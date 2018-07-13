Проект Якутской ГСХА ВАМ «Вызов»

В мае 2018 года был объявлен Всероссийский конкурс молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования.

4 июля в Федеральном агентстве по делам молодежи состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором подвели итоги и определили победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования и среди физических лиц в рамках четырех окружных образовательных форумов.

На участие в Конкурсе среди образовательных организаций высшего образования подано 2523 заявок от 380 вузов страны. Над оценкой каждого конкурсного проекта работали по 3 федеральных эксперта. Экспертиза проходила в режиме онлайн и была организована на платформе автоматизированной информационной системы «Молодежь России».

Якутская ГСХА стал обладателем гранта в размере 500 000 рублей Всероссийского конкурса среди образовательных организаций высшего образования, в номинации «Поддержка студенческого самоуправления». Руководитель проекта является Ирина Васильева, психолог отдела по воспитательной работе ФГБОУ ВО Якутской ГСХА.

В конкурсе смогли принять участие вузы Российской Федерации, которые предоставляют проекты по следующим номинациям: «Поддержка студенческого самоуправления», «Поддержка молодежных студенческих инициатив», «Патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации», «Наука и инновации», «Волонтерство и социальное проектирование», «Студенческий спорт, туризм; культура, искусство и творчество», «Профессиональные компетенции и предпринимательство», «Студенческие СМИ», «Международное сотрудничество», «Студенческие отряды», «Педагогические отряды».

Всероссийский конкурс молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования оценивали 161 эксперт. Каждый проект оценивался по десяти критериям. Победителями Конкурса признаны 1086 проекта от 313 образовательных организаций. Размер грантового фонда Конкурса в 2018 году составляет 4,5 млрд. рублей

Актуальность данного Проекта «ВАМ «Вызов»» заключается в ее практической направленности на формирования кадрового потенциала, повышение профессиональных навыков студентов, формирование качеств квалифицированного специалиста, конкурентоспособной личности, умеющей работать в команде и обладать активной гражданской позицией, развитие студенческого самоуправления.

Целью и задачами данного Проекта являются:

поддержка и развитие инициатив студенческого актива; содействие развитию органов студенческого самоуправления в вузе; самореализация и развитие коммуникативных, лидерских и личностных качеств участников; формирование устойчивого интереса среди студентов к общественной деятельности; взаимодействие и обмен опытом между членами студенческого актива; выявление передового опыта деятельности органов студенческого самоуправления вуза; поиск новых форм подготовки и обучения лидеров; разработка, реализация проектов по приоритетным направлениям молодежной политики и распространение полученного опыта среди студентов Якутской ГСХА.

Реализация проекта планируется в октябре этого года. Программа Проекта включает в себя трехдневные интенсивные занятия: тренинги на развитие коммуникативных навыков, лидерских качеств; мастер-классы по обучению разработке, написанию проектов, основам ораторского искусства, планирования и т.д.; семинары и игры, направленные на повышение правовой грамотности студентов; тесты и задания на знание основ федеральных законов и нормативных документов. Поздравляем от всей души и ждём от Проекта определенных успехов и конкретных результатов. #Росмолодежь #росмолгрант #ресурсцентр