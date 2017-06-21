Дорогие друзья!
Дискуссионный клуб «Толкуй» объявляет о новом проекте «Герои завтрашнего дня».
Целью проекта является поиск, выявление и продвижение талантливой, успешной молодежи Республики Саха (Якутия).
Проект будет реализован в 4 этапа. С сегодняшнего дня по 30 сентября 2017 года Вы можете подать заявку на участие. В 10 номинациях (Наука, промышленность, сельское хозяйство, медицина, IT, спорт, бизнес, волонтерство, культура, медиа) будут выбраны по 3 победителя.
Возраст участников от 18-35 лет. Если у Вас есть достижения, проекты в указанных номинациях, то заявите о себе! Форму заявки можно получить обратившись по номеру 89151520125 (ватсап) или по электронной почте mirtolkyu@mail.ru. Подпишитесь на страницу @tumusov_artstudio и следите за новостями.
Ждем ваши заявки!
ПРОЕКТ «ГЕРОИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»
Организатор: дискуссионный клуб «Толкуй» под кураторством депутата Государственной Думы РФ Тумусова Ф.С.
Цель проекта: поиск, выявление и продвижение талантливой, успешной молодежи Республики Саха (Якутия).
Краткое описание проекта: «Герои завтрашнего дня» — это молодые, талантливые, целеустремленные, успешные молодые люди. Через 10-20 лет в выбранной профессиональной деятельности они станут «Героями настоящего». Своевременная поддержка, продвижение в СМИ станет для молодых людей еще большим стимулом для реализации своих идей.
Проект реализуется в 4 этапа:
1 этап (19.06.2017 – 01.10.2017) – сбор заявок, публикация о кандидатах в социальной сети.
2 этап (02.10.2017 – 15.10.2017) – интернет-голосование подписчиков социальной сети для номинации «Выбор»; голосование жюри по выбору победителей в номинациях.
3 этап (21.10.2017) – торжественное подведение итогов, встреча с депутатом Государственной Думы РФ Тумусовым Ф.С.
4 этап – публикации о победителях в средствах массовой информации, социальных сетях.
Требования к участникам:
1. Возраст от 18-35 лет
2. Определенные успехи в выбранной деятельности.
Победители будут определены по номинациям.
Номинации:
1. Наука
2. Промышленность
3. Сельское хозяйство
4. Медицина
5. IT
6. Спорт
7. Бизнес
8. Волонтерство
9. Культура
10. Медиа.
Для участия в проекте необходимо:
1. Заполнить форму заявки, прикрепить фотографию и отправить на почту mirtolkyu@mail.ru .
2. Подписаться на страницу tumusov_artstudio в Instagram. Следить за ходом проекта.
Этапы голосования:
1. Информация о номинантах будет публиковаться в Instagram tumusov_artstudio (пост будет содержать информацию о номинанте и его фотографию);
2. После сбора всех заявок начнется голосование для определения победителя в номинации «Выбор»;
3. Жюри определит победителей по 10 номинациям. В каждой номинации будут выбраны по человека.
Контакты:
Телефон: 89151520125, Анна
Email: mirtolkyu@mail.ru
Положение проекта можно скачать по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/GsFZ/WqQrGPKkocomments powered by HyperComments