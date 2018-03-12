Продукция якутских заключенных произвела фурор на ярмарке

В торгово-выставочном комплексе «СахаЭкспоЦентр» г. Якутска прошла республиканская выставка-ярмарка, посвященная Международному женскому дню. Инициатором проведения мероприятия выступила региональная организация «Сервис и Компания», занимающаяся развитием малого бизнеса в Республике Саха (Якутия).

Представители более чем шестидесяти организаций, предприятий, а также частных предпринимателей, специализирующихся в области производства товаров народного потребления, представили жителям и гостям республики свои изделия для приобретения в качестве подарков к весеннему празднику.

Презентовать уже знакомые, а также новые виды изделий посетителям ярмарки смогли и пенитенциарные учреждения региона. Всего в мероприятии приняли участие четыре подразделения уголовно-исполнительной системы, на территории которых широко развернуто производство предметов дерево- и металлообработки, швейных изделий и сувенирной продукции. Это ИК-1, ИК-3, ИК-6 и ИК-7.

Экспозиция учреждений УИС как всегда выглядела по-особому. Это было обусловлено как разнообразием представленной продукции, так и новинками, представленными широкому потребителю впервые. Так, на стеллажах пенитенциарных учреждений можно было увидеть большой выбор сувенирных изделий, среди которых были кухонные принадлежности, шашки, шахматы, якутские ножи, брелоки, хомусы, чороны, шкатулки, предметы культа и другие.

Внимание посетителей ярмарки привлекал оригинальный дизайн изделий, в основу которого были заложены элементы этнокультуры и традиционная символика республики, являющие собой колорит Северного Края – изображения мамонтов, сцен охоты, якутские национальные орнаменты и прочие.

Помимо этого гости выставки смогли оценить и приобрести унты, чуни, теплые домашние тапочки и другие виды обуви, которые изготавливаются руками осужденных в Центрах трудовой адаптации исправительных учреждений.

Еще одним приятным открытием для покупателей явились цены на товары, производимые в подразделениях УФСИН, которые оказались ниже среднерыночных. В результате за несколько дней выставки-ярмарки значительная часть продукции учреждений уголовно-исполнительной системы была раскуплена.