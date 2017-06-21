Дорогие друзья!

Дискуссионный клуб «Толкуй» объявляет о новом проекте «Герои завтрашнего дня».

Целью проекта является поиск, выявление и продвижение талантливой, успешной молодежи Республики Саха (Якутия).

Проект будет реализован в 4 этапа. С сегодняшнего дня по 30 сентября 2017 года Вы можете подать заявку на участие. В 10 номинациях (Наука, промышленность, сельское хозяйство, медицина, IT, спорт, бизнес, волонтерство, культура, медиа) будут выбраны по 3 победителя.

Возраст участников от 18-35 лет. Если у Вас есть достижения, проекты в указанных номинациях, то заявите о себе! Форму заявки можно получить обратившись по номеру 89151520125 (ватсап) или по электронной почте mirtolkyu@mail.ru. Подпишитесь на страницу @tumusov_artstudio и следите за новостями.

Ждем ваши заявки!

ПРОЕКТ «ГЕРОИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»

Организатор: дискуссионный клуб «Толкуй» под кураторством депутата Государственной Думы РФ Тумусова Ф.С.

Цель проекта: поиск, выявление и продвижение талантливой, успешной молодежи Республики Саха (Якутия).

Краткое описание проекта: «Герои завтрашнего дня» — это молодые, талантливые, целеустремленные, успешные молодые люди. Через 10-20 лет в выбранной профессиональной деятельности они станут «Героями настоящего». Своевременная поддержка, продвижение в СМИ станет для молодых людей еще большим стимулом для реализации своих идей.

Проект реализуется в 4 этапа:

1 этап (19.06.2017 – 01.10.2017) – сбор заявок, публикация о кандидатах в социальной сети.

2 этап (02.10.2017 – 15.10.2017) – интернет-голосование подписчиков социальной сети для номинации «Выбор»; голосование жюри по выбору победителей в номинациях.

3 этап (21.10.2017) – торжественное подведение итогов, встреча с депутатом Государственной Думы РФ Тумусовым Ф.С.

4 этап – публикации о победителях в средствах массовой информации, социальных сетях.

Требования к участникам:

1. Возраст от 18-35 лет

2. Определенные успехи в выбранной деятельности.

Победители будут определены по номинациям.

Номинации:

1. Наука

2. Промышленность

3. Сельское хозяйство

4. Медицина

5. IT

6. Спорт

7. Бизнес

8. Волонтерство

9. Культура

10. Медиа.

Для участия в проекте необходимо:

1. Заполнить форму заявки, прикрепить фотографию и отправить на почту mirtolkyu@mail.ru .

2. Подписаться на страницу tumusov_artstudio в Instagram. Следить за ходом проекта.

Этапы голосования:

1. Информация о номинантах будет публиковаться в Instagram tumusov_artstudio (пост будет содержать информацию о номинанте и его фотографию);

2. После сбора всех заявок начнется голосование для определения победителя в номинации «Выбор»;

3. Жюри определит победителей по 10 номинациям. В каждой номинации будут выбраны по человека.

Контакты:

Телефон: 89151520125, Анна

Email: mirtolkyu@mail.ru

Положение проекта можно скачать по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/GsFZ/WqQrGPKko