Проект «Историческая память» – важное направление для «ЕР»

Председатель общественного совета партийного проекта «Историческая память», член президиума Союза Женских Организаций РС(Я), председатель межулусной общественной молодежной организации «Амма кырдалын ыччата», профессор Сибирской Академии народной традиционной культуры, отличник образования и молодежной политики РС(Я) Саргылана НЕУСТРОЕВА:

— В каждом регионе свои традиции, свои памятники культуры, они все уникальные, неповторимые. Действительно, нужно следить за тем, чтобы эти памятники были в надлежащем состоянии. Здесь большая задача и для государства, и для частного капитала. Нужно постараться снять нормативные ограничения, которые связаны прежде всего с самим объектом. Об этом заявил в своем выступлении Председатель Партии, Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев на форуме Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Культура — национальный приоритет».

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не первый год работает над этим направлением в рамках проекта «Историческая память». Еще в 2015 году Якутское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» начало реализовывать проект «Подвиг якутян в годы Великой Отечественной Войны в тылу», в рамках партийного проекта «Историческая память». Главная цель проекта — составить правдивое и объективное освещение исторических фактов, событий и личностей мобилизованных колхозников в годы Великой Отечественной войны. Итогом нашей совместной работы стали организация и проведение автоэкспедиции «Якутск – Аллах-Юнь», многодневного легкоатлетического пробега «Якутск – Аллах-Юнь», научно-практической конференции «Трудовой фронт — Аллах-Юнь», во время которого также была презентована долгожданная книга.

Отрадно, что региональный проект выходит на межрегиональный уровень. Состоялась продуктивная встреча с губернатором Магаданской области Владимиром Печеным, каждая сторона рассказала о реализации проекта в своих регионах. Нашлись точки соприкосновения, будет рассмотрен вопрос подписания Соглашения о сотрудничестве. Помимо этого, запланирован легкоатлетический пробег Якутск – Магадан – Якутск.

На днях состоится встреча с ветеранами трассы мужества «Аляска — Сибирь», по которой в годы Второй мировой войны перегоняли на фронт ленд-лизовские самолеты, была прочерчена практически по линейке – от Берингова пролива через Чукотку и Якутию, Верхоянский хребет и Полюс холода до Красноярска. В этом году ей исполняется 75 лет.

Два года тому назад, житель Амгинского улуса Иван Мохначевский инициировал проведение акции «Аллея Победы». В селе Амга были высажены две аллеи из деревьев – для тех, кто ушел на войну и тем, кто остался на поле брани. 9 мая планируем продолжить доброе дело Ивана Мохначевского и призываем жителей Якутии присоединиться к этой акции.

В Общественный совет, который я возглавляю, вошли 36 человек – известных историков, архивистов и краеведов. Проект «Историческая память» основана на трех аспектах – духовное наследие, документальное наследие и материальное наследие.

Для «ЕДИНОЙ РОССИИ» и для всех нас – это очень важное направление, оно должно быть продолжено. Но, для этого необходимы и изменения в законодательстве. Все эти меры нужны для того, чтобы каждый гражданин понимал, в какой великой стране он живет. Ведь именно таким образом воспитывается уважение к себе и к своей республике и стране, в целом.