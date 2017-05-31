Профессионально раскрытое двойное убийство

Совсем недавно, 18 мая, в сетевом издании Sakhalife появилось сообщение об обнаружении двух трупов на техническом этаже жилого дома по ул. Кузьмина г.Якутска, с ножевыми ранениями с области шеи.

Все началось с того, что в дежурную часть МУ МВД России «Якутское» обратились работники управляющей компании, обслуживающей данную улицу. Выяснилось, что один из трупов, они обнаружили во время уборки помещения. Второй был обнаружен во время осмотра места происшествия. Сотрудники управления уголовного розыска и отдела по раскрытию преступлений против личности МУ МВД России «Якутское» приступили к реализации полномасштабных оперативно-розыскных мероприятий.

Не смотря на гнилостные изменения, профессионалам удалось по отпечаткам пальцев установить личности убитых. Ими оказались 53-летний и 29-летний уроженцы Усть-Алданского и Олекминского районов республики. Установлено, что убитые относились к категории лиц без определенного места жительства и вероятнее всего, как предположили полицейские, убийцей является человек, принадлежащий их кругу и ведущий маргинальный образ жизни. Данное обстоятельство, как правило, несколько усложняет мероприятия по поимке преступников, так как они редко поддерживают связь со своими родственниками и их местонахождение может быть абсолютно непредсказуемым. В поисках вероятных следов, следственно-оперативной группой были вывезены для проведения криминалистических экспертиз все предметы, обнаруженные в помещении технического этажа — предметы и вещи со следами прежних хозяев, беспорядочная вереница «гостей» и т.д.

Однако, путем скрупулезного анализа, полицейским удалось установить личность злоумышленника. Им оказался уроженец Кобяйского района. По его поимке работали несколько групп оперуполномоченных – «география» возможного местонахождения 35-летнего лица без определенного места жительства была обширна, проводились поиски и по районам республики.

В результате слаженных действий оперуполномоченных, 30 мая около 15:00 часов, злоумышленник был задержан в микрорайоне Большая Марха.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации ведется СО по г.Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия).