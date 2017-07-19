Проект «Историческая память» по следам А.Е.Кулаковского

На заседании «Единой России» подвели итоги работы за I полугодие 2017 года следующих федеральных партийных проектов: «Историческая память», «Театры малых городов», «Местный дом культуры», «Детские сады – детям», «Модернизация образования», «Детский спорт». Также было объявлено о запуске нового партийного проекта «Театры – детям».

В рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память» в 2017 году планируется отреставрировать 27 объектов культурного наследия, заявил координатор партпроекта «Историческая память», депутат Госдумы Сергей Попов. Партийный проект «Единой России» «Историческая память», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта.

В Якутии в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память» завершилась духовно-сакральная экспедиция «Үс Кут – Үс Сэргэ» («Три души – три коновязи-сэргэ»), посвященная 140-летию со дня рождения А.Е.Кулаковского- Ексекюлях Елексей.

По словам председателя общественного совета партийного проекта «Историческая память» Саргыланы Неустроевой, сакральный тур «Ус сэргэ – ус кут» проводится с целью увековечения и включения во Всероссийский реестр культурно-духовных памятников ритуальных коновязей-сэргэ, установленных в трех местностях Якутии духовным лидером народа саха А.Е.Кулаковским. Эти коновязи-сэргэ частично сохранились до сегодняшних дней и являются местами Силы — поклонения.

В этом году внучка великого мыслителя-философа Людмила Кулаковская во время пребывания в Оймяконском улусе с руководителем Общественного совета регионального отделения федерального партийного проекта «Историческая память» Саргыланой Неустроевой и представителем НКО «Окружение Кулаковского» Дмитрием Саввиновым предложила организовать духовно-сакральную экспедицию «Үс Кут – Үс Сэргэ» по трем улусам республики, где его дедом, великим мыслителем Алексеем Кулаковским-Ексекюлях Елексей воздвигнуты сэргэ-коновязи, ставшие в наши дни историческими памятниками. Глава МО «Оймяконский улус (район)», Секретарь Оймяконского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Михаил Захаров поддержал предложение директора института А.Е Кулаковского-Ексекюлях Елексей. Ведь третье ритуальное сэргэ Ексекюляхом было воздвигнуто в с. Томтор Оймяконского улуса. К оймяконцам подключились общественники с. Онхой Верхневилюйского, с. Арылах Чурапчинского улусов, где Ексекюлях воздвиг первую и вторую ритуальные сэргэ.

Итоговая презентация мероприятия пройдет в конце ноября в г. Якутск во время заключительного вечера юбилейных мероприятий, приуроченных 140-летию духовного лидера народа саха А.Е. Кулаковского – Ексекюлях Елексей.

Фото Елены ПОТОЦКОЙ