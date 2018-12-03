Проект Ленского моста представят Росавтодору в декабре

Проект строительства моста через Лену представят в декабре 2018 года на научно-техническом совете Росавтодора, это позволит включить строительство объекта в одну из федеральных программ поддержки развития инфраструктуры, сообщил в интервью ТАСС глава Якутии Айсен Николаев.

«Ленский мост, конечно же, является одним из крупнейших инфраструктурных проектов Дальнего Востока и страны в целом. Мы предполагаем, что он должен быть реализован в рамках концессионных соглашений. Мы очень рассчитываем, что этот проект будем защищать в декабре на научно-техническом совете в Федеральном дорожном агентстве. Надеемся, что в последующем мы получим поддержку от федерального правительства на его реализацию», — сказал он, пояснив, что защита проекта в Росавтодоре позволит в дальнейшем рассчитывать на включение в федеральные программы и проекты, в том числе по развитию Дальнего Востока.

По словам главы региона, сегодня есть активный интерес к проекту со стороны крупнейших российских и зарубежных компаний.

«Сейчас, насколько я знаю, несколько групп сложилось, которые готовят свои предложения для дальнейшего его продвижения, в том числе с участием и российских, и зарубежных компаний. Уверен, чем больше компаний участвует в этом процессе, тем более проработанным, более интересным будет его окончательное решение», — считает Николаев.

При этом глава республики отметил, что сейчас примерная стоимость проекта составляет порядка 80 миллиардов рублей.

В настоящее время по течению крупнейшей в Сибири реки Лены мост есть только в Усть-Кутском районе Иркутской области. В Якутии мост через Лену позволит создать в районе Якутска логистический центр, где должны соединиться железная дорога, речной и авиационный транспорт, а также региональные автодороги. Предполагается, что благодаря реализации проекта ежегодные объемы грузоперевозок в регионе вырастут в три раза и составят 6 миллионов тонн.