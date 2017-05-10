АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
12
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.54
 64.24
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.05.2017, 17:38
Республика
Якутские энергетики под знаками памяти, мира и добра встретили День Победы
10.05.2017, 17:20
Происшествия
Злодей ответит перед судом за убийство полицейского
10.05.2017, 17:07
Культура & Образование
Якутия – в лидерах по рождаемости на Дальнем Востоке
10.05.2017, 17:07
Республика
Профактив республики встретился с вице-премьером Якутии
10.05.2017, 16:49
Красота & Здоровье
Маленький и опасный! О профилактике клещевого энцефалита
10.05.2017, 16:32
Столица
Школьник за рулем сбил первоклассника, катавшегося на велосипеде!
10.05.2017, 16:09
Культура & Образование
Новые образовательные программы СВФУ магистратуры прошли аккредитацию
10.05.2017, 16:06
Общество
СВФУ: минута молчания в память о павших воинах
10.05.2017, 16:00
Культура & Образование
Студенты СВФУ прошли отборочный этап на фестиваль молодежи в Сочи
10.05.2017, 15:54
Происшествия
Пьяный водитель сгубил своего одноклассника
10.05.2017, 15:50
Столица
День Победы: Полевую кухню посетило более 800 человек
10.05.2017, 15:42
Культура & Образование
 «Бичик» оскуолаҕа саҥа киирээччилэргэ бастыҥ бэлэҕи оҥордо
10.05.2017, 15:33
Общество
Как правильно решать бытовые проблемы
10.05.2017, 15:24
Спорт
Ветеран посвятил шашечную баталию Дню Победы
10.05.2017, 15:07
Республика
Всех охотников с открытием охотничьего сезона на водоплавающую дичь!
10.05.2017, 15:04
Путешествия
Прямой рейс из Якутска в Бэйдайхэ
10.05.2017, 14:48
Культура & Образование
Афиша
Ырыам кута: Живой акустический концерт Лэгэнтэя
10.05.2017, 14:19
Экономика
«Якутскэнерго» обновило рейтинг потребителей электроэнергии среди УК и ТСЖ
10.05.2017, 14:09
Общество
Резонанс
Я никуда не уезжал и не собираюсь – свидетель по делу Попова
10.05.2017, 13:09
Происшествия
Прокуратура Якутска защитила женщину
10.05.2017, 11:48
Общество
Творим свою судьбу мы сами: Конкурс для журналистов
10.05.2017, 11:44
Культура & Образование
Участие в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» дает стимул для развития
10.05.2017, 11:25
Культура & Образование
Итоги студенческой научно-практической конференции «Музыкальный театр»
10.05.2017, 11:16
Республика
Эксклюзив
Хозяева Ысыаха Олонхо, наплевав на прокуратуру, делают все по-своему
10.05.2017, 11:16
Происшествия
В Ленском районе суд внес ряд сайтов в реестр запрещенных в РФ
10.05.2017, 11:07
Республика
Паводок–2017:  У Ленска наблюдаются подвижки льда, у Олекминска – разводья
10.05.2017, 10:33
Происшествия
На главу Среднеколымска завели уголовное дело
10.05.2017, 10:19
Культура & Образование
Якутяне успешно выступили на международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера»
10.05.2017, 10:06
Культура & Образование
Будущие ювелиры готовы достойно представить Якутию на национальном чемпионате WorldSkills
10.05.2017, 9:42
Культура & Образование
Летняя языковая школа «Березка» открывает новый сезон – 2017
10.05.2017, 9:22
Происшествия
В Нюрбе загорелась 2-этажка
10.05.2017, 8:13
Желток
«Косметический ремонт» от компании Прометей+
10.05.2017, 7:30
Общество
Глава Якутии возложил цветы к монументу «Воинам–победителям»
10.05.2017, 7:07
Культура & Образование
«Салют Победы» в сквере Бриллиантового цирка
09.05.2017, 23:08
Желток
Видео
Маленький участник Парада Победы в Якутии
09.05.2017, 22:40
Происшествия
Прогремели взрывы на юге Таиланда, пострадали 40 человек
09.05.2017, 22:35
Общество
Якутоптторг поздравил своих ветеранов, живущих в Якутске
09.05.2017, 21:54
Республика
9 мая на торжественный митинг у Обелиска Славы собрались тысячи алданцев
09.05.2017, 21:12
Столица
День Великой Победы: Помним! Гордимся! Благодарим!
09.05.2017, 18:00
Республика
В Усть-Нере открыли мемориал защитникам Отечества
09.05.2017, 17:14
Республика
ГИМС предупреждает: не допускайте выход на водные объекты в период паводка!
09.05.2017, 16:16
Республика
На Площади Победы в Якутске возложили цветы к монументу «Воинам-победителям»
09.05.2017, 15:16
Республика
Мероприятия МЧС по предотвращению возникновения природных пожаров в республике
09.05.2017, 15:10
Республика
Паводковая обстановка в Якутии на 13.00 часов 9 мая 2017г.
09.05.2017, 15:07
Столица
День Победы — великий праздник для каждого из нас!
09.05.2017, 15:02
Республика
Томмотцы встречают День Победы
09.05.2017, 14:45
Политика
Кадры решают всё! Сталин и кадровый вопрос
09.05.2017, 12:41
Культура & Образование
В Якутске озвучили результаты XVIII Азиатской олимпиады по физике
09.05.2017, 11:29
Культура & Образование
Учащиеся школы для неслышащих подарили ветеранам Великой Отечественной войны клип
09.05.2017, 10:18
Республика
Фотофакт
В поселке Ленинский встретили ретро-пробег
09.05.2017, 10:02
Общество
Видео
Якутск: Помним! Гордимся! Благодарим!
09.05.2017, 9:56
Общество
Письма с фронта: «Шурочка, любимая, война скоро кончится…»
09.05.2017, 9:55
Общество
Айсен Николаев: Героический подвиг старшего поколения, вставшего на защиту Родины – вне времени!
09.05.2017, 9:53
Республика
Эшелон Победы проехал по Южной Якутии
09.05.2017, 9:44
Культура & Образование
Сборная Якутии готова на 100% к финалу Ворлдскиллс
09.05.2017, 9:38
Республика
«Свечу памяти» зажгли жители Алданского района
09.05.2017, 9:31
Происшествия
За сутки пожары полыхали в Жиганске, Якутске и Кысыл-Сыре
09.05.2017, 9:27
Общество
В Санкт-Петербурге завершились Васильевские чтения
09.05.2017, 9:16
Общество
Сегодня день рождения руководителя, дизайнера и поэтессы
09.05.2017, 8:00
Столица
Россельхозбанк поздравляет с Днем Победы!
09.05.2017, 8:00
Общество
Якутяне со всем Санкт-Петербургом возложили цветы на Пискаревском кладбище
09.05.2017, 7:15
Общество
Егор Борисов поздравил ветеранов войны и тыла
09.05.2017, 7:05
Республика
В Алдане прошла ежегодная акция «Поздравь с Победой!»
09.05.2017, 6:51
Общество
В акции “Свеча памяти” приняли участие более 17 тысяч якутян  
08.05.2017, 23:32
Столица
В Якутске 9 мая перекроют главные улицы
08.05.2017, 23:23
Столица
О движении автобусов после праздничного салюта 9 мая в Якутске
08.05.2017, 22:02
Общество
Ил Дархан навестил ветерана Великой Отечественной войны Прокопия Березина
08.05.2017, 20:57
Культура & Образование
Завершила работу XVIII Азиатская олимпиада по физике
08.05.2017, 20:50
Экономика
Магазин КАПТЕРКА угощает всех покупателей армейской кашей!
08.05.2017, 18:14
Столица
Горожане поздравляют с Днем Великой Победы
08.05.2017, 18:04
Столица
Весна Победы: встреча фронтовиков
08.05.2017, 17:40
Республика
В Якутске поднят символ Знамени Победы
Архив новостей
Республика
10 мая 2017, 17:07
76

Профактив республики встретился с вице-премьером Якутии

5 мая состоялась первая встреча профсоюзного актива республики с членами правительства – в Федерации профсоюзов республики с заместителем председателя правительства республики Алексеем ДЬЯЧКОВСКИМ и руководителями министерств из социального блока правительства встретились председатели республиканских отраслевых комитетов профсоюзов республики, профсоюзный актив.

Участие в мероприятии приняли министр труда и соцразвития Александр МИХЕЕВ, министр по делам молодежи и семейной политике Афанасий ВЛАДИМИРОВ, замминистра экономики Татьяна КОРЯКИНА, заместитель министра здравоохранения республики Анна АЛЕКСЕЕВА. Данное мероприятие состоялось во исполнение поручения Главы республики Егора БОРИСОВА, к которому в прошлом году с инициативой о проведении встреч с профсоюзным активом обратился председатель Федерации профсоюзов республики Николай ДЕГТЯРЕВ.

Вице-премьер Алексей Дьячковский подробно рассказал о проводимой руководством республики работе по основным направлениям социально-экономического развития региона. Он отметил, что экономические показатели по итогам 1 квартала текущего года не плохие, и не уступают показателям 1 квартала 2016 года. По многим параметрам наблюдается увеличение показателей по экономике. Одним из ключевых задач правительства республики на сегодняшний день вице-премьер назвал исполнение майских указов Президента РФ Владимира Путина. «Параметры, указанные в майских указах мы должны достичь в 2018 году. На сегодня можем сказать, что повышение заработной платы будет производиться с 1 января 2018 года. Рост зарплаты в каждой сфере разный, где-то достигает 95%, а у работников сферы здравоохранения – 180% от всех трудовых доходов по республике. Это связано с тем, что 90% ФОТ работников здравоохранения формируется за счет Фонда обязательного медицинского страхования, который имеет фиксированные источники дохода, пояснил Дьячковский. Так, в четвёртом квартале текущего года средняя зарплата врача превысит 100 тыс. рублей. Якутия входит в десятку субъектов России с самыми высокими средними трудовыми доходами», — отметил Алексей Дьячковский.

Вице-премьер также подчеркнул важность вышедшего в апреле указа главы республики по поддержке отдельных категорий граждан (на эти цели предусмотрено более 10 млрд рублей). Выплаты будут распределяться через муниципальные образования, на уровне поселений. Дополнительно для 100 населенных пунктов предусмотрены соцвыплаты (по миллиону рублей на самозанятость) через минсельхоз. Средства будут выделяться на приобретение скота, птиц и т.д. Также предусмотрено увеличение выплат пособий на детей, исходя из принципов нуждаемости.

Вице-премьер также обратил внимание на вопрос мобильности местных трудовых ресурсов. Первым шагом в этом году стало заключение соглашения с компаниями «Якутуголь», «Колмар», «Эльгауголь», «Алдан Золото ГРК», «Золото Селигдара», куда будут трудоустроены 800 местных жителей. На данный момент по районам пока набрано 260 человек. Правительство республики за свой счет проведёт в случае необходимости переподготовку специалистов, оплатит проезд до места работы, если это не предусмотрено предприятием. «Средняя зарплата в промышленности составляет порядка ста тысяч рублей. Начинающий специалист будет получать меньше, около сорока тысяч, но перспектива по росту зарплаты есть», – сказал Дьячковский.

Республика получила от крупных компаний расчеты по потребности в специалистах до 2020 года. В связи с этим в образовательных профессиональных организациях будет внедрена дуальная система обучения, пересмотрены контрольные цифры по подготовке кадров. «Для обеспечения кадрами промышленность нам в значительной мере надо усилить систему подготовки и переподготовки специалистов. У нас есть два года, чтобы решить проблему мобильности местных трудовых ресурсов, и мы рассчитываем на то, что потом 20 лет будет стабильная ситуация, костяк кадров на промышленных предприятиях будет слажен», – подчеркнул Дьячковский. Он также напомнил, что в Стратегии развития Якутии до 2030 года одной из ключевых задач является развитие местного производства, и, соответственно, новых рабочих мест.

Далее состоялся диалог сторон, где профсоюзные активисты поднимали вопросы, напрямую касающиеся положения трудящихся республики. В основном вопросы касались заработной платы работников, сокращения численности штатов, оплаты проезда в отпуск, аутсорсинга и т.д. Так, председатель объединенной профсоюзной организации ГУП «ЖКХ РС(Я)» Сергей АНИСИМОВ сообщил, что в коллективе предприятия в последнее время остро стоит вопрос заработной платы. «ГУП «ЖКХ РС(Я) – основной поставщик тепла на территории республики, филиалы предприятия работают в большинстве муниципальных образований республики. В последнее время среди работников все чаще поднимается вопрос заработной платы. Также наши работники не понимают ситуацию, когда работающие с ними в одной отрасли энергетики получают намного большую зарплату. Мы все работаем под ведением Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики, по отрасли средняя заработная плата составляет порядка 58 тысяч рублей, в нашем предприятии средняя зарплата – 35 366 рублей», — подчеркнул профсоюзный лидер предприятия ГУП «ЖКХ РС(Я)».

О неожиданной проблеме, возникшей в авиации республики, рассказал председатель республиканского комитета профсоюза авиационных работников. «На сегодня под большим вопросом стоит дальнейшая судьба Якутского авиационно-технического училища. Данное учебное заведение работает порядка 20 лет, является кузницей местных кадров в авиации, также на базе училища действует авиационный учебный центр, где повышают квалификацию, проходят тренажерную подготовку авиаторы республики, а это около 8000 человек. Проблемы начались с переходом учебного заведения под федеральное подчинение. Головное предприятие – Санкт-Петербургский университет гражданской авиации — срезало 40% финансирования учреждения. На сегодня в училище средняя заработная плата составляет 11 тысяч рублей, люди вынужденно оставляют работу. Головным предприятием также не выдаются училищу сертификаты на подготовку по разным направлениям, потому дальнейшая судьба учебно-тренировочный центр также неизвестна», — отметил Владимир Петров и попросил вице-премьера обратить внимание на данную ситуацию.

Председатель рескома профсоюза работников народного образования Янина ЩЕПАНСКАЯ обратила внимание присутствующих на два вопроса, волнующих педагогов из улусов республики. Так, по словам профсоюзного лидера, на доведение заработной платы обслуживающего персонала до уровня минимальной заработной платы в школах республики не хватает средств. «Ежегодно с 1 июля в республике устанавливается размер минимальной заработной платы на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения. Но в улусах республики ежегодно возникает проблема с доведением заработной платы работников до нового уровня МЗП. В прошлом году перерасчет был произведен только в конце года. А в 2017 году из-за нехватки финансирования многие работники получают заработную плату ниже МЗП. В ряде коллективов ситуация с доведением зарплаты до уровня МЗП доходит до того, что средства направляются из стимулирующего фонда оплаты труда педагогических работников. Получается, что из-за этого педработники недополучают свою премию», — говорит Янина Щепанская. Второй вопрос, который озвучила Янина Станиславовна касается работников образования из северных районов. «Оплата проезда к месту отдыха – ежегодно становится одним из самых острых вопросов к началу сезона отпусков. В прошлые годы из государственного бюджета республики производилась дотация для северных улусов на эту статью расходов. Но в этом году уже несколько улусов выходили на нас и выражали обеспокоенность по поводу отсутствия дотационных средств», — сообщила Янина Щепанская.

Все вопросы, озвученные в ходе встречи от профсоюзной стороны, заместитель председателя правительства республики Алексей Дьячковский взял на заметку. Подытоживая мероприятие, председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев отметил, что получился конструктивный, информативный разговор, а Алексей Дьячковский выразил благодарность профсоюзному активу республики за неравнодушное отношение к проблемам общественности и также отметил информативность встречи.

В следующем квартале запланирована встреча профсоюзного актива республики с финансовым блоком правительства.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Федерации профсоюзов РС(Я)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
04.05.2017, 0:52
Путешествия
Эксклюзив
Алиш Мамедов рассказал о нашумевшем ужине в Баку
04.05.2017, 15:46
Колонка
Эксклюзив
Егор Борисов объяснил, почему нельзя запрещать охоту
08.05.2017, 12:51
Путешествия
Тур выходного дня в Грузию
04.05.2017, 23:10
Желток
Фотофакт
В кулуарах Госсовета: теплая встреча глав Якутии и Чечни
04.05.2017, 16:29
Политика
Экстра
Организаторы экологического митинга в Якутске просят ООН усилить давление на Россию
04.05.2017, 18:18
Общество
Резонанс
Пользователи соцсети возмущены закупками авиакомпании «Якутия»
05.05.2017, 12:37
Происшествия
Недалеко от Чурапчи произошло смертельное ДТП
05.05.2017, 17:55
Политика
Резонанс
Раздрай в якутской оппозиции: Не все за усиление санкций против России
05.05.2017, 23:32
Происшествия
На реке Лена – редкий ледоход
04.05.2017, 19:15
Финансы
Людмила Николаева: Алмазэргиэнбанк — с заботой об обществе
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Путешествия
10.05.2017

Прямой рейс из Якутска в Бэйдайхэ

Афиша
Культура & Образование
10.05.2017

Ырыам кута: Живой акустический концерт Лэгэнтэя

Происшествия
10.05.2017

На главу Среднеколымска завели уголовное дело

Культура & Образование
10.05.2017

Летняя языковая школа «Березка» открывает новый сезон – 2017

Общество
09.05.2017

Якутоптторг поздравил своих ветеранов, живущих в Якутске

Столица
09.05.2017

День Великой Победы: Помним! Гордимся! Благодарим!

Политика
09.05.2017

Кадры решают всё! Сталин и кадровый вопрос

Культура & Образование
09.05.2017

В Якутске озвучили результаты XVIII Азиатской олимпиады по физике