Профильная смена в Центре «Сосновый бор» собрала юных сказителей Олонхо

С целью раскрытия творческих возможностей, эстетического воспитания, приобщения к духовным ценностям художественной культуры в Центре «Сосновый бор» начала свою работу ставшая традиционной смена «Олонхо в моей жизни».

На смене «Олонхо в моей жизни» будет вестись активная работа по созданию образовательной среды олонхо и условий для усвоения школьниками навыка эпического исполнительства. Также будет предоставлена возможность погружения детей в мир олонхо для установления живой связи с традициями, образом мышления и мировосприятием предков. Во время работы профильной смены школьники познакомятся с жизнедеятельностью и творчеством великих олонхосутов прошлого, такими, как: Табаахырап, Чээбий, Говоров, Кынат, Тонг Суорун и один из основоположников современной якутской литературы и поэзии — Ойунский Платон Алексеевич, страстный любитель и популяризатор олонхо, воссоздавший на основе народных сказаний героический эпос «Нюргун Боотур Стремительный».

Сегодня, 4 декабря, в национальном зале «Түһүлгэ» собрались 48 участников – представителей Намского, Усть-Алданского, Нюрбинского, Булунского, Хангаласского, Амгинского, Кобяйского улусов и г. Якутска. Состоялся 1 этап конкурса исполнителей-олонхосутов среди старшей возрастной группы, всего выступило 8 детей. Завтра будут выступать ансамбли, а через дня попробует свои силы в сказительном искусстве младшая возрастная группа.

По словам мастера словесного искусства из Нюрбинского улуса Федоровой Тамары Федоровны, которая приезжает в «Сосновый бор» третий год, нынче наблюдается большой интерес к олонхо со стороны мальчиков: их в этом году намного больше, чем в прошлом. Тамара Федоровна отметила, что все дети отличаются хорошим исполнением и умением. Вместе с ней приехали обучать детей народная исполнительница Догуева Александра Васильевна из Нюрбинского улуса, Анисия Даниловна Софронова из Амгинского улуса и ее ученица Дайаана Олеговна Егорова из Усть-Алданского улуса.

Олонхо является мудростью народа Саха, поэтому требует внимательного изучения материала, оно развивает у детей родную речь, фантазию, воображение, память, воспитывает нравственные качества, любовь к родному краю.