Проект ювелирно-гранильного кластера в ТОР «Кангалассы» получил поддержку Минвостокразвития

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока окажет нефинансовую поддержку проекту по созданию ювелирно-гранильного кластера на территории опережающего развития «Индустриальный парк «Кангалассы» в Якутии. Соответствующее соглашение в рамках IV Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке, подписали глава Минвостокразвития Александр Козлов и генеральный директор компании «СЭЙБИЭМ» Анна Иванова.

«Общие инвестиции в проект, который вошел в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», составят 700 млн рублей. Планируется создать 900 рабочих мест. Минвостокразвития будет вести постоянный мониторинг реализации проекта, чтобы подключиться и помочь инвестору в случае необходимости», — отметил Александр Козлов.

Анна Иванова сообщила, что республиканские власти уделяют особое внимание проекту, инициатором которого выступил «Алмазэргиэнбанк».

«Создать ювелирно-гранильный кластер планируется до конца 2018 года. Сейчас на объекте идет активное строительство. В настоящий момент уже сформирован пул якорных резидентов, с которыми мы взаимодействуем. Сегодня ведется работа с тремя гранильными и двумя ювелирными компаниями. Очень важно, что мы попали в зону внимания Минвостокразвития России, поскольку это придает проекту особый статус. Мы уверены, что ЮГК станет ядром ТОР и перезапустит всю территорию опережающего развития как креативного города Кангалассы 2.0», — подчеркнула Иванова.

Как ранее заявила председатель правления «Алмазэргиэнбанка» Людмила Николаева, проект дочерней компании АЭБ «СЭЙБИЭМ» нацелен на формирование комплексной инфраструктуры для полного производственного цикла ювелирных изделий, огранки бриллиантов, а также продвижение продукции резидентов кластера на международный рынок:

«Применение подобного кластерного подхода возможно в различных сферах экономики. Например, сейчас, несмотря на отсутствие проработанной концепции развития «умного города», мы видим возможность создания на данной территории Центра переработки из бивня мамонта, туристического и креативного кластеров, научного центра. И это не весь спектр возможных направлений».

Напомним, проект предполагает создание комплексной инфраструктуры, предоставление управленческого и стратегического консалтинга, маркетинговых исследований, аналитической информации, а также организацию системы сбыта продукции. Предполагается, что с первого квартала 2019 года предприятия смогут работать на созданных мощностях.

Соглашение с министерством РФ по развитию Дальнего Востока предусматривает оказание нефинансовой, то есть административной, правовой или организационной поддержки инвестору в реализации проекта, включая совершенствование нормативной правовой базы и увеличение социально-экономических эффектов от его реализации.

Такой механизм был разработан Минвостокразвития по инициативе самих инвесторов. Его задача — усилить значимость проекта, придать ему государственный статус, повысить привлекательность для российских и иностранных партнеров, банков и кредитных организаций. Это в свою очередь позволит инвесторам проще получить заемные средства на более выгодных условиях или найти соинвесторов. Кроме того, новый статус снизит риски административных барьеров, поможет в получении федеральных и региональных льгот.

Получить господдержку может практически любой инвестор на Дальнем Востоке, чьи инвестиции в проект составляют не менее 50 млн рублей, а проекту не требуется финансовая поддержка от государства.

Напомним, 11-13 сентября во Владивостоке проходит четвертый Восточный экономический форум. В деловую программу форума вошло 70 мероприятий. Это панельные сессии, бизнес-диалоги, деловые завтраки и круглые столы. Центральным событием форума станет пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». В нем примут участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён.