Профессор ЯГСХА провел семинар в Красноярске

В Красноярске прошла выставка, посвященная развитию лесопромышленности в России.

Несмотря на довольно насыщенную деловую программу выставки, выделить время для посещения семинара смогли почти 30 слушателей, среди которых были ведущие специалисты отраслевых предприятий, представители станкоторгующих компаний и сотрудники образовательных учреждений Красноярского края. Модератором семинара выступил д.т.н., профессор ЯГСХА, директор по развитию журнала «ЛесПромИнформ» Александр Тамби. В своих докладах он рассказал о последних тенденциях на рынках древесного сырья и пиломатериалов, основными направлениями повышения эффективности лесопильного производства, основанными не только на новых возможностях современного оборудования, но и базирующихся на положениях древесиноведения, наиболее подходящими для внедрения на каждом конкретном предприятии.

Большое внимание спикеры семинара уделили принципам расчета производительности действующих предприятий и выявлению точек роста, которые могут повысить эффективность без реконструкции или модернизации производства, путем использования только внутренних ресурсов предприятия.

Владимир Швец (компания USNR) представил анализ современных технологий промышленного лесопиления для крупных лесопильных предприятий, что особенно полезно для тех, кто планирует повышать эффективность за счет внедрения современных автоматизированных станков и линий. В условиях дефицита сырья и роста его стоимости для эффективной работы крупного лесопильного предприятия необходимы качественные изменения философии процессов раскроя круглых лесоматериалов. Увеличение спецификационного выхода пилопродукции в ближайшей перспективе будет являться одним из основных трендов развития отрасли. Этого практически невозможно добиться без использования автоматизированных линий, не только исключающих влияние человеческого фактора на процессы резания, но и способных осуществлять рациональный раскрой с учетом особенностей строения и формы каждого сортимента, в первую очередь – кривизны и эллиптичности.

Докладчики не обошли вниманием и вопросы, связанные с подготовкой инструмента, чему был посвящен обширный доклад Андрея Фёдорова (Vollmer). Несмотря на то, что в структуре себестоимости пиломатериалов удельный вес инструмента достаточно невысок, от его состояния зависит не только качество резания, но и продолжительность беспрерывной работы линий. Потери из-за не вынужденных простоев оборудования, вызванные неправильной подготовкой инструмента к работе – весьма существенны.

Основные материалы семинара, итоговая продолжительность которого в результате составила более пяти часов, в ближайшем будущем будет доступны на сайте http://lesprominform.ru.