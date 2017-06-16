Проект «английский для всех» расширяет границы

Кафедрой иностранных языков ИРОиПК продолжается внедрение проекта «Английский для всех». На этот раз в рамках данного проекта обучение английскому языку прошли педагоги нескольких дошкольных образовательных организаций, а именно МБДОУ №5 «Радуга» г. Якутска, МБДОУ д/с №85 «Золотой ключик», МБДОУ д/с №26 «Кустук»г. Якутск и МБДОУ д/с «Сулусчаан» Чурапчинского улуса.

Практическая направленность данных курсов, адаптированность материалов в зависимости от уровня владения курсантами иностранным языком позволили достичь цели обучения – овладения педагогами социокультурной и коммуникативной компетенциями. На курсах обучающиеся прошли такие социально-бытовые темы, как «Знакомство», «Путешествие», «Семья», «Шоппинг», «В гостинице» и т.д., освоили лексико-грамматический материал, ориентированный на потребности реального повседневного общения.

Таким образом, 46 педагогов дошкольного образования – «первопроходцев» повысили свой уровень владения английским языком, тем самым развили свою коммуникативную и межкультурную компетенции, что является ключевым моментом. Ведь в ходе модернизации дошкольного образования предъявляются серьёзные требования к коммуникативной компетентности воспитателя. Только зрелость личностной, профессиональной позиции воспитателя обеспечивает замену традиционных ценностей обучения на ценности развития личности дошкольника и, следовательно, и повышение качества его образования. Институт со своей стороны продолжит создавать условия для профессионального развития педагогов всех ступеней и образовательных областей.