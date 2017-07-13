Профильный Комитет Госдумы  одобрил  поправки  в законопроект о курортном сборе

Законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» готов ко второму чтению. Поправки к документу рассмотрены на заседании Комитета по бюджету и налогам 12 июля.

Комментируя проект федерального закона, член думского Комитета Галина Данчикова отметила, что документ направлен на создание системы по сохранению и развитию российских курортов. В рамках подготовки ко второму чтению он претерпел серьезные изменения. По словам парламентария, эксперимент предлагается провести в четырех субъектах страны, которые ежегодно принимают большое количество отдыхающих и где требуется укрепление курортной инфраструктуры.

Средства от курортного сбора будут направляться исключительно на ее развитие, — сказала Галина Данчикова. Она пояснила, что закон запретит направлять эти средства на нужды муниципалитетов, то есть они не смогут за счет курортного сбора решать вопросы местного значения по ремонту дорог, водоснабжения и т.п. Это принципиальное решение, — подчеркнула парламентарий.

Депутат сообщила, что в действие закон вступит не ранее мая 2018 года, а до 1 декабря 2017 года на местах должна быть проведена организационная работа и приняты все необходимые документы. В соответствие с одобренными Комитетом поправками, в первый год эксперимента не менее 70% сбора предполагается зачислять в муниципалитеты, а в последующие годы все средства будут направляться в бюджет того муниципалитета, на территории которого взимается сбор.

Максимальный размер ставки будет ограничен на федеральном уровне и в соответствии с одобренной Комитетом поправкой в 2018 году курортный сбор не может превышать 50 рублей. Далее – не более 100 рублей. Конкретные ставки курортного сбора и дополнительные категории льготников будут определять муниципалитеты, которые должны быть зафиксированы региональными законами.

По словам депутата, эксперимент по взиманию курортных сборов Госдума возьмет на парламентский контроль. Не исключено, что по итогам ежегодных отчетов правительства перед парламентом в закон могут быть внесены корректировки.

Эксперимент запланирован до 2022 года. По его итогам – распространять лучший опыт по всей территории страны или отказаться от его внедрения, будет принято по окончании эксперимента, — сказала Галина Данчикова.