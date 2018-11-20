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Проект бюджета Якутии на предстоящие три года принят в первом чтении

Проект закона «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», внесённый в Ил Тумэн главой Якутии Айсеном Николаевым, 20 ноября рассмотрен на пленарном заседании парламента республики и принят в первом чтении.

Представляя основные параметры бюджета республики на предстоящие три года, министр финансов Якутии Валерий Жондоров сообщил, что согласно проекту закона, доходная часть бюджета на 2019 год прогнозируется в объёме 180 млрд 241 млн рублей, расходная часть составит 181 млрд 376 млн рублей, дефицит – 1 млрд 135 млн рублей; в 2020 г. – доходы прогнозируются в объёме 166 млрд 643 млн рублей, расходы – 167 млрд 643 млн рублей, дефицит – 1 млрд рублей; в 2021 г. доходная часть составит 169 млрд 251 млн рублей, расходы – 170 млрд 251 млн рублей с дефицитом 1 млрд рублей.

Параметры государственного бюджета республики сформированы по 23 государственным программам, реализуемым с 2018 года. «Общий объём программных расходов с учётом федеральных средств на 2019 год составит 171 млрд 891 млн рублей, на 2020 год – 155 млрд 104 млн рублей, 2021 год – 154 млрд 155 млн рублей», – сообщил министр.

По данным Жондорова, объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда республики на период 2019-2021 гг. сформирован на уровне прогнозируемых источников формирования фонда, в том числе, на 2019 год – 4 млрд 818 млн рублей, на 2020 год – 5 млрд 053 млн рублей, на 2021 год – 5 млрд 099 млн. рублей.

Объём Инвестиционной программы республики без учета средств Дорожного фонда на 2019 год определён в размере 7 млрд 657 млн. рублей, на 2020 год – 5 млрд 774 млн рублей, на 2021 год – 5 млрд 465 млн рублей. Инвестиционная программа сформирована исходя из приоритетов, в число которых вошли реализация мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Якутии, создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации второй смены, создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, строительство социальных объектов, в том числе объектов культуры и спорта, строительство объектов образования в рамках реализации инвестиционных проектов по соглашениям государственно-частного партнерства, обеспечение жильём молодых семей, граждан проживающих в сельской местности и отдельных категорий граждан, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С учётом изменений действующих расходных обязательств муниципальных образований, а именно увеличением расходов по фонду оплаты труда работников бюджетного сектора экономики, повышением тарифов на коммунальные услуги с 01.07.2018г., применением индекса потребительских цен на минимальные финансовые затраты на 104%, общий объём дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2019 год составит 28 млрд 480 млн рублей.

Также Валерий Жондоров отметил, что на 2019 год и на последующие годы на финансирование Программы поддержки местных инициатив в государственном бюджете Якутии предусмотрено по 500 млн. рублей.

Объём государственного долга в 2019 году составит 53 млрд 158 млн рублей, в 2020 г. – 52 млрд 809 млн рублей, в 2021 г. – 53 млрд 242 млн рублей. Долговая нагрузка или отношение объема госдолга к налоговым и неналоговым доходам бюджета в указанные годы составит 42,3% в 2019 году, 42,5% в 2020 году и 42,7% в 2021 году, что соответствуют ограничениям, установленным Бюджетным Кодексом Российской Федерации и соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета, заключенными с Министерством финансов России.

После обсуждения депутатский корпус принял проект закона «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в первом чтении.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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