Профориентационная работа Якутской ГСХА на международном уровне

Международная деятельность Академии является неотъемлемой составляющей в подготовке высококвалифицированных специалистов, свободно ориентирующихся в отечественных и зарубежных технологиях, хорошо знакомых с мировыми стандартами качества, обладающих широким кругозором, конкурентоспособных на мировом рынке труда.

Главная задача работы в области международных отношений это укрепление и расширение международного сотрудничества с зарубежными вузами и научно-исследовательскими центрами и иными организациями зарубежных стран.

Сегодня Якутская ГСХА огромное внимание уделяют разработке концепции профессиональной ориентации школьников. Профориентационная работа в вузе занимает значительное место. Она организуется и ведется в рамках обеспечения непрерывности ступеней образования, для привлечения абитуриентов в вуз.

Преподаватель-тренер Якутской ГСХА Дмитрий Дмитриевич Попов находясь на III Всемирные игры кочевников в Кыргызстане побывал в целях профориентационной работы в двух школах:

Школа-гимназия имени академика Амана Мамытова, авторская школа-лицей с экологическим направлением. Носит имя академика Амана Мамытова, автора многочисленных трудов по почвоведению и экологии.

Школа-лицей Жээнбаев Хасан. Школа-лицей работает по двум направлениям: химико-биологическое и общеобразовательное. Химико-биологическое направление предусматривает подготовку детей для поступления в вузы медицинского профиля. По общеобразовательному направлению обучаются школьники, желающие после окончания школы поступить в любые другие высшие учебные заведения.

Как отмечает Дмитрий Попов, одним из важных моментов государственной образовательной политики Кыргызской Республики выступают вопросы интеграции вузов Кыргызстана в мировое и региональное образовательное пространство.

Школьники из Кыргызстана — потенциальные студенты нашего вуза. Многие из школьников всерьез заинтересовались такой возможностью и рассматривают поступление в ЯГСХА уже в будущем учебном году.

Международное сотрудничество в области науки и образования сегодня играют большую роль, обмен практическим опытом и знаниями, аккумулирование способностей и идей ученых из разных стран являются базой для совершенствования многих процессов, в том числе образовательных. Сегодня ни один крупный университет не обходится без сотрудничества с университетами других стран. Международная работа Якутской ГСХА, направленная на укрепление учебного процесса, расширение научных исследований, развитие профессиональных и общекультурных компетенций у обучающихся включает в себя совместную работу со следующими странами и университетами:

Университет Лаваля, провинция Квебек в Канаде;

Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина, Астана, Казахстан;

Северо-Казахстанский государственный университет им. Манаша Козыбаева, Петропавловск, Казахстан;

Северный Арктический Федеральный Университет, так же Университет Арктики, Архангельск, Норвегия;

Университет искусств, науки и технологий Ливана;

Кыргызский национальный аграрный университет имени К.И.Скрябина, Республика Кыргызстан;

Казахский Университет экономики, финансов и международной торговли, г. Астана, Казахстан.

В 2017 году мы одновременно начали несколько проектов по обмену студентами. Первым шагом стало сотрудничество с Казахским агротехнологическим университетом. Первыми в Астану поехали 10 студентов ЯГСХА на один семестр. А из Казахского агроуниверситета к нам прибыли учиться тоже 10 ребят. Помимо того, наша академия вступила в «Университетский альянс Шелкового пути», действующий между вузами и организациями Китая, Казахстана и России».

Для организации зарубежной практики студентов ЯГСХА также действует соглашение о сотрудничестве с Новосибирским государственным аграрным университетом, совместно с которым была организована сельскохозяйственная практика якутян в Баварии. Практика студентов Сельхозакадемии длилась полгода и проходила при участии Министерства сельского хозяйства Германии.

В свою очередь, Якутской сельсхозакадемией заложен фундамент для привлечения иностранных студентов из стран дальнего и ближнего зарубежья. Сотрудничество ведется и с регионами России, в первую очередь, входящими в состав ДФО.

Мы не останавливаемся на достигнутом и уже в предстоящем учебном году планируем развивать отношения c другими странами для организации совместных образовательных программ, зарубежных практик, научных исследований, в которых будут принимать участие наши студенты. В 2018-2019 учебном году также останутся приоритетными программа международной мобильности в Казахстане и сельскохозяйственная практика в Баварии. Это позволит нашей академии выйти на новый уровень, позиционироваться среди международных образовательных организаций, учебных заведений и научных центров мира. А для студентов это является мощным стимулом для повышения собственной конкурентоспособности, мотивацией к повышению качества своего образования. В свою очередь, иностранные студенты приобретут бесценный опыт жизни на Севере, познакомятся с самобытной культурой Якутии.