Профессор Г.Г. Макаров – крупный исследователь истории революции 1917 г. и гражданской войны в Якутии

Гавриил Георгиевич МАКАРОВ является представителем вто-рого поколения историков после Г.В. КСЕНОФОНТОВА и Г.А. ПОПОВА и соратником первых дипломированных историков – представителей якутского народа Г.П. БАШАРИНА, И.М. РОМА-НОВА, Ф.Г. САФРОНОВА.

Он родился 24 января (6 февраля по новому стилю) 1917 г. в Болтогинском наслеге Ботурусского улуса Якутской области. Его отец Егор Андреевич Макаров был крестьянином – середняком, с 1930 г. – колхозником. В артели «Сухаhыт» работал бригадиром, завхозом, в одно время являлся депутатом сельского совета. Он умер в 1954 г.. Мать – Матрена Игнатьевна Слепцова в течение 30 лет проработала дояркой в колхозе и скончалась в 1960 г.

Отец устроил Ганю в 1926 г. в Кытанахскую двухклассную школу, где учителем тогда работал Г.Д. Кычкин, который впослед-ствии стал заслуженным учителем РСФСР, ЯАССР, кавалером орде-на Ленина. Мальчик окончил третий класс в Сыланской школе, а 4-ый – в Чурапчинской начальной школе. В 1930 г. он поступил учиться в 5 класс Чурапчинской средней школы. В колхозе Гавриил создал и руководил кружком из 20 неграмотных колхозников, кото-рых обучал якутской грамоте.

В 1931 г. Г. Макаров вступил в ряды ВЛКСМ. В этом году шесть колхозов Болтогинского наслега объединили в колхоз имени И.В. Сталина, а молодого комсомольца, проявившего организатор-ский и педагогический талант, назначили секретарем правления это-го колхоза. В 1932 г. он стал секретарем наслежного совета. Но неутомимая тяга к знаниям привела его осенью этого года в 6 класс Чурапчинской школы колхозной молодежи. Из-за острой нехватки грамотных людей по мобилизации Чурапчинского райкома комсо-мола через два месяца учебы Гавриила взяли учителем в Арылах-скую начальную школу. В 1935-1936 гг. он стал заведующим Чу-рапчинской начальной школой.

По рекомендации Чурапчинского районного отдела народного образования в 1936-1938 гг. Гавриил учился на 2 и 3 курсах Якут-ского педагогического рабфака. В 1938-1940 гг. он учился на исто-рическом отделении Учительского института. Летом 1940 г. Мини-стерство просвещения якутской АССР отправило Гавриила Георгие-вича в Среднеколымский район учителем истории. Два года молодой педагог работал в Илимнинской неполной средней школе историком, географом и завучем. В 1942-1943 гг. он был завучем, преподавате-лем истории и географии в Зырянской неполной средней школе. В 1943-1944 гг. Г.Г. Макарова перевели завучем и учителем истории в среднюю школу г. Среднеколымска. По его настоятельной просьбе райком ВКП (б) (членом партии он стал в 1944 г.) и райсовет коман-дировали на учебу в Якутский педагогический институт, который экстерном окончил в 1945 г.

Постановлением бюро Якутского обкома ВКП (б) в сентябре 1945 г. Г.Г. Макарова командировали на учебу в Высшую партий-ную школу при ЦК ВКП (б). Уже на первом курсе слушатель стал отличником учебы. Осенью 1946 г. школу реорганизовали в Акаде-мию общественных наук при ЦК ВКП (б) с аспирантурой. И любо-знательный Гавриил Георгиевич воспользовался предоставленной возможностью углубить свои познания, поступив на первый курс Академии по кафедре истории СССР. В декабре 1949 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Образование Якутской АССР». Научным руководителем была академик АН СССР, председатель Национального комитета историков СССР (1955-1957) Анна Ми-хайловна Панкратова.

В январе 1950 г. по сентябрь 1956 г. Г.Г. Макаров работал заведующим учебной частью и заведующим кафедрой исторических наук Якутской областной трехгодичной партийной школы.

Со дня основания Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова в 1956 г. и до самой смерти Гавриил Георгиевич работал в нем, вначале доцентом кафедры марксизма-ленинизма, а в 1957-1958 гг. заведующим кафедрой истории КПСС. С октября 1958 г. по его просьбе перевели доцентом кафедры истории СССР. С мая 1977 г. по май 1989 г. он заведовал кафедрой истории СССР. Президиум ВАК при Совете Министров СССР 10 июня 1983 г. присвоил ученое звание профессора кафедры истории СССР. С этого времени и до 16 июня он бессменно работал профессором этой кафедры. С 16 июня 1999 г. Г.Г. Макарова перевели на должность профессора – консультанта.

Гавриил Георгиевич читал курсы по истории СССР эпохи феодализма и капитализма (1801-1917) и по источниковедению истории СССР, спецкурсы и спецсеминары по истории общественно-политического движения в России.

Он выступал с лекциями от общества «Знание», состоял секретарем, заместителем секретаря парткома ЯГУ, в течение ряда лет являлся членом горкома КПСС. Избирался членом Ученого совета ЯГУ, историко-юридического факультета, диссертационного совета Института языка, литературы и истории ЯНЦ СО РАН по исторической науке.

Г.Г. Макаров удостоен высоких государственных наград: «Заслуженный деятель науки ЯАССР» (1984), медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Почетной грамоты Президиума Верховного Совета ЯАССР, Почетной грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР. Он стал почетным гражданином Намского и Чурапчинского улусов (1).

Г.Г. Макаров является автором 200 научно-исследовательских и научно-популярных работ в разных изданиях Москвы, Томска, Якутска. В первой своей монографии «Образование Якутской АССР» (1957) он связал формирование национальной государственности в форме автономной республики с организацией местных органов управления, школой, судом, печати и т.д. В работе говорилось, что новая власть сумела привлечь местную интеллигенцию к сотрудничеству. Естественно, что Гавриил Георгиевич тогда не мог не только открыто выступить, но и подвергнуть малейшему сомнению «причастность» культурно-просветительных обществ «Саха аймах» и «Саха омук» к «буржуазному национализму» и «контрреволюционной деятельности». Поэтому автор деликатно оговаривался, что исследование деятельности «Саха омук» не входит в круг его исследовательских задач.

Г.Г. Макаров отмечал, что к началу ХХ в. якуты сформировались в единую народность с общей территорией, языком и культурой. Поэтому в работе доказывалась ошибочность присоединения Якутской области к Иркутской губернии. Подчеркивалась особая роль В.И. Ленина и И.В. Сталина в получении Якутией статуса автономной республики. Впервые после реабилитации раскрывалась борьба П.А. Ойунского, М.К. Аммосова, И.Н. Барахова и др. за обретение государственности. Высокая историографическая значимость этой монографии объясняется тем, что в ней впервые была выдвинута проблема обретения национальной государственности.

В книге «К.К. Байкалов – герой Гражданской войны» (1962 г.) впервые рассматривался малоизвестный период борьбы К.К. Байкалова в Иркутской губернии и в Монголии против колчаковской армии. Автор подробно описал, как главнокомандующий советскими войсками Якутской АССР Байкалов в 1922 г. быстро и правильно сориентировался в сложной военно-политической ситуации эпохи «левацких изгибов», установил деловые взаимоотношения с местными органами власти и привлек национальную интеллигенцию, считавшуюся тогда «националистической» и «контрреволюционной» к сотрудничеству.

В книге описываются усилия Байкалова по использованию в борьбе против пепеляевцев Якутского народно-революционного отряда (Якнарревдот), целиком сформированного из амнистированных мятежников. Следует заметить, что против организации этого отряда в то время резко возражали Сиббюро ЦК, Сибревком и РВС 5-ой Красной армии. Но автор доказал, что главным результатом самостоятельных военных операций Байкалова, стало прекращение кровопролитной Гражданской войны в Якутии. Макаров опроверг обвинения историка П.У. Петрова, что Карл Карлович не сумел организовать быструю операцию по ликвидации и преследованию мятежников в 1921 – 1922 гг.

Также Гавриил Георгиевич дал краткую оценку деятельности Байкалова в качестве председателя комиссии ЦК РКП (б) и ВЦИК по ликвидации тунгусского мятежа, председателя Комитета Севера при Президиуме ЯЦИК, и.о. секретаря Якутского обкома, члена «тройки» по разгрому движения конфедералистов, управляющего Якутского лесного треста, председателя Военного трибунала внутренней охраны ЯАССР.

В 1970 г. подготовка к печати монографии Г.Г.Макарова «Октябрь в Якутии» по указанию вышестоящих партийно-советских руководителей в типографии была приостановлена.

В 1974 г. новосибирский историк В.А.Демидов подчеркнул, что дискуссия с Г.П.Башариным и его единомышленниками невозможна, так как они являются сознательными фальсификаторами, проповедниками национализма, подлыми и неисправимыми людьми. Против них должна вестись решительная борьба до их полного развенчания. После публикации в «Литературной газете» от 5 июня 1974 г. статьи «Ученые и лжеученые» по поводу разоблачения председателя Ученого Совета ЯГУ В.М. Горбатенко В.А. Демидов подготовил статью, в которой главный удар направлялся против А.Е. Кулаковского, а также против плеяды, спаянной национализмом и групповой дисциплиной Г.П. Башарина, И.М. Романова, Е.Е. Алексеева, Г.Г. Макарова, Г.С. Сыромятникова (3).

В 1976 г. историки В.С. Познанский и В.А. Демидов обвинили Г.Г. Макарова, Е.Е. Алексеева и других в преувеличении масштабов левацких ошибок и затушевывании положительных сторон деятельности Якутского губернского партийного руководства во главе с Г.И. Лебедевым. Более того, критики заявили о попытках Г.Г. Макарова, Е.Е. Алексеева, И.М. Романова, Г.П. Башарина, В.Н. Иванова и В.Е. Кожевина разделить большевиков по национальному признаку и негативное воздействие связать только с именами русских коммунистов (4).

В монографии «Октябрь в Якутии», опубликованной в 1979 г. Г.Г. Макаров изучил обширный круг исторической литературы и ввел в научный оборот огромный массив неопубликованных ранее документальных источников из архивохранилищ Москвы, Новосибирска, Томска, Иркутска, Хабаровска, Якутска. В достаточной мере использовал интересные воспоминания участников революционных событий Р.И. Цугель, В.С. Синеглазовой, Б.М. Чижика и других, материалы периодической печати.

Автор впервые детально осветил события Февральской революции в Якутской области, о ходе которой прежде отсутствовали исторические труды. В работе подчеркивался прогрессивный характер деятельности революционно-демократического органа власти – Якутского комитета общественной безопасности (ЯКОБ), объединивший широкие круги интеллигенции, политссыльных, учащихся, крестьянства и чернорабочих. Макаров осветил роль земств в ликвидации аппарата царской монархии, начальные меры по ликвидации классной системы землепользования, отмене ссылки, отделении церкви от государства, введении преподавания якутского языка, установлении 8-часового рабочего дня и т.д. Г.Г. Макаров показал рост национального движения во главе с блоком «Объединенная демократия» в составе союза федералистов, культурно-просветительного общества «Саха аймах», земской управы, городской думы и др.

В работе над монографией интересные сведения автору сообщили участники революционных событий, старые большевики Р.И. Цугель, Д.С. Жиркова, В.С. Синеглазова, Б.М. Чижик и др. Своими советами помогли профессора А.М. Совокин, А.М. Андреев, В.М. Селунская, Л.М. Спирин, Л.С. Гапоненко, Г.А. Герасименко, Г.П. Башарин, И.М. Романов, В.Ф.Афанасьев. Редактор монографии, доктор исторических наук Александр Михайлович Совокин 28 апреля 1979 г. писал А.В. Паулину, что: «Признаюсь, мне тяжело было дать согласие стать редактором книги Г.Г. Макарова. Но, думаю, что если мы не поможем ему, то едва ли это будет правильно. Если же будут отдельные расхождения по конкретным вопросам, то в этом ничего плохого нет. Нельзя монополизировать ту или иную тему. К тому же, т. Макаров давно работает над проблемой, и собрал большой и интересный материал. Поймите все, Арвед Вольдемарович правильно и отнеситесь доброжелательно к подготавливаемой работе. От того, что я взялся редактировать книгу, поверьте, она от этого хуже не будет. Эти вопросы мы обсудим по телефону с тов. Новгородовым» (5).

8 мая 1979 г. А.В. Паулин в ответ писал А.М. Совокину, что если Г.Г. Макаров переделает текст своей рукописи, то задача редактора может считаться выполненной. Со стороны старых большевиков он обещал доброжелательность и приветствие «с благополучным завершением его долголетней работы». Одновременно Арвед Вольдемарович предупреждал о другой опасности, со стороны башаринцев, которые за это могли объявить Г.Г. Макарова «врагом якутского народа», облить «ушатом клеветы», «всячески оплёвывать и оскорблять», как «предателя» и «проститутку», как это произошло с проф. Ф.Г. Сафроновым за попытку объективно осветить политическую биографию А.Е. Кулаковского. А.В. Паулин рекомендовал, что если Г.Г. Макаров «честный ученый, то должен не побояться этого. Было время, когда ученых жгли на кострах, а они от правды не отрекались». Арвед Вольдемарович считал редактирование монографии Г.Г. Макарова А.М. Совокиным «тяжелой обязанностью и трудом», поскольку рукопись должна была «коренным образом перерабатываться». Труду А.М. Совокина, по мнению А.В. Паулина, «больше соответствовало бы соавторство, чем редактирование». С публикацией монографии «Октябрь в Якутии» Арвед Вольдемарович надеялся, что «с фальсификацией истории Якутии в основном будет покончено».

Новизна монографии Г.Г. Макарова «Октябрь в Якутии» заключается во вводе в научный оборот огромного количества архивных источников и в смелой постановке региональной и национальной специфики при освещении сложных переломных событий. Комиссия ЯГУ присвоила за две части монографии «Октябрь в Якутии» третью премию Якутского университета. Основные положения Г.Г. Макарова сохранились и в ходе совместной работы с д.и.н. А.М. Совокиным удалось найти общий язык и согласовать спорные проблемы истории.

Поэтому опубликованная монография Г.Г. Макарова подверглась критике со стороны В.А. Демидова, назвавшего «грубой ошибкой якутских последователей «научной школы» проф. Г.П. Башарина» попытку «всячески затушевать контрреволюционную роль либерально-буржуазного блока» и представить «большую часть национальной интеллигенции только «демократическими просветителями». В.А. Демидов обвинил автора в размывании принципиальной грани между Февральской и Октябрьской революциями, отрицании классовой дифференциации якутского общества в условиях капитализма, затушевывании межпартийной борьбы между большевиками и меньшевиками, замалчивании контрреволюционных происков якутских националистов. В.А. Демидов негодовал, указывая, что в свое время в типографии «была рассыпана рукопись Г.Г. Макарова, уже готовая к публикации». На первый взгляд, от этого выиграли оппоненты башаринцев, а в последующем было опубликовано «то же самое, но только в утонченном виде». Гавриил Георгиевич «отделался легкой травмой», издал две монографии и получил звание профессора. В.А. Демидов сокрушался, что если бы книга появилась в первозданном виде, то тогда «было бы легче показать ее несостоятельность, да и «профессор» бы, наверное, от него уплыл». Виктор Александрович написал «резкое письмо в Институт истории АН СССР» директору С.С. Хромову по отношению к рецензии Андреева по монографии Г.Г. Макарова. Но, институт взял «Андреева и Макарова под защиту» .

В ответ на эту критику 6 июля 1981 г. доктора исторических наук А.М. Андреев и В.Д. Поликарпов сделали заключение, что двухтомный труд Г.Г.Макарова представлял «собой серьезное исследование проблемы истории Октябрьской революции и установления Советской власти в Якутии» и заслуживает «безусловно, положительной оценки». Автор рассмотрел разнообразные вопросы демократического, национально-освободительного и революционного движения на территории Якутии. Ему удалось справиться с трудностями, которые вставали при исследовании сложного революционного процесса в обстановке борьбы различных мнений в историографии революций 1917 г. (7).

В 1988 г. проф. Г.Г. Макаров опубликовал монографию «Северо-восток РСФСР в годы военной интервенции и Гражданской войны и переход к новой экономической политике (1918–1921 гг.)». В работе отмечалось, что в Якутии тогда не было крупных сражений с большими потерями, отсутствовали фронты, а также партизанского движения против колчаковщины. Поэтому, по мнению автора, в силу слабого социального расслоения общества борьба против колчаковской администрации происходила путем отказа от уплаты земских сборов и от участия в сборе теплых вещей, развешиванием прокламаций и стачек.

Г.Г. Макаров детально рассматривается формирование в Иркутске под руководством уполномоченного по организации советской власти в Якутии М.К.Аммосовым будущего «аппарата власти» – прототипа автономного исполнительного вертикали власти, состоявшего из органов по завозу продовольствия, народному образованию, медицинскому обслуживанию и т.д. Как видим, Максим Кирович, в первую очередь, добивался разрешения насущных проблем якутского народа, а не созидания аппарата диктатуры пролетариата.

Автор подчеркнул, что тойонат, как социальная группа продолжал существовать практически до конца 1920-х гг. Следование букве и духу марксистско-ленинской методологии и закрытость документальных источников архивохранилищ ФСБ РС (Я) не позволили Макарову объективно разобраться с так называемыми «контрреволюционными заговорами» 1921–1922 гг. Но при этом Гавриил Георгиевич опроверг доводы доктора исторических наук, профессора А.И.Новгородова о том, что «заговорщики» являлись «наймитами американской и японской разведок», а культурно-просветительное общество «Саха омук» – «политическим центром якутских тойонов» в вооруженной борьбе против советской власти.

В 1996 г. Г.Г.Макаров опубликовал монографию «Северо-восток России в 1921–1922 гг.», где попытался доказать, что Гражданская война приобрела форму народного повстанческого движения с элементами классовой борьбы в форме локальных мятежей, заговоров, восстаний, экспедиций и т.д. Раскрывались основные предпосылки массового национально-повстанческого движения 1921–1922 гг. в Якутской области. Причинами повстанчества назывались отсутствие объективных условий в Якутии, непонимание новых идей неграмотным якутским населением, отсутствием пролетариата, малочисленностью большевистской организации, прекращением завоза грузов, а главное – жестокие карательные акции военного командования и губчека против мирного населения.

Макаров подверг критике устоявшуюся в историографии периодизацию Гражданской войны с 1918 по 1923 гг., разработанную А.И.Новгородовым. Она позволяла в два раза преувеличить по сравнению с центральной Россией и Сибирью продолжительность боевых действий в Якутии. Гавриил Георгиевич разработал собственную периодизацию повстанчества, первый этап которой связал с офицерско-белогвардейским мятежом (окт. 1921 г. – янв. 1922 г.) и второй – с массовым повстанческим движением (янв.–окт. 1922 г).

Автор обратил внимание на то, что кроме, белоповстанцев, в гибели штаба красноармейских частей во главе с Н.А.Каландарашвили повинно военно-политическое руководство Якутии во главе с Г.И.Лебедевым. Перевес в численности и вооружении красных не смогли сломить сопротивления повстанцев, которые по социальному своему составу представляли собой преимущественно бедняков и середняков, которым оказывали поддержку население. Гавриил Георгиевич впервые в историографии раскрыл сущность красного террора, как государственной политики советской власти в Якутии и сопоставил его с белым террором. На основе документальных источников автор критиковал историков А.И.Новгородова, П.У.Петрова, В.А.Демидова, отрицавших наличие левацких перегибов руководителей Якутии во главе с Г.И.Лебедевым в условиях нэпа.

Г.Г.Макаров раскрыл роль национальной интеллигенции в повстанческом движении и в ВЯОНУ. Автор считает, что передовые представители якутского народа стремились в той сложной ситуации найти мирный выход из глубокого конфликта и раскола. По мнению автора, обретение Якутией более высокого статуса республики было обусловлено: компактным проживанием народа саха на единой территории и численное преобладание якутов (85%).

Профессор впервые попытался выяснить людские и материальные потери народов Якутии в ходе Гражданской войны и считал невосполнимой утратой гибель многих передовых и прогрессивных представителей национальной интеллигенции. Также особое внимание было обращено на деформации ценностных ориентаций, т.е. интенсивное вытеснение общечеловеческих, христианских и национальных ценностей из общества и насаждение партийно-классовых идей.

Монография Г.Г. Макарова «Северо-восток России в 1921–1922 гг.» стала подлинным венцом его научного творчества. Автор всесторонне и обстоятельно продемонстрировал свою концепцию по дискуссионным проблемам Гражданской войны в Якутии. Данная монография Гавриила Георгиевича является логическим продолжением его трудов «Октябрь в Якутии» и «Северо-восток РСФСР в 1918–1921 гг.» и в ней сохранялась по существу преемственность основных положений.

Таким образом, в трудах Г.Г.Макарова представлен обширный массив неопубликованных источников из центральных и местных архивохранилищ. Гражданская смелость и мужество историка заключались в том, что в условиях диктата командно-административной системы в гуманитарных науках Г.Г.Макаров никогда не подгонял факты под «удобные» для власти историографические «концепции». За непоколебимость его труды зачастую становились мишенью для нападок разоблачителей «якутского национализма». Но в последней опубликованной монографии и статьях основные выстраданные идеи Гавриила Георгиевича получили свое логическое продолжение и дальнейшее развитие. В судьбе профессора огромную положительную роль сыграли видные русские ученые-историки, которые оказали необходимую помощь и поддержку в трудные годы, когда на результаты дискуссий по научным проблемам серьезное влияние оказывали высшие идеологические органы страны. По существу ведущие русские историки С.С. Хромов, А.М. Совокин и А.М. Андреев поддержали основные положения якутского историка Г.Г. Макарова по революциям 1917 г. и Гражданской войны в Якутии. В результате якутская историография обрела картину Гражданской войны в Якутии с учетом региональных и национальных особенностей.

Источник: Егор Петрович АНТОНОВ, кандидат исторических наук, доцент, зав. сектором истории Якутии ИГИиПМНС СО РАН.