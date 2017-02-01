Профессора Зинаиду Иванову-Унарову поздравляют с юбилеем

Сегодня исполняется 80 заслуженному деятелю искусств РФ, искусствоведу, профессору Арктического института культуры и искусств ИВАНОВОЙ-УНАРОВОЙ Зинаиде Ивановне.

Благодаря разносторонней и необыкновенно плодотворной творческой деятельности Зинаиды Ивановны традиционное и современное изобразительное и декоративно-прикладное искусство Якутии получило широкое признание не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Исследовательская работа четы Ивановых-Унаровых – изучение сибирских коллекций в музеях мира, в том числе и в Американском музее естественной истории, монографии о творчестве якутских художников и мастеров декоративно-прикладного искусства — снискали заслуженное высокое признание среди специалистов и ценителей традиционного искусства Якутии.

С именем Зинаиды Ивановой-Унаровой связано становление якутской школы изобразительного искусства нашего региона, исследование важнейших процессов в культуре народов Арктики и Сибири. Многие студенты и выпускники, обучавшиеся в разные годы в Якутском художественном училище и Арктическом государственном институте культуры и искусств, с благодарностью вспоминают увлекательные лекции и семинары талантливого педагога, продолжая педагогическую и творческую деятельность в различных учреждениях культуры и искусства.

Коллектив Арктического государственного института культуры и искусств выражает в этот день искреннюю признательность и благодарность Зинаиде Ивановне за плодотворный исследовательский и педагогический труд и желает творческого вдохновения, успехов в педагогической и исследовательской деятельности, крепкого здоровья и всех жизненных благ!