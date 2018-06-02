Проект АГИКИ «МУЗА» растопил сердца зрителей

Известные блогеры, вайнеры, певцы и артисты объединились, чтобы подарить ко Дню защиты детей фильм о самом важном – заветной мечте и о ее силе.

Партнерами медийных лиц стали учащиеся Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната, Физико-технического лицея им. В.П. Ларионова, СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина, Городской классической гимназии, ученики Школы АГИКИ. А собрал их всех на одной съемочной площадке Арктический государственный институт культуры и искусств. ВУЗ выиграл грант конкурса «Народный бюджет» ГО «Город Якутск» и провел целый ряд мероприятий, чтобы сначала как следует подготовить начинающих артистов к съемкам, а затем организовать трудоемкий процесс создания фильма.

Сегодня у кинотеатра «Центральный» развернулась красная дорожка, чтобы встретить всех артистов, как положено, овациями и цветами. Премьера «Музы» состоялась!

Автор идеи и генеральный продюсер фильма Василиса ТАРАСОВА – доцент Арктического института культуры и искусств. Это ее не первый проект, направленный на инклюзию – совместное творчество детей с ограничениями здоровья со сверстниками из общеобразовательных школ. Кандидат педагогических наук разработала социальный проект, по которому дети сначала прошли образовательную программу: обучились в Школе АГИКИ, прошли курсы «Основы актерского мастерства», «Сценическая речь», «Основы движения и пластики».

История маленькой Музы (Валерия АКИМОВА), мечтающей выступать на сцене, тронула всех. Особую атмосферу хрупкого, детского мира, полного надежд, создала музыка. Автором слов и мелодий саундтреков выступила Екатерина ЧЕРКАШИНА, аранжировщик — Василий КУЗЬМИН — INVENT. Виталий ЩУКИН очень гармонично вписался в роль отца главной героини, безусловно, картину оживили образы и других участников команды «HITS production» Владимира ТИМОФЕЕВА и Иннокентия ХОБУЕВА. Среди актеров также музыкальная группа «Snow voice», автор и мелодист, артист эстрады, педагог Дворца детского творчества Милена БОРИСОВА, актриса и блоггер Сахаяна АЛЕКСЕЕВА, студенческий театр АГИКИ «Туйэркэн».

За кадром работал не менее профессиональная команда. Режиссером короткометражного фильма выступила выпускница АГИКИ, магистрант Варвара ИВАНОВА. Сценарист — выпускник АГИКИ Максим ЕДУКИН, оператор — Дмитрий ЛЯШЕЕВ — NAVYGATOR_, художник по костюмам — Екатерина СУРЖАНИНОВА, хореограф-постановщик — Владислава СКРЯБИНА, продюсер — Анастасия ПОПОВА, автор идеи и генеральный продюсер — Василиса ТАРАСОВА.

Не обошлось без сложностей. Как отметил после премьеры Виталий Щукин, оператор, начавший съемки, оставил дело на полпути, потому пришлось искать других исполнителей, это обстоятельство, к сожалению, отразилось на качестве.

В съемках также приняли участие студенты Якутской балетной школы (колледжа) им. Аксении и Натальи Посельских, Эстрадная школа Станислава ОЛЕСОВА «Виктория», танцевальные коллективы «Автобус радости», «Dance generation».

Премьера состоялась! Надеемся, это один из первых шагов развития детского кино в Якутии!