АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-28
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.80
 70.53
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.03.2018, 11:20
Красота & Здоровье
Коллектив АЭБ оказал благотворительную помощь маленьким пациентам отделения онкологии
12.03.2018, 11:11
Общество
Начальник бюджетного учреждения получил выговор за трудоустройство сына
12.03.2018, 11:00
Происшествия
Девушка продала несуществующий Iphone
12.03.2018, 10:50
Общество
Завтра в Якутске простятся с Кириллом Алексеевым
12.03.2018, 10:40
Республика
Прокуратура добилась увольнения замглавы Томпонского района
12.03.2018, 10:30
Экономика
Встретим выборы без долгов!
12.03.2018, 10:20
Республика
Как чествовали женщин алданцы?
12.03.2018, 10:10
Экономика
«Сахатранснефтегаз» объявляет акцию «Прощеные дни»
12.03.2018, 10:00
Культура & Образование
Позитив
Команда Якутска на «Брейн-ринге»: Секунды решают все
12.03.2018, 9:50
Общество
Продукция якутских заключенных произвела фурор на ярмарке
12.03.2018, 9:40
Столица
Телебашня Якутска замерцает всеми цветами радуги
12.03.2018, 9:30
Экология
Якутскую корову изучают в Кембридже
12.03.2018, 9:20
Спорт
Егор Борисов: Развитие дзюдо в Якутии получит государственную поддержку
12.03.2018, 9:10
Республика
«Ассоциация строителей АЯМ» устроила праздник для алданской детворы
12.03.2018, 9:00
Происшествия
Огнеборцы потушили ночной пожар в Сангаре
12.03.2018, 8:35
Экономика
Эксклюзив
Якутяне начинают и… проигрывают
12.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 12 Марта 2018
12.03.2018, 1:24
Общество
Сегодня день рождения депутата, артиста и кинодеятеля
12.03.2018, 0:25
Культура & Образование
Эксклюзив
Выбор Владимира Индигирского — жить и гореть, а не созерцать и тлеть!
11.03.2018, 20:24
Культура & Образование
Эксклюзив
Искусство Монголии на древней земле Олонхо
11.03.2018, 18:27
Экология
В Якутии создан государственный природный заказник федерального значения «Новосибирские острова»
11.03.2018, 13:18
Красота & Здоровье
Позитив
Монгольские друзья благодарят якутских врачей
11.03.2018, 13:15
Желток
Фотофакт
У якутского бычка появилась пресс-служба!
11.03.2018, 12:08
Спорт
В Якутске открылись Всероссийские соревнования по дзюдо
11.03.2018, 10:37
Общество
Некролог
Письмо Кириллу
11.03.2018, 9:28
Экология
Егор Борисов: в Якутии затоплено почти триста судов
11.03.2018, 9:17
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
11.03.2018, 9:16
Спорт
Василий Егоров сразится в международном турнире по боксу в Польше
11.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 11 марта 2018
11.03.2018, 0:55
Общество
Сегодня день рождения звезды эстрады и общественного деятеля
11.03.2018, 0:12
Культура & Образование
Видео
Аншлаг на первом сольнике Кости Степанова
10.03.2018, 23:52
Общество
В Якутске состоялся VIII Форум сторонников партии «Единая Россия»
10.03.2018, 23:18
Экология
Саха-канадского лесного бизона предложено включить в список фауны России
10.03.2018, 23:03
Общество
День православной книги в Якутске
10.03.2018, 19:43
Экология
Сахамин Афанасьев встретился с Сергеем Боярским
10.03.2018, 16:20
Общество
Прощание с Кириллом Алексеевым пройдет в Москве
10.03.2018, 15:40
Культура & Образование
Фотофакт
Монгольские художники дали мастер-классы в Якутске
10.03.2018, 15:15
Происшествия
В Чульмане супруги перечислили лже-покупателю 135 тысяч рублей
10.03.2018, 14:16
Общество
Некролог
Ил Тумэн выражает глубокое соболезнование
10.03.2018, 12:17
Культура & Образование
Анонс
Сегодня в Якутске оперетта «Собака на сене»
10.03.2018, 11:15
Желток
Видео
Варя Максима скоро станет лысой?
10.03.2018, 10:51
Общество
Фотофакт
Девушка-леопард справила 8 Марта со своей мамой
10.03.2018, 10:49
Происшествия
Резонанс
Прокуратура о смертельном  ДТП на территории Горного района
10.03.2018, 10:46
Общество
Студенты поддержат акцию «Фото на выборах» и поборются за iPhone X и iPad
10.03.2018, 9:15
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
10.03.2018, 8:00
Желток
Песня про туман
10.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 10 марта 2018
10.03.2018, 0:54
Общество
Сегодня юбилей именитого спортсмена
09.03.2018, 22:16
Общество
Александр Кошуков: За каждым успешным мужчиной стоят  мудрые женщины
09.03.2018, 20:38
Происшествия
Минздрав: Пациентов, находящихся в крайне тяжелом состоянии, нет
09.03.2018, 17:40
Происшествия
Следком Якутии озвучил подробности смертельного ДТП на Вилюйской трассе
09.03.2018, 17:30
Происшествия
МЧС: Пострадавшим оказывается психологическая помощь
09.03.2018, 17:20
Происшествия
Пятерых из девяти пострадавших в смертельном ДТП госпитализировали
09.03.2018, 17:10
Экономика
В улусах Якутии продолжится строительство аэропортов
09.03.2018, 16:58
Происшествия
Девять пострадавших в ДТП на ФАД «Вилюй» доставлены в больницу
09.03.2018, 16:30
Общество
Айсен Николаев выразил соболезнования по поводу смерти Кирилла Алексеева
09.03.2018, 16:15
Происшествия
Смертельное ДТП на Вилюйской трассе. Предварительно погибли четыре человека
09.03.2018, 15:40
Общество
Благотворительный десант в Олекминске
09.03.2018, 15:24
Общество
Егор Борисов: Кирилл Алексеев был настоящим патриотом, посвятившим жизнь развитию журналистики
09.03.2018, 15:12
Путешествия
Интервью
Ученый Виолетта Гассий о своей «северозависимости»
09.03.2018, 14:59
Экология
Ученые рассказали, когда растает вся вечная мерзлота в России и США
09.03.2018, 14:44
Экономика
Алексей Колодезников: Новый водозабор Якутска будет введён в строй в октябре 2018 года
09.03.2018, 14:30
Красота & Здоровье
В Якутске растет спрос на пластические операции
09.03.2018, 14:18
Общество
Окружная администрация выражает соболезнование
09.03.2018, 13:00
Культура & Образование
Театр народов Севера представил премьеру на новой сцене
09.03.2018, 12:53
Общество
Названа предварительная причина смерти Кирилла Алексеева
09.03.2018, 12:40
Республика
В этом году в Тикси начинается строительство ветродизельного комплекса
09.03.2018, 12:20
Экономика
АЛРОСА продала алмазов и бриллиантов на 1 миллиард долларов
09.03.2018, 12:16
Общество
Некролог
Ушел из жизни исследователь тюркского мира Мурад Аджи
09.03.2018, 12:00
Общество
В Якутске три дня будут ловить пьяных водителей
09.03.2018, 11:51
Общество
Некролог
Ушел из жизни известный якутский журналист
09.03.2018, 11:40
Общество
Якутия и Иркутская область проведут реконструкцию доставки царской почты
Архив новостей
Общество
12 марта 2018, 9:50
436

Продукция якутских заключенных произвела фурор на ярмарке

В торгово-выставочном комплексе «СахаЭкспоЦентр» г. Якутска прошла республиканская выставка-ярмарка, посвященная Международному женскому дню. Инициатором проведения мероприятия выступила региональная организация «Сервис и Компания», занимающаяся развитием малого бизнеса в Республике Саха (Якутия).

Представители более чем шестидесяти организаций, предприятий, а также частных предпринимателей, специализирующихся в области производства товаров народного потребления, представили жителям и гостям республики свои изделия для приобретения в качестве подарков к весеннему празднику.

Презентовать уже знакомые, а также новые виды изделий посетителям ярмарки смогли и пенитенциарные учреждения региона. Всего в мероприятии приняли участие четыре подразделения уголовно-исполнительной системы, на территории которых широко развернуто производство предметов дерево- и металлообработки, швейных изделий и сувенирной продукции. Это ИК-1, ИК-3, ИК-6 и ИК-7.

Экспозиция учреждений УИС как всегда выглядела по-особому. Это было обусловлено как разнообразием представленной продукции, так и новинками, представленными широкому потребителю впервые. Так, на стеллажах пенитенциарных учреждений можно было увидеть большой выбор сувенирных изделий, среди которых были кухонные принадлежности, шашки, шахматы, якутские ножи, брелоки, хомусы, чороны, шкатулки, предметы культа и другие.

Внимание посетителей ярмарки привлекал оригинальный дизайн изделий, в основу которого были заложены элементы этнокультуры и традиционная символика республики, являющие собой колорит Северного Края – изображения мамонтов, сцен охоты, якутские национальные орнаменты и прочие.

Помимо этого гости выставки смогли оценить и приобрести унты, чуни, теплые домашние тапочки и другие виды обуви, которые изготавливаются руками осужденных в Центрах трудовой адаптации исправительных учреждений.

Еще одним приятным открытием для покупателей явились цены на товары, производимые в подразделениях УФСИН, которые оказались ниже среднерыночных. В результате за несколько дней выставки-ярмарки значительная часть продукции учреждений уголовно-исполнительной системы была раскуплена.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
08.03.2018, 15:22
Желток
Фотофакт
Знойная якутянка угостила президента России жеребятиной
08.03.2018, 17:46
Желток
Фотофакт
В Якутске выбрали самую красивую девушку — врача
11.03.2018, 9:28
Экология
Егор Борисов: в Якутии затоплено почти триста судов
08.03.2018, 10:33
Столица
Победители и призеры II конкурса ледовых скульптур среди юных мастеров
08.03.2018, 9:29
Общество
В Зале Республики названы имена лучших женщин Якутии
07.03.2018, 0:16
Культура & Образование
Успешно завершилась зональная деловая игра «МИНИСТР» для участников из  Алдана
07.03.2018, 0:51
Общество
Сегодня день рождения главного редактора
09.03.2018, 11:51
Общество
Некролог
Ушел из жизни известный якутский журналист
08.03.2018, 9:10
Экономика
Бизнес без барьеров: упрощены процедуры в сфере строительства и энергетики
08.03.2018, 8:00
Экология
Фотофакт
Целующиеся скалы
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
12.03.2018

Завтра в Якутске простятся с Кириллом Алексеевым

Экономика
12.03.2018

Встретим выборы без долгов!

Экономика
12.03.2018

«Сахатранснефтегаз» объявляет акцию «Прощеные дни»

Позитив
Культура & Образование
12.03.2018

Команда Якутска на «Брейн-ринге»: Секунды решают все

Спорт
12.03.2018

Егор Борисов: Развитие дзюдо в Якутии получит государственную поддержку

Экология
11.03.2018

В Якутии создан государственный природный заказник федерального значения «Новосибирские острова»

Позитив
Красота & Здоровье
11.03.2018

Монгольские друзья благодарят якутских врачей

Спорт
11.03.2018

В Якутске открылись Всероссийские соревнования по дзюдо