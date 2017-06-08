Продукция ФАПК «Якутия» в очередной раз получила признание международных экспертов

Теперь АО ФАПК «Якутия» может официально заявить о том, что предприятие стало Лауреатом Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА 2016». Пусть с опозданием, но визуально подтверждая свои слова почетным свидетельством Лауреата и статуэткой «ГЕММА». Заслуженная награда доставлена победителю.

Конкурс качества, в котором приняли участие представители пяти федеральных округов России и зарубежные конкурсанты, длился на протяжении нескольких месяцев, в течение 2016 года. По результатам отборочного этапа среди предприятий Дальневосточного федерального округа, ФАПК «Якутия» завоевала золотую медаль за качество, что дало корпорации право на участие в Финале Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» по итогам 2016 года.

В рамках экспертной оценки Финала производились расширенные исследования конкурсных позиций, в том числе – микробиологический и физико-химический анализ образцов товарной группы на лабораторной базе ведущего в мире медико-биологического центра «Вектор» (Наукоград Кольцово НСО). После скрупулезных исследований и подсчета оценочных баллов, были подведены итоги и стали известны имена победителей.

В конце апреля, на 15-ой торжественной церемонии награждения, Лауреатами были объявлены 161 предприятие из 49 регионов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского и Южного федеральных округов. Кроме того, были отмечены 302 организации из 64 стран мира, которым по результатам экспертной оценки Финального (федерального) этапа, присвоена высшая награда Конкурса – Золотая статуэтка «ГЕММА» и почетное свидетельство Лауреата. Имена победителей, в том числе и ФАПК «Якутия» размещены в каталоге «Лучшие товары и услуги – ГЕММА 2016».

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