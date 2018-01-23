Профилактический рейд инспекторов ГИМС на льду

На территории Якутии в рамках Года культуры безопасности, который объявлен в МЧС России в 2018 году, и с целью обеспечения безопасности людей на водных объектах продолжается проведение профилактических мероприятий инспекторами ГИМС МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Ежедневно проводится более десятка рейдов, призванных предупредить возникновение происшествий и гибель людей на водных объектах республики. В рейдах задействованы более 80 человек личного состава и около 20 единиц техники.

С целью выявления и предотвращения несанкционированных выездов транспортных средств на лед, а также профилактической работы с населением по правилам поведения и мерам безопасности на льду проводятся межведомственные рейды, в ходе которых ведутся беседы о соблюдении мер предосторожности на льду, о недопустимости переезда по несанкционированным местам и действиях в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

Также инспекторы ГИМС провели мониторинг водных объектов в зоне своей ответственности, посетили места выхода людей на лед для зимней рыбалки, провели замеры толщины льда, проверили действующие и планируемые к открытию ледовые переправы муниципальных районах республике.

Так как в приоритете детская безопасность, инспекторы ГИМС посещают образовательные учреждения с лекциями по повышению культуры безопасности на водных объектах, а также популяризации средств самоспасения.

Отдел безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РС(Я) напоминает: во избежание провалов людей и автотранспорта под лед пользуйтесь только оборудованными ледовыми переправами! Помните: выезд на лед в местах, не оборудованных для этих целей, запрещен и крайне опасен!

Каждый человек должен знать меры предосторожности и постоянно их соблюдать, ведь пренебрегая правилами безопасности, вы рискуете здоровьем и собственной жизнью.