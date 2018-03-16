Профсоюзные активисты планируют увеличить командировочные

Состоялись Дни Федерации профсоюзов республики в Вилюйском улусе.

12-13 марта в Вилюйске прошли Дни Федерации профсоюзов республики. Ставшее уже традиционным профсоюзное мероприятие собрало около 100 профсоюзных активистов из Вилюйского, Верхневилюйского и Сунтарского улусов. На торжественном открытии Дня Федерации профсоюзов присутствовали глава Вилюйского улуса Сергей Винокуров, председатель Совета депутатов улуса Гаврил Корякин, председатель межотраслевого координационного совета профсоюзов в Вилюйском улусе Пелагея Томская.

Глава улуса в своем выступлении отметил, что в общественной жизни Вилюйского улуса, в его социально-экономическом развитии особую роль занимают профсоюзные активисты. «За сотню лет в стране менялась власть, система, но не менялись профсоюзы. Профсоюзное движение остается понятной, близкой каждому работнику, именно профсоюзы приходят на помощь в непростую для него ситуацию. И в нашем улусе есть немало профсоюзных лидеров, делающих все возможное, чтобы улучшить жизнь в нашем улусе», — подчеркнул Сергей Винокуров. Глава улуса отметил, что в последние годы профсоюзные организации вышли на новый уровень развития, вплотную, очень грамотно занимаются защитой трудовых прав и интересов трудящихся, вопросами заработной платы, создания достойных условий труда. «Докладываю перед профсоюзными активистами, что все финансовые обязательства по заработной плате в Вилюйском улусе полностью выполняются. В улусе нет задолженности по выплате заработной платы», — сказал Сергей Винокуров.

Об активной гражданской позиции профсоюзных активистов в Вилюйском улусе отметил и председатель районного совета депутатов Гаврил Корякин. «В составе районного совета депутатов – несколько ярких профсоюзных лидеров. В наслегах улуса также профсоюзные лидеры занимают активную позицию и с честью выполняют работу депутатов наслежных советов. Как правило, профсоюзные активисты знают проблемы, острые вопросы изнутри и ставят действительно жизненные вопросы», — сказал Корякин.

Председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев рассказал профсоюзному активу о нововведениях, изменениях в трудовом законодательстве, подробно остановился на более актуальных вопросах повышения зарплаты работников бюджетной сферы, повышения МРОТ, проведения специальной оценки условий труда в предприятиях и организациях республики. «Вопросов, касающихся трудовых прав работников, которые не стыкуются с интересами работодателей достаточно. В этих случаях работают принципы социального партнерства, и вопросы решаются за столом переговоров. Могу вас заверить, в таких переговорных процессах наше мнение остается услышанным. Наши замечания принимаются и в результате проведенных экспертиз нормативных правовых актов – в прошлом году более 450 таких документов прошли экспертизу Федерации профсоюзов республики», — подчеркнул Николай Дегтярев.

Наиболее актуальными, вызывающими множество недопониманий вопросами, профсоюзный лидер республики назвал вопросы заработной платы, дифференциацию и дальнейшее повышение зарплаты. «На сегодня в правительстве республики разрабатывается План совместных действий по дальнейшему повышению зарплаты работников бюджетной сферы. Документ должен быть направлен на решение задач по реализации федерального закона о МРОТ, дифференциации в оплате труда и совершенствованию структуры фонда оплаты труда», — отметил он.

Говоря о дальнейших планах, Николай Дегтярев отметил, что Федерация профсоюзов республики намерена активно использовать право законодательной инициативы. В этом направлении профсоюзы республики в первую очередь планируют инициировать увеличение командировочных расходов.

«Роль профсоюзов в современном обществе растет и профсоюзным активистам нужно быть подготовленными, чтобы за столом переговоров уметь отстаивать интересы трудящихся», — обратился к профактиву Вилюйской зоны улусов Николай Дегтярев.

Далее специалистами Федерации профсоюзов республики проведен семинар, где обсуждены вопросы, которые необходимо знать профсоюзным активистам – изменениях в трудовом законодательстве, вопросы общественного контроля за соблюдением работодателями требований охраны труда, вопросы совершенствования коллективных договоров. Также состоялись встречи в трудовых коллективах, с целью изучения наиболее проблемных вопросов трудящихся. В День Федерации профсоюзов республики в Вилюйском улусе профсоюзными наградами отмечены лучшие работники и профсоюзные активисты улуса.