Профильный комитет Ил Тумэна рассмотрел проект закона о промышленной политике в Якутии

В Малом зале парламента сегодня состоялось заседание постоянного комитета Ил Тумэна по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры под председательством Виктора ФЕДОРОВА.



В работе заседания приняли участие члены комитета, народные депутаты республики Владимир ФЕДОРОВ, Семен ИВАНОВ, Иван АНДРОСОВ, Иннокентий ВАСИЛЬЕВ, Владимир ЧЛЕНОВ, Елена ГОЛОМАРЕВА, Александр НОГОВИЦЫН, министр инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия) Антон САФРОНОВ, заместитель министра финансов республики Иван АЛЕКСЕЕВ, старший помощник прокурора республики по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами республики, с органами местного самоуправления Егор НЕУСТРОЕВ, руководитель департамента по государственно-правовым вопросам Администрации главы РС(Я) и правительства РС(Я) Галина ТЕЛЕГИНА, представители министерств и ведомств, сотрудники государственно-правового управления Госсобрания.



Проект республиканского закона «Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2016 год» представил заместитель министра финансов республики Иван АЛЕКСЕЕВ.

По словам заместителя министра, проект республиканского закона разработан и вносится на основании статей 62 и 63 Закона Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 2014 № 1280-З №111-V «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)».

«За прошлый год бюджет республики был уточнен два раза в целях обеспечения сбалансированности госбюджета, обеспечения безусловного выполнения социальных обязательств, приоритетных решений президента Российской Федерации, правительства России и главы Республики Саха (Якутия) в области социального и экономического развития. Также в связи с дополнительным поступлением федеральных и целевых безвозмездных средств и изменением источников финансирования дефицита государственного бюджета.

С начала отчетного года доходы были увеличены на 11 млрд 561 млн рублей, расходы на 12 млрд 564 млн рублей. Дефицит за отчетный период увеличился на 1 млрд 3 млн рублей. По итогам исполнения с 2016 года в доходную часть бюджета республики поступило 175 млрд 100 млн рублей или 99,5% годовых бюджетным назначениям, в том числе налоговых доходов поступило в сумме 100 млрд 342 млн рублей (96,2%), неналоговых доходов поступило в сумме 11 млрд 642 млн рублей при годовом плане 10 млрд 488 млн рублей (111%). По сравнению с 2015 годом поступление налоговых доходов увеличилось на 8,7%», — сообщил заместитель министра.

Основными налогами, формирующим доходную часть государственного бюджета республики, продолжают оставаться: налог на прибыль организации, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организации и налог на добычу полезных ископаемых. Удельный вес всех налогов в 2016 году составил 95,3%.

После завершения выступления уточняющие вопросы задали Владимир ЧЛЕНОВ, Владимир ФЕДОРОВ, Елена ГОЛОМАРЕВА. В частности, вопросы касались инвестиционной программы республики, неосвоенных средств. Отметим, проведена серьезная работа для оптимизации бюджета по корректировке государственных программ, сокращению расходов по менее эффективным направлениям для изыскания необходимых средств на дополнительные расходы по приоритетным направлениям и в таких условиях источником покрытия дефицита становится инвестиционная программа.

К примеру, Елена Голомарева обратила внимание на исполнение принятой в 2014 году комплексной программы Республики Саха (Якутия) «Социально-экономическое развитие арктических и северных районов Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». «Из года в год финансирование сокращается. При выполнении Программы особое внимание должно быть уделено вопросам повышения эффективности использования средств. Три постоянных комитета парламента намерены работать по данному вопросу и отстоять свою позицию при внесении изменений в бюджет республики на 2018 год», — подчеркнула парламентарий.

Далее на заседании сочли целесообразным принятие в первом чтении проект республиканского закона о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории села Чычымах муниципального образования «Амгинский наслег» Таттинского улуса (района) Республики Саха (Якутия)».

Также члены комитета рассмотрели республиканский законопроект «О промышленной политике в Республике Саха (Якутия)», инициированный народными депутатами республики Ольгой БАЛАБКИНОЙ, Аленой АТЛАСОВОЙ, Еленой ГОЛОМАРЕВОЙ, Анатолием ДОБРЯНЦЕВЫМ, Семеном ИВАНОВЫМ, Сергеем ЛАРИОНОВЫМ, Василием МЕСТНИКОВЫМ, Александром НОГОВИЦЫНЫМ, Юрием НИКОЛАЕВЫМ, Павлом ПИНИГИНЫМ, Владимиром ПРОКОПЬЕВЫМ, Александром УАРОВЫМ, Владимиром ФЕДОРОВЫМ, в режиме второго чтения.

«В рамках второго чтения в срок до 14 апреля 2017 года в комитет поступили поправки народных депутатов. Поправки были направлены на заключение и получили отрицательное заключение государственно-правового управления аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) с указанием о том, что вновь разработанные поправки к проекту закона не в полной мере учитывают замечания, изложенные в ранее данных заключениях государственно-правового управления аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)», — отметил председатель постоянного комитета Ил Тумэна по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор ФЕДОРОВ.

В связи с этим, проектом постановления предлагается изменить сроки предоставления замечаний и предложений к данному законопроекту с 14 апреля 2017 года на 16 октября 2017 года.

Также на заседании был рассмотрен проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)», внесенный группой народных депутатов республики Ольгой БАЛАБКИНОЙ, Алексеем ЕРЕМЕЕВЫМ, Василием МЕСТНИКОВЫМ, Виктором ФЕДОРОВЫМ, в режиме второго чтения.

Согласно пояснительной записке, постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 28 февраля 2017 года ГС № 1013-V «О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)» установлен срок внесения замечаний и предложений к законопроекту до 19 мая 2017 года.

Проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) вносится в связи с необходимостью его доработки ко второму чтению в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством с учетом замечаний, изложенных в заключениях государственно-правового управления аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия), Прокуратуры Республики Саха (Якутия), Управления Минюста России по Республике Саха (Якутия).

Проектом постановления предлагается изменить сроки предоставления замечаний и предложений к данному законопроекту с 19 мая 2017 года на 16 октября 2017 года.



Далее информацию о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) за 2016 представила Айталина СОКОЛОВА.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике подробно рассказала об основных проблемных вопросах ведения предпринимательской деятельности, существующие на региональном уровне, также об эффективности реализации мер поддержки малого бизнеса в республике. «Мы должны понимать, что практически в каждом нормативно-правовом акте затрагиваются интересы бизнеса. В части инвестиционного климата нормативная база у нас достаточно слабая, поэтому нам необходимо ее активизировать», — отметила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Айталина Соколова.



Народный депутат Якутии Владимир Федоров предложил в рамках «круглого стола» провести отдельный разговор на тему: «Земля как объект инвестиций в Республике Саха (Якутия)». Президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия) Владимир Членов высказал мнение о системе государственного регулирования и поддержки малого предпринимательства в Якутии. Антон Сафронов отметил, что Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия) готово помогать в развитии бизнеса в республике.

Обсудив данный вопрос, члены комитета решили рекомендации по докладу отдельно выработать, отработать и осенью рассмотреть их на заседании комитета или провести парламентские слушания, после утвердить рекомендации на пленарном заседании.

Также на заседании рассмотрен проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О протесте Прокурора Республики Саха (Якутия) от 30 мая 2017 года № 71-17-2017 на отдельные нормы Закона Республики Саха (Якутия) от 24 июня 2013 года 1221-З № 1337-ІV «Об инвестиционной деятельности в Республике Саха (Якутия)». С докладом выступил старший помощник прокурора республики по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами республики, с органами местного самоуправления Егор Неустроев.

Кроме того, члены комитета одобрили проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О законодательной инициативе Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа»; обращение Ярославской областной Думы к председателю правительства Российской Федерации Дмитрию МЕДВЕДЕВУ по вопросу организации транспортных перевозок с использованием грузовых автомобилей.

Также члены комитета одобрили изменение в составе постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры.

Все рассмотренные проекты республиканских законов и проекты постановлений Ил Тумэна будут внесены на рассмотрение тридцатого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) пятого созыва под председательством Александра ЖИРКОВА, проведение которого запланировано 4-5 июля 2017 года.