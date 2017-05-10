Профактив республики встретился с вице-премьером Якутии

5 мая состоялась первая встреча профсоюзного актива республики с членами правительства – в Федерации профсоюзов республики с заместителем председателя правительства республики Алексеем ДЬЯЧКОВСКИМ и руководителями министерств из социального блока правительства встретились председатели республиканских отраслевых комитетов профсоюзов республики, профсоюзный актив.

Участие в мероприятии приняли министр труда и соцразвития Александр МИХЕЕВ, министр по делам молодежи и семейной политике Афанасий ВЛАДИМИРОВ, замминистра экономики Татьяна КОРЯКИНА, заместитель министра здравоохранения республики Анна АЛЕКСЕЕВА. Данное мероприятие состоялось во исполнение поручения Главы республики Егора БОРИСОВА, к которому в прошлом году с инициативой о проведении встреч с профсоюзным активом обратился председатель Федерации профсоюзов республики Николай ДЕГТЯРЕВ.

Вице-премьер Алексей Дьячковский подробно рассказал о проводимой руководством республики работе по основным направлениям социально-экономического развития региона. Он отметил, что экономические показатели по итогам 1 квартала текущего года не плохие, и не уступают показателям 1 квартала 2016 года. По многим параметрам наблюдается увеличение показателей по экономике. Одним из ключевых задач правительства республики на сегодняшний день вице-премьер назвал исполнение майских указов Президента РФ Владимира Путина. «Параметры, указанные в майских указах мы должны достичь в 2018 году. На сегодня можем сказать, что повышение заработной платы будет производиться с 1 января 2018 года. Рост зарплаты в каждой сфере разный, где-то достигает 95%, а у работников сферы здравоохранения – 180% от всех трудовых доходов по республике. Это связано с тем, что 90% ФОТ работников здравоохранения формируется за счет Фонда обязательного медицинского страхования, который имеет фиксированные источники дохода, пояснил Дьячковский. Так, в четвёртом квартале текущего года средняя зарплата врача превысит 100 тыс. рублей. Якутия входит в десятку субъектов России с самыми высокими средними трудовыми доходами», — отметил Алексей Дьячковский.

Вице-премьер также подчеркнул важность вышедшего в апреле указа главы республики по поддержке отдельных категорий граждан (на эти цели предусмотрено более 10 млрд рублей). Выплаты будут распределяться через муниципальные образования, на уровне поселений. Дополнительно для 100 населенных пунктов предусмотрены соцвыплаты (по миллиону рублей на самозанятость) через минсельхоз. Средства будут выделяться на приобретение скота, птиц и т.д. Также предусмотрено увеличение выплат пособий на детей, исходя из принципов нуждаемости.

Вице-премьер также обратил внимание на вопрос мобильности местных трудовых ресурсов. Первым шагом в этом году стало заключение соглашения с компаниями «Якутуголь», «Колмар», «Эльгауголь», «Алдан Золото ГРК», «Золото Селигдара», куда будут трудоустроены 800 местных жителей. На данный момент по районам пока набрано 260 человек. Правительство республики за свой счет проведёт в случае необходимости переподготовку специалистов, оплатит проезд до места работы, если это не предусмотрено предприятием. «Средняя зарплата в промышленности составляет порядка ста тысяч рублей. Начинающий специалист будет получать меньше, около сорока тысяч, но перспектива по росту зарплаты есть», – сказал Дьячковский.

Республика получила от крупных компаний расчеты по потребности в специалистах до 2020 года. В связи с этим в образовательных профессиональных организациях будет внедрена дуальная система обучения, пересмотрены контрольные цифры по подготовке кадров. «Для обеспечения кадрами промышленность нам в значительной мере надо усилить систему подготовки и переподготовки специалистов. У нас есть два года, чтобы решить проблему мобильности местных трудовых ресурсов, и мы рассчитываем на то, что потом 20 лет будет стабильная ситуация, костяк кадров на промышленных предприятиях будет слажен», – подчеркнул Дьячковский. Он также напомнил, что в Стратегии развития Якутии до 2030 года одной из ключевых задач является развитие местного производства, и, соответственно, новых рабочих мест.

Далее состоялся диалог сторон, где профсоюзные активисты поднимали вопросы, напрямую касающиеся положения трудящихся республики. В основном вопросы касались заработной платы работников, сокращения численности штатов, оплаты проезда в отпуск, аутсорсинга и т.д. Так, председатель объединенной профсоюзной организации ГУП «ЖКХ РС(Я)» Сергей АНИСИМОВ сообщил, что в коллективе предприятия в последнее время остро стоит вопрос заработной платы. «ГУП «ЖКХ РС(Я) – основной поставщик тепла на территории республики, филиалы предприятия работают в большинстве муниципальных образований республики. В последнее время среди работников все чаще поднимается вопрос заработной платы. Также наши работники не понимают ситуацию, когда работающие с ними в одной отрасли энергетики получают намного большую зарплату. Мы все работаем под ведением Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики, по отрасли средняя заработная плата составляет порядка 58 тысяч рублей, в нашем предприятии средняя зарплата – 35 366 рублей», — подчеркнул профсоюзный лидер предприятия ГУП «ЖКХ РС(Я)».

О неожиданной проблеме, возникшей в авиации республики, рассказал председатель республиканского комитета профсоюза авиационных работников. «На сегодня под большим вопросом стоит дальнейшая судьба Якутского авиационно-технического училища. Данное учебное заведение работает порядка 20 лет, является кузницей местных кадров в авиации, также на базе училища действует авиационный учебный центр, где повышают квалификацию, проходят тренажерную подготовку авиаторы республики, а это около 8000 человек. Проблемы начались с переходом учебного заведения под федеральное подчинение. Головное предприятие – Санкт-Петербургский университет гражданской авиации — срезало 40% финансирования учреждения. На сегодня в училище средняя заработная плата составляет 11 тысяч рублей, люди вынужденно оставляют работу. Головным предприятием также не выдаются училищу сертификаты на подготовку по разным направлениям, потому дальнейшая судьба учебно-тренировочный центр также неизвестна», — отметил Владимир Петров и попросил вице-премьера обратить внимание на данную ситуацию.

Председатель рескома профсоюза работников народного образования Янина ЩЕПАНСКАЯ обратила внимание присутствующих на два вопроса, волнующих педагогов из улусов республики. Так, по словам профсоюзного лидера, на доведение заработной платы обслуживающего персонала до уровня минимальной заработной платы в школах республики не хватает средств. «Ежегодно с 1 июля в республике устанавливается размер минимальной заработной платы на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения. Но в улусах республики ежегодно возникает проблема с доведением заработной платы работников до нового уровня МЗП. В прошлом году перерасчет был произведен только в конце года. А в 2017 году из-за нехватки финансирования многие работники получают заработную плату ниже МЗП. В ряде коллективов ситуация с доведением зарплаты до уровня МЗП доходит до того, что средства направляются из стимулирующего фонда оплаты труда педагогических работников. Получается, что из-за этого педработники недополучают свою премию», — говорит Янина Щепанская. Второй вопрос, который озвучила Янина Станиславовна касается работников образования из северных районов. «Оплата проезда к месту отдыха – ежегодно становится одним из самых острых вопросов к началу сезона отпусков. В прошлые годы из государственного бюджета республики производилась дотация для северных улусов на эту статью расходов. Но в этом году уже несколько улусов выходили на нас и выражали обеспокоенность по поводу отсутствия дотационных средств», — сообщила Янина Щепанская.

Все вопросы, озвученные в ходе встречи от профсоюзной стороны, заместитель председателя правительства республики Алексей Дьячковский взял на заметку. Подытоживая мероприятие, председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев отметил, что получился конструктивный, информативный разговор, а Алексей Дьячковский выразил благодарность профсоюзному активу республики за неравнодушное отношение к проблемам общественности и также отметил информативность встречи.

В следующем квартале запланирована встреча профсоюзного актива республики с финансовым блоком правительства.