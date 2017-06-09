Проект электронной трости занял III место на республиканском этапе робототехнической олимпиады

В Якутске на базе Малой компьютерной академии СВФУ им. М.К. Аммосова завершился республиканский этап Всероссийской робототехнической олимпиады. В составе сильнейших команд из республики принял участие в соревнованиях и наш педагог дополнительного образования Центра «Сосновый бор» Антон ПОСЕЛЬСКИЙ вместе со своим воспитанником Алешей ПАХОМОВЫМ, учеником 3 класса Республиканской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат.

На суд жюри, в творческой категории, роботы для устойчивого развития, они представили разработанный совместно проект электронной трости для слепых и слабовидящих людей. При разработке трости Алеша и педагог использовали в качестве контроллера LEGO mindstorms EV3 и датчик расстояния из этого же набора. Как рассказывают сами разработчики, трость состоит из корпуса и нижней части трости. На корпусе расположены кнопки включения и выключения, а датчик расстояния крепится к нижней части. С помощью данного датчика прибор, обнаружив препятствие, подает звуковой сигнал при обнаружении препятствия. В итоге, прибор получился простым, дешевым и компактным, при этом является отличным помощником слепого человека.

«Очень классный способ для проведения классных часов в школах, который способствует пониманию, что вокруг тебя есть другие люди с ограниченными возможностями, совсем другим стилем жизни и привычками. Жаль подобного до сих пор нет в России. В нашем Республиканском обществе слепых прибор оказался для всех открытием. Поймите, главное, у современных слепых людей нет и такой возможности иметь хотя бы элементарное представление об окружающем пространстве на расстоянии больше длины трости. Для массового производства необходимы некоторые технические доработки и спонсоры. В будущем планируем создать прототип на ARDUINO nano», — говорит педагог Центра «Сосновый бор» Антон Посельский.

По итогам республиканского этапа Всероссийской робототехнической олимпиады представленный проект наших разработчиков занял третье место в категории «Творчество, роботы для устойчивого развития». Эта высокая номинация на Всероссийском уровне еще больше вдохновила Алешу и педагога на дальнейшее усовершенствование и движение вперед.

Всероссийская робототехническая олимпиада – крупнейшее мероприятие образовательной робототехники в России по программированию интеллектуальных робототехнических систем. Она проводится по регламентам международных соревнований World Robot Olympiad. Цель соревнований: популяризация научно-технического творчества учащихся, создание условий для организации деятельности по созданию и программированию роботизированных систем, привлечение внимания молодежи к проблемам разных областей жизни: от социальной сферы до экологии. Тема сезона олимпиады роботов в 2017 – устойчивость.