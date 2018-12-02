Продолжение истории с долгостроем в Серебряном бору

В июне этого года глава Якутии Айсен Николаев во время визита в поселок Серебряный Бор Нерюнгринского района Якутии прокомментировал ситуацию с задержкой сдачи объектов по программе переселения граждан из аварийного жилья.

«Либо генподрядчик — владелец СК «Созвездие» Алексей Бураков — передает дома муниципалитету, либо идет под суд», — заявил он.

До сегодняшнего дня дома до сих пор не передали в муниципальную собственность. Ждет ли подрядчика наказание? Ответ на этот вопрос озвучил в ходе передачи «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24» глава поселка Серебряный бор Станислав Будуев.

«Наказание неотвратимо. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы: прокуратура, ФСБ, МВД. Передача домов в муниципальную собственность было идеальным решением. Я думаю в рамках мирового соглашения, Буракову можно было избежать штрафных санкций. Но дома до сих пор не переданы. Чем руководствуется Бураков — я не знаю. Никаких внятных доводов от него я не услышал», — сказал Станислав Будуев.

Дома по программе переселения в Серебряном Боре должны были быть сданы 1 сентября 2017 года. Застройщик взял время на доведение объектов. Объекты СК «Созвездие» стоят, люди все также вынуждены проживать и зимовать в аварийных домах.

Полное интервью главы поселка Серебряный Бор смотрите в передаче «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24» в понедельник, 3 декабря в 7.45 утра.

Фото: пресс-служба министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия)