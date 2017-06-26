Профильная комиссия Ил Тумэна одобрила прекращение полномочий депутата Евсеева

26 июня 2017 года, в Ил Тумэне состоялось заседание мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) под председательством Марфы ФИЛИППОВОЙ. В заседании приняли участие члены комиссии Владимир ПРОКОПЬЕВ, Алексей ФИЛИППОВ, Петр АММОСОВ, а также народный депутат Алексей ЕРЕМЕЕВ.

Единогласным решением членов комиссии были одобрены проекты постановлений Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О подтверждении полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) ПОДМАЗКОВОЙ Ирины Юрьевны» и проект постановления «О досрочном прекращении полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) ЕВСЕЕВА Матвея Николаевича» на основании закона Республики Саха (Якутия) «О статусе народного депутата РС(Я)», а также личного заявления М.Н. Евсеева.

Также был рассмотрен и принят проект постановления «О внесении изменений в Регламент Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)». Данный проект представил председатель постоянного комитета по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев. Основные изменения коснутся процедуры формирования Центральной избирательной комиссии.

Следующим вопросом на повестке стал проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «Об изменениях в составах некоторых постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и о внесении изменений в постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О составах постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)». Помимо изменений в составах комитетов, само количество постоянных комитетов будет выдержано. По заключению рассмотрения, инициатива была одобрена.