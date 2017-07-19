Продуктов на 7,5 тысяч рублей накупил мужчина на карточку знакомой

В Якутске осужден мужчина, расплатившийся за покупки банковской картой своей знакомой.

Прокуратура г.Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.3 УК РФ (мошенничество с использованием платежных карт, т.е. хищение чужого имущества, совершенное с использованием принадлежащей другому лицу расчетной карты путем обмана уполномоченного работника торговой организации, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

В судебном заседании установлено, что 29 апреля 2017 года подсудимый распивал со знакомыми женщинами спиртные напитки в своей квартире. После ухода гостей на следующее утро на полу в кухне обнаружил банковскую карту на имя одной из своих знакомых и решил оставить ее себе. Расплачиваясь данной картой, он купил продукты питания на сумму 7522 рубля. Своими действиями подсудимый причинил потерпевшей значительный материальный ущерб.

Суд, признав злоумышленника виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Кроме того, по иску потерпевшей он должен возместить причиненный ущерб.