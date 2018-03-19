Проект «Ворота Якутска» — победитель рейтингового голосования

18 марта в городе Якутске проведено рейтинговое голосование по отбору общественных пространств, в рамках реализации федеральной, приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды».

В столице было создано 92 пункта проведения рейтингового голосования в различных округах города. По данным Счетной комиссии, в голосовании приняли участие 37 тысяч 759 человек.

По итогам рейтингового голосования больше всего голосов – 19 тысяч 107 горожане отдали за проект «Ворота Якутска».

Итоги рейтингового голосования

Наименование проекта Количество голосов

Ворота Якутска 19 107

Благоустройство озера Сайсары 17 406

Открытие улицы Кирова с благоустройством прилегающей территории 16 291

Сквер труженикам тыла 15 444

Сквер молодежи 13 625

Бульвар учителя 12 748

Роллерная зона в с. Хатассы 7 471

Сквер землеустроителей 7 196

Общественный совет по формированию комфортной городской среды благодарит всех горожан, принимавших активное участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных пространств.