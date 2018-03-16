АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-20
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.02
 70.52
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16.03.2018, 15:50
Общество
Трутнев: «Гектар можно будет оформить в собственность досрочно»
16.03.2018, 15:40
Общество
Министр связи: «Иллюминация телебашни будет радовать горожан гораздо чаще»
16.03.2018, 15:30
Общество
Полпред Президента России и глава Якутии торжественно открыли в Якутске новый Перинатальный центр
16.03.2018, 15:19
Общество
Якутские спасатели готовятся к предстоящему паводку
16.03.2018, 15:05
Общество
Полмиллиарда рублей — на воплощение инициатив граждан
16.03.2018, 14:55
Культура & Образование
В Кобяйском улусе пройдет проект «Моя школа»
16.03.2018, 14:45
Красота & Здоровье
Как в Якутии пройдет месячник борьбы с туберкулезом
16.03.2018, 14:42
Желток
Эксклюзив
Преображение девушки-леопард
16.03.2018, 14:35
Столица
18 марта якутяне отметят воссоединение Крыма с Россией
16.03.2018, 14:22
Республика
Юрий Трутнев: «В Якутии будет построено 7 социальных объектов»
16.03.2018, 14:21
Столица
Эксклюзив
«Спасите нас от злых собак!» Острая проблема бездомных животных
16.03.2018, 14:07
Общество
Профсоюзные активисты планируют увеличить командировочные
16.03.2018, 13:40
Культура & Образование
Эксклюзив
В Санкт-Петербурге откроется персональная выставка якутской художницы
16.03.2018, 13:30
Красота & Здоровье
5 ночных кошмаров: что они значат на самом деле
16.03.2018, 13:28
Красота & Здоровье
Высокотехнологичный роддом в Якутске открылся официально
16.03.2018, 13:10
Экология
Экологическая доктрина – путь к сохранению и приумножению окружающей среды
16.03.2018, 13:00
Экономика
Об изменениях в режиме работы выездных касс Энергосбыта
16.03.2018, 12:50
Общество
В Якутске пройдет V республиканский фестиваль журналистов «Пресса Земли Олонхо-2018»
16.03.2018, 12:50
Культура & Образование
ЯГСХА будет сотрудничать с Нерюнгринским районом
16.03.2018, 12:41
Футуролог
Феномен Мурада Аджи
16.03.2018, 12:40
Экономика
Сотрудники «Якутскэнерго» вошли в государственный реестр инженерных кадров
16.03.2018, 12:30
Спорт
Лыжня зовет! На Зеленом лугу пройдут лыжные гонки
16.03.2018, 12:20
Экономика
«Якутоптторг» открыл в Черском новый магазин
16.03.2018, 12:16
Желток
Эксклюзив
Чудесное исцеление депутата
16.03.2018, 12:10
Культура & Образование
В Пушкинке открылся Центр Казахстанской литературы
16.03.2018, 12:00
Столица
Фотофакт
Флешмоб в честь запуска подсветки телебашни
16.03.2018, 11:50
Экономика
На Якутской ГРЭС начался капитальный ремонт газотурбинной установки
16.03.2018, 11:40
Происшествия
В Якутии лже-сотрудник банка выманил у многодетной матери 75 000 рублей
16.03.2018, 11:30
Красота & Здоровье
Якутский онкодиспансер обновил сайт
16.03.2018, 11:20
Происшествия
Подросток подозревается в краже
16.03.2018, 11:11
Общество
Об активистах ТСЖ, нерюнгринских алкоголиках и как не «сесть» за антикоррупционную деятельность
16.03.2018, 11:00
Столица
Весна в городе: улицы Якутска очищают от снега
16.03.2018, 10:50
Экономика
Все о продажах и финансах от «акул бизнеса» Игоря Давыдова и Владислава Мусатова
16.03.2018, 10:40
Общество
Якутскую телебашню теперь видно из космоса!
16.03.2018, 10:30
Происшествия
Мужчина лишился телефона при выходе из автобуса
16.03.2018, 10:20
Желток
Видео
Резонанс
Дневник «Золотой лихорадки» в Якутске — день первый
16.03.2018, 10:20
Столица
Горожан приглашают на «КРЫМ FEST – 2018»
16.03.2018, 10:10
Происшествия
Бомж похитил сковородки
16.03.2018, 10:00
Спорт
Василий Егоров проиграл бой за выход в финал
16.03.2018, 9:50
Происшествия
У постояльца гостиницы украли портмоне, пока он спал
16.03.2018, 9:40
Культура & Образование
Юные краеведы блистали своими знаниями на республиканском конкурсе «Отечество»
16.03.2018, 9:30
Общество
Резонанс
Слитки, выпавшие из «золотого» самолета, оценили на 122 млн долларов
16.03.2018, 9:20
Происшествия
Сын Дмитрия Пескова попал в больницу в Якутске
16.03.2018, 9:10
Общество
Резонанс
Помощник главы Якутии оплатил штраф за инцидент в самолете «Аэрофлота»
16.03.2018, 9:00
Происшествия
В Якутии произошло семь пожаров
16.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 16 марта 2018
16.03.2018, 1:27
Общество
Сегодня день рождения замминистра, мелодиста, предпринимателя и журналисток
15.03.2018, 23:36
Общество
Из первых уст о межрегиональном Форуме местного самоуправления
15.03.2018, 23:24
Столица
Скидка на оплату ЖКУ от ЖКХ Губинский
15.03.2018, 22:57
Республика
Дневник судоремонта: В техготовности сданы 102 единицы флота
15.03.2018, 22:54
Желток
Видео
Раз, два, три — телевышечка гори!
15.03.2018, 22:24
Желток
Видео
Золотая лихорадка: Весь груз собран, никаких потерь нет… но граждан, присвоивших золото, будут преследовать по закону
15.03.2018, 22:17
Экономика
Сергей Ларионов: Работать на будущее надо сегодня
15.03.2018, 21:58
Желток
Резонанс
Золотая лихорадка: выборы президента в Якутске под угрозой?
15.03.2018, 20:38
Желток
Видео
Золотая лихорадка: Жители Якутска ринулись искать золото
15.03.2018, 19:20
Политика
ПГ в Якутии: Заявлены еще три участника
15.03.2018, 19:19
Политика
Турчак: Задачи будут оформлены в конкретные законопроекты
15.03.2018, 18:27
Общество
Фотофакт
На Якутск посыпался золотой дождь: горожане ищут упавшее золото
15.03.2018, 18:05
Общество
Сельских жителей обучат новым профессиям
15.03.2018, 17:55
Общество
Интервью
Александр Кошуков о кадрах для малого и среднего бизнеса
15.03.2018, 17:45
Происшествия
Страшное убийство в Якутске раскрыто
15.03.2018, 17:36
Культура & Образование
«Мамонтенок-2018» приглашает всех принять участие в конкурсе!
15.03.2018, 17:20
Экономика
16 марта предстоят временные ограничения электроснабжения
15.03.2018, 17:13
Происшествия
Фотофакт
Соцсети: С грузового отсека Ан-12 вывалились тонны золота
15.03.2018, 17:00
Происшествия
В Якутии, расследуя дело об угоне, раскрыли убийство
15.03.2018, 16:50
Общество
Уголовный кодекс РФ переведут на якутский язык
15.03.2018, 16:40
Культура & Образование
Стартовал I Международный инклюзивный Smart-art фестиваль
15.03.2018, 16:30
Экономика
Ассоциация строителей АЯМ:  с заботой о партнерах
15.03.2018, 16:20
Культура & Образование
Театр эстрады примет участие в республиканском фестивале «САТА»
15.03.2018, 16:10
Происшествия
В Сунтаре с серьезными травмами госпитализирован 10-летний ребенок
15.03.2018, 15:55
Происшествия
Раскрыта кража в самолете
15.03.2018, 15:45
Красота & Здоровье
В Якутии формируется трехуровневая система медпомощи пожилым людям
Архив новостей
Общество
16 марта 2018, 14:07
333

Профсоюзные активисты планируют увеличить командировочные

Состоялись Дни Федерации профсоюзов республики в Вилюйском улусе.

12-13 марта в Вилюйске прошли Дни Федерации профсоюзов республики. Ставшее уже традиционным профсоюзное мероприятие собрало около 100 профсоюзных активистов из Вилюйского, Верхневилюйского и Сунтарского улусов. На торжественном открытии Дня Федерации профсоюзов присутствовали глава Вилюйского улуса Сергей Винокуров, председатель Совета депутатов улуса Гаврил Корякин, председатель межотраслевого координационного совета профсоюзов в Вилюйском улусе Пелагея Томская.

Глава улуса в своем выступлении отметил, что в общественной жизни Вилюйского улуса, в его социально-экономическом развитии особую роль занимают профсоюзные активисты. «За сотню лет в стране менялась власть, система, но не менялись профсоюзы. Профсоюзное движение остается понятной, близкой каждому работнику, именно профсоюзы  приходят на помощь в непростую для него ситуацию. И в нашем улусе есть немало профсоюзных лидеров, делающих все возможное, чтобы улучшить жизнь в нашем улусе», — подчеркнул Сергей Винокуров. Глава улуса отметил, что в последние годы профсоюзные организации вышли на новый уровень развития, вплотную, очень грамотно занимаются защитой трудовых прав и интересов трудящихся, вопросами заработной платы, создания достойных условий труда. «Докладываю перед профсоюзными активистами, что все финансовые обязательства по заработной плате в Вилюйском улусе полностью выполняются. В улусе нет задолженности по выплате заработной платы», — сказал Сергей Винокуров.

Об активной гражданской позиции профсоюзных активистов в Вилюйском улусе отметил и председатель районного совета депутатов Гаврил Корякин. «В составе районного совета депутатов – несколько ярких профсоюзных лидеров. В наслегах улуса также профсоюзные лидеры занимают активную позицию и с честью выполняют работу депутатов наслежных советов. Как правило, профсоюзные активисты знают проблемы, острые вопросы изнутри и ставят действительно жизненные вопросы», — сказал Корякин.

Председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев рассказал профсоюзному активу о нововведениях, изменениях в трудовом законодательстве, подробно остановился на более актуальных вопросах повышения зарплаты работников бюджетной сферы, повышения МРОТ, проведения специальной оценки условий труда в предприятиях и организациях республики. «Вопросов, касающихся трудовых прав работников, которые не стыкуются с интересами работодателей достаточно. В этих случаях работают принципы социального партнерства, и вопросы решаются за столом переговоров. Могу вас заверить, в таких переговорных процессах наше мнение остается услышанным. Наши замечания принимаются и в результате проведенных экспертиз нормативных правовых актов – в прошлом году более 450 таких документов прошли экспертизу Федерации профсоюзов республики», — подчеркнул Николай Дегтярев.

Наиболее актуальными, вызывающими множество недопониманий вопросами, профсоюзный лидер республики назвал вопросы заработной платы, дифференциацию и дальнейшее повышение зарплаты. «На сегодня в правительстве республики разрабатывается План совместных действий по дальнейшему повышению зарплаты работников бюджетной сферы. Документ должен быть направлен на решение задач по реализации федерального закона о МРОТ, дифференциации в оплате труда и совершенствованию структуры фонда оплаты труда», — отметил он.

Говоря о дальнейших планах, Николай Дегтярев отметил, что Федерация профсоюзов республики намерена активно использовать право законодательной инициативы. В этом направлении профсоюзы республики в первую очередь планируют инициировать увеличение командировочных расходов.

«Роль профсоюзов в современном обществе растет и профсоюзным активистам нужно быть подготовленными, чтобы за столом переговоров уметь отстаивать интересы трудящихся», — обратился к профактиву Вилюйской зоны улусов Николай Дегтярев.

Далее специалистами Федерации профсоюзов республики проведен семинар, где обсуждены вопросы, которые необходимо знать профсоюзным активистам – изменениях в трудовом законодательстве, вопросы общественного контроля за соблюдением работодателями требований охраны труда, вопросы совершенствования коллективных договоров. Также состоялись встречи в трудовых коллективах, с целью изучения наиболее проблемных вопросов трудящихся. В День Федерации профсоюзов республики в Вилюйском улусе профсоюзными наградами отмечены лучшие работники и профсоюзные активисты улуса.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Федерации профсоюзов РС(Я)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
15.03.2018, 20:38
Желток
Видео
Золотая лихорадка: Жители Якутска ринулись искать золото
15.03.2018, 21:58
Желток
Резонанс
Золотая лихорадка: выборы президента в Якутске под угрозой?
11.03.2018, 9:28
Экология
Егор Борисов: в Якутии затоплено почти триста судов
13.03.2018, 21:36
Футуролог
Эксклюзив
Первый опыт создания якутского алфавита и самая старинная книга на якутском языке
13.03.2018, 23:19
Желток
Эксклюзив
Облом депутата
15.03.2018, 18:27
Общество
Фотофакт
На Якутск посыпался золотой дождь: горожане ищут упавшее золото
15.03.2018, 19:19
Политика
Турчак: Задачи будут оформлены в конкретные законопроекты
10.03.2018, 23:52
Общество
В Якутске состоялся VIII Форум сторонников партии «Единая Россия»
11.03.2018, 9:17
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
11.03.2018, 20:24
Культура & Образование
Эксклюзив
Искусство Монголии на древней земле Олонхо
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Желток
16.03.2018

Преображение девушки-леопард

Эксклюзив
Столица
16.03.2018

«Спасите нас от злых собак!» Острая проблема бездомных животных

Красота & Здоровье
16.03.2018

Высокотехнологичный роддом в Якутске открылся официально

Общество
16.03.2018

В Якутске пройдет V республиканский фестиваль журналистов «Пресса Земли Олонхо-2018»

Футуролог
16.03.2018

Феномен Мурада Аджи

Экономика
16.03.2018

«Якутоптторг» открыл в Черском новый магазин

Эксклюзив
Желток
16.03.2018

Чудесное исцеление депутата

Фотофакт
Столица
16.03.2018

Флешмоб в честь запуска подсветки телебашни