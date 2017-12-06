Профсоюз работников связи отметил столетие

Торжественный вечер, посвященный столетию образования профсоюза связи Якутии, прошел в минувший понедельник в Якутском колледже энергетики и связи им. П.И.Дудкина. В мероприятии приняли участие министр связи и информационных технологий республики Александр Борисов, председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярев, руководители и ветераны предприятий связи, профсоюзный актив.

История профсоюза связи начала свой отсчет с марта 1917 года, когда на собрании работников Якутской почтово-телеграфной конторы было принято решение о создании профсоюза. В июне того же года были организованы районные комитеты Всероссийского почтово-телеграфного совета по учреждениям Приленского, Охотского и Вилюйского трактов. Результатами работы профсоюза стало сокращение рабочего дня, создание дополнительных рабочих мест, создание системы охраны труда, помощь в развитии подсобных хозяйств, коллективных огородов, что стало огромным подспорьем в борьбе за жизнь в голодные годы. Немаловажно, что именно при содействии профсоюзов дети связистов получили право обучаться в интернатах на полном государственном обеспечении, было организовано оздоровление трудящихся, создание пионерских лагерей.

От имени республиканского комитета профсоюза работников связи Якутии присутствующих приветствовала председатель Галина Беленко. Она подчеркнула, что цели и задачи профсоюза остаются неизменными и состоят в защите прав и интересов работников: «Есть вопросы, которые важны для всех жителей, проживающих в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним. Включение в МРОТ компенсационных выплат за проживание в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним привело к тому, что уровень заработной платы на Севере сравнялся с некоторыми областями центральной России. Организованный нами сбор подписей на сайте российской Общественной инициативы об исключении из состава МРОТ северных коэффициентов и надбавок набрал более 100 тысяч голосов, и сейчас инициатива находится на рассмотрении в экспертной рабочей группе». Профсоюз связистов Республики является лидером по профсоюзному членству среди связистов на Дальнем Востоке, руководители предприятий связи являются членами профсоюза.

Лидер профсоюзного движения республики Николай Дегтярев отметил, что профсоюз играет немаловажную роль в формировании корпоративного духа, и связисты являются одними из самых креативных, инициативных отраслевых профсоюзов. «Хочется отметить активную позицию рескома профсоюза связи в защите интересов работников и создании благоприятных условий для трудовых коллективов», — подчеркнул Николай Дегтярев.

Приветствуя собравшихся, глава Минсвязи республики Александр Борисов рассказал об основных задачах, стоящих сегодня перед связистами, подчеркнул особое значение предприятий связи в формировании инфраструктурной основы цифровой экономики. Говоря о роли профсоюзов, он отметил объединяющую роль профсоюза для отрасли в целом, укреплении социального партнерства.

Почетные гости вручили государственные и ведомственные награды ветеранам и активистам профсоюзного движения. А трудовые коллективы предприятий украсили вечер музыкальными номерами.