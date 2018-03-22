Профессиональная и сплоченная команда – залог успеха Алмазэргиэнбанка

Дополнительный офис Алмазэргиэнбанка в Нюрбинском районе занял лидирующую позицию в рейтинге территориальных подразделений АЭБ по основным показателям в 2017 году. Руководитель допофиса Изабелла Гуляева считает, что главными составляющими этого успеха стали сплоченная команда профессионалов и высокое доверие жителей улуса к банку.

«Полученный результат говорит о том, что услуги банка востребованы жителями Нюрбинского улуса. Дополнительный офис АЭБ отвечает всем современным требованиям, расположен в центре города. Однако самое главное – конкурентоспособность предлагаемых нами продуктов на рынке, а также активное развитие розницы в течение нескольких последних лет. Кроме того, наши сотрудники – настоящие профессионалы, которые постоянно учатся, повышают свою квалификацию, что положительно отражается на взаимодействии с клиентами и партнерами», — отметила Изабелла Гуляева.

По ее словам, 16 марта на совещании в Якутске председатель правления Алмазэргиэнбанка Людмила Николаева обозначила основные цели работы на 2018 год: «Мы должны и дальше поддерживать малый и средний бизнес, предприятия государственного сектора, опираясь на самые современные технологии и накопленный позитивный опыт. У банка есть основная миссия – повышать качество жизни населения. Сотрудники Нюрбинского дополнительного офиса продолжат прилагать все необходимые для этого усилия».

Напомним, лучшими иногородними структурными подразделениями банка стали офисы в Нюрбинском, Нерюнгринском и Чурапчинском районах. Людмила Николаева ранее сообщила, что по итогам 2017 года АЭБ получил более 500 млн рублей чистого операционного дохода. Достигнуть этого, считает председатель правления финансового учреждения, удалось в том числе благодаря грамотной работе допофисов в муниципалитетах.