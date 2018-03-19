Проект «Ворота Якутска» — победитель рейтингового голосования

18 марта в городе Якутске проведено рейтинговое голосование по отбору общественных пространств, в рамках реализации федеральной, приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды».
В столице было создано 92 пункта проведения рейтингового голосования в различных округах города. По данным Счетной комиссии, в голосовании приняли участие 37 тысяч 759 человек.
По итогам рейтингового голосования больше всего голосов – 19 тысяч 107 горожане отдали за проект «Ворота Якутска».
Итоги рейтингового голосования
Наименование проекта Количество голосов
Ворота Якутска 19 107
Благоустройство озера Сайсары 17 406
Открытие улицы Кирова с благоустройством прилегающей территории 16 291
Сквер труженикам тыла 15 444
Сквер молодежи 13 625
Бульвар учителя 12 748
Роллерная зона в с. Хатассы 7 471
Сквер землеустроителей 7 196
Общественный совет по формированию комфортной городской среды благодарит всех горожан, принимавших активное участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных пространств.