сельских и арктических учреждений культуры, доплаты и надбавки к заработной плате, осуществлены конкретные меры по внедрению отраслевой системы оплаты труда. Благодаря лучшим деловым и человеческим качествам многих профсоюзных лидеров, их умению налаживать конструктивный диалог с властью и работодателями, на сегодня в отрасли налажен устойчивый социальный диалог, являющийся гарантией защищенности и уверенности в завтрашнем дне работников культуры», — подчеркнул Николай Дегтярев.

Одним из открытых вопросов, остающихся нерешенным на сегодня, профсоюзный лидер республики назвал вопрос компенсации за коммунальные услуги работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности. Николай Дегтярев вручил профсоюзным активистам Почетные грамоты Федерации профсоюзов и медали «За доблестный труд».

Со словами благодарности за конструктивное взаимодействие выступил заместитель министра культуры Владислав Левочкин. Он отметил открытость, активную жизненную позицию профсоюзных активистов, энтузиастов, радеющих за справедливость и создание достойных условий труда. Заместитель министра отметил, что при активном участии профсоюза работников культуры в республике решен вопрос повышения заработной платы работников отрасли, профсоюзной организацией проводился еженедельный мониторинг выплаты перерасчетов.

Профсоюзных лидеров также поздравили заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Чокуур Гаврильев, руководители учреждений культуры республики, которые выразили слова благодарности за постоянное сотрудничество, поддержку, принципиальность в вопросах улучшения условий труда, соблюдения трудового законодательства.

Ответное слово держала и председатель рескома профсоюза работников культуры Анастасия Самсонова.

«Профсоюз работников культуры сегодня представляет интересы более 9 тысяч членов профсоюза. В состав нашей отраслевой профсоюзной организации входят 34 территориальные городские, районные профорганизации и 50 первичных профсоюзных организаций. Сегодня представление о профсоюзе как организации, которая выделяет и распределяет блага, сменяется на понимание того, что профсоюз работников культуры – это серьезная организация, которая может влиять на принятие решений, защищать работников, выступать с инициативами по улучшению трудового законодательства в интересах работников», — отметила Анастасия Ивановна.

Профсоюзный лидер работников культуры адресовала слова особой благодарности ветеранам, профсоюзным активистам, людям, неравнодушным к проблемам общества. «Во главе профсоюзных организаций стоят деятельные, инициативные, энергичные председатели. Высокий профессионализм и самоотдача – отличительные черты лидеров профсоюза», — подчеркнула Анастасия Самсонова.

В юбилейный день активистам, собравшимся со всех районов республики, вручены ведомственные и профсоюзные награды, Почетные грамоты.

К юбилею реском профсоюза работников культуры издал книгу «Профсоюз – это сила, надежность, опора!» о председателях территориальных городских, районных организаций профсоюза работников культуры и профсоюзных лидеров г. Якутска разных лет.