Осужденные Якутии получают профобразование

Число осужденных, получающих профессиональное образование в исправительных учреждениях республики, непрерывно растет. С каждым годом все больше осужденных освобождаются из мест лишения свободы со свидетельствами о рабочей профессии.

Основным видом деятельности профессиональных образовательных учреждений Уголовно-исполнительной системы Якутии является предоставление среднего профессионального образования осужденным к лишению свободы по программам подготовки квалифицированных рабочих. С начала года в исправительных колониях Якутии свидетельства о рабочих специальностях в различных сферах деятельности получили 514 человек, содержащихся под стражей, из них 212 человек по две и более профессии.

Среди наиболее востребованных вакансий на рынке труда преобладают следующие специальности: бетонщики, слесари-строители, слесари-сантехники, слесари по ремонту автомобилей, повара, пекари, швеи, сварщики и мастера общестроительных работ. На сегодняшний день по указанным направлениям обучение проходят 436 осужденных. Получение востребованной рабочей специальности обеспечивает наиболее успешную ресоциализацию после отбытия наказания. В настоящее время 85 человек из числа осужденных-выпускников официально трудоустроены в исправительных учреждениях в соответствии с полученной квалификацией.