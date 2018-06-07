Продолжение: Их имена узнают все. Скай Файтер и Форлан одерживают первые победы

Месяц май для якутского скакового сообщества традиционно проходит как по поговорке: «Коня узнаешь в бою, а друга – в беде». Сезон 2018 года начался с демонстрации возможностей новых скакунов, привезенных из других регионов.

9 мая свои первые победы на якутской земле одержали мегинский Скай Файтер и амгинский Форлан, а 26 мая экзамен приняли мегинские Блэк Джет, Анриетта Барс и хангаласский Джафар. И многие фанаты после этих стартов уходили с ипподрома в предвкушении скачек на приз Главы РС(Я): действующий чемпион – чурапчинец Мэйн Кониг (Мой Король) получил достойных соперников. Но обо всем по порядку.

Необходимость перемен

В тренотделение Василия Игнатьева в подмогу к ранее скакавшим Салто, Рашен Джою и Грозному Тору прибыл Скай Файтер (Дpoccельмайеp-Миккocуки Миcc). На данный момент из ранних в новом сезоне скакал только Салто, и в этой связи мегинские болельщики большие надежды возлагают на Небесного рыцаря (перевод Sky Fighter).

Этот пятилетний жеребец является участником двух скачек 1-й группы – Большого Всероссийского приза Дерби 2016 года и Кубка шахтеров России (Кубок Н.Н. Насибова) 2017 года, где в обеих становился девятым. На этих двух скачках на дистанции 2400 метров он показал время 2.36,7 сек. и 2.38,8 сек. соответственно. Отметим, что на Дерби Скай Файтер опередил амгинца Форлана на 1,5 корпуса. Всего на его счету 14 стартов, при трех победах и шести призовых местах.

Первый старт на якутской земле Небесный рыцарь принял на дистанции 1400 метров, где из семи скакунов только Альтер и Турбо Дансер принимали участие в призе Главы РС(Я). В то же время скоротечность дистанции предполагала острую и равную борьбу, которую, однако, Скай Файтер практически не заметил. Скакун сразу выдвинулся вперед и уверенно завершил скачку, несмотря на потуги Ориентира и Эксвайра.

Интересно, что на Большом Всероссийском призе Дерби и Кубке шахтеров России Скай Файтер в компании таких сильнейших скакунов России, как Даки, Конард Лорд, Мартин Найт Барс и другие, неизменно с первых метров занимал лидирующую позицию, которую выдерживал до отметки 1500 метров. Далее его обходили соперники, и к последнему повороту он входил, видя перед собой группу скакунов. Сможет ли Скай Файтер на новой родине удержать лидерство на 2400 метров, узнаем 12 июня. Но одно точно можно сказать сегодня – Небесный рыцарь способен взлететь на самые высокие места.

Фора от Форлана

К нам приезжали Акинфеев, Жирков, Березуцкий и даже Бекхэм, вот пожаловал Форлан. При этой фразе в преддверии ЧМ-2018 для многих в глазах сразу предстают зеленый газон футбольного стадиона. Для конников же это клички скаковых лошадей, оставивших свой самобытный след на якутской земле. Теперь же очередь за пятилетним Форланом (Кёрлин-Гуарда), купленным амгинцами в тренотделение Анатолия Баишева.

Он очень похож на своего отца, знаменитого Кёрлина, проведшего выдающуюся скаковую карьеру. Та же рыжая масть, похожая проточина на голове и белые носки на задних конечностях. Как сложится карьера в Якутии, покажет время, а на российских полях Форлан провел пять стартов в 1-й группе, в которых преуспел в одном – на Большом Краснодарском призе Дерби-2016. Тогда он показал резвость 2.42,1 сек., став вторым под седлом Алексея Сторчеуса. Лучшее его время на 2400 метров равняется 2.37,0 сек., показанным на Большом Всероссийском призе Дерби 2016 года (11-е место). Всего у него 13 стартов, при двух победах и пяти призовых местах.

Последний старт Форлана на российских ипподромах датирован 23 сентября 2017 года, когда он на призе в честь Дня кубанской семьи стал вторым на дистанции 2000 метров с показателем 2.11,6 сек. И так сложилось, что на якутской земле его первый старт получился также на 2000 метров в компании обладателя Кубка Лээги-2017 Корибиан Боя. И поначалу мы увидели, как Форлан далеко отстает от своего главного конкурента, отрыв которого при выходе на противоположную прямую составил аж 12 корпусов. Однако примерно с отметки 1200 метров Форлан раскачался и включил полную мощь, по пути как стоячих обогнав Соджаза и Санта Люсию. На последнем повороте настигнут был Корибиан Бой. В итоге фора от Форлана в 12 корпусов вылилась в плюс 7-8 корпусов для него. Резвость составила 2.16,5 сек. Даст ли фору своим соперникам Форлан 12 июня на отборочных стартах приза Главы РС(Я)? – вот первый вопрос, который приходит в голову многим фанатам. Но еще важнее второй вопрос: сумеет ли на тягучей дорожке Ус Хатына догнать конкурентов на последних метрах?

Новая струя

Была Черная Молния (Комментант), а теперь появилась Черная Струя (Black Jet). Это Егор Оконешников, пустившийся в свободное тренерское плавание, приобрел нового жеребца из Maлкинского конного зaвода. Четырехлетний Блэк Джет (Джeт-Пcинaдaхa Ай) собирается штурмовать приз Главы РС(Я) 2018 года в паре с Анриеттой Барс, которая, по-видимому, будет ему пейсмейкером.

Вполне возможно ему удастся выиграть главный приз сезона, а пока у него в активе 14 российских стартов, при трех победах и семи призовых местах. Скакал Блэк Джет преимущественно на Краснодарском ипподроме, приняв участие в трех стартах 1-й группы. В них он занимал второе (Большой летний приз), пятое (приз им. С.М. Будённого) и девятое (Краснодарское Дерби) места. Однако самым успешным надо считать листед на приз Главы Кабардино-Балкарии 2017 года. Тогда Чёрная Струя удостоился второго почетного места, показав приличные 2.08,15 сек. на 2000 метров. В целом, Блэк Джет скакал только один раз на 2400 метров, придя 9-м на Большом Краснодарском призе Дерби со временем 2.42,5 сек. Остальные пришлись на дистанции 1600-1800-2000. Притом однажды на призе памяти С.Н. Данчева на 1800 метров Блэк Джет на 2,5 секунды опередил будущего амгинца Форлана.

Обычно тренеры на первых стартах берегут своих лошадей, выпуская в проверенные и не очень конкурентные скачки, чтобы скакун почувствовал вкус победы на новой родине. Но Егор Оконешников не стал искать легких путей и бросил своего Блэк Джета в бой к новому легионеру Джафару, сильным Эдимону и Конкистадору, а также скоростному Дилинджеру. 1600 метров пролетели вмиг, но включили в себя ряд сюжетный линий. Ожидаемо бешеный спурт со старта сделал Дилинджер, который, тем не менее, ближе к финишу резко сдал и буквально встал. Чёрная Струя согласился на высокий темп и выдвинулся на первое место, которую попеременно штурмовали Джафар и Эдимон. Но безуспешно, к финишу Блэк Джет пришел со временем 1.44,1 сек. Для сравнения время Мэйн Конига на эту же дистанцию от 9 мая – 1.45,1 сек. Сможет ли Чёрная Струя вытеснить с трона Моего короля (Main Konig) покажет только очное противостояние.

Ставка на будущее

Гнедая кобыла Анриетта Барс (Xэт Тpик-Aбpианна) во всех смыслах является ставкой на будущее для новой мегинской команды. Если она сумеет пройти отборочные старты на приз Главы РС(Я), то наверняка окажет хорошую помощь своему соконюшеннику Блэк Джету. По окончании же скаковой карьеры ее ждет роль матки, приплод которого замахнется на главный приз для местнорожденных чистокровок – приз Дерби РС(Я).

Анриетта Барс имеет 14 российских стартов, при девяти призовых местах. Самым большим успехом для нее является последняя скачка в Краснодаре на приз Супер ОКС-2017 для кобыл трех лет, где заняла 3-е место (время – 2.40,5 сек.), взяв внушительную сумму – 330 тысяч рублей. В целом, Анриетта Барс набрала намного больше призовых сумм, чем новые привозные жеребцы (всего на ее счету 682 500 руб.). К примеру, второй по призовым Блэк Джет собрал 278 600 рублей.

Первую скачку на новой родине Анриетта Барс начала с места в карьер, потягавшись с действующим чемпионом Мэйн Конигом на дистанции 2000 метров. Притом открытую борьбу из всех участников скачки оказала только она, сумев ноздря в ноздрю проскакать прямую противоположную. Таким образом, тренотделение Егора Оконешникова в деле проверила состояние чемпиона, которое надо сказать оказалась в полном порядке. Борьба с Мэйн Конигом отняла много сил и на финише Анриетта Барс пустила перед собой Белмана, притаившегося для последнего броска. Время кобылы – 2.16,9 сек. Для сравнения время Форлана на эту дистанцию от 9 мая – 2.16,5 сек., Корибиан Боя – 2.18,3 сек. Вся российская скаковая карьера Анриетты Барс прошла в соперничестве с кобылами, теперь же настала очередь попробовать силы с жеребцами.

Запрет на уныние

Те, кто увидел первый старт Джафара (Дpоccельмaйеp-Кайахога) на якутской земле, вполне могли прийти в уныние. Ведь хангаласский скакун занял всего лишь третье место на дистанции 1600 метров, не показав ничего выдающегося. Из-за этого пятилетний гнедой жеребец сильно растерял в котировках среди фанатов. Однако многие признают, что Джафар не рядовой середнячок, а из самой высокой когорты российских скакунов. Проследим его российский скаковой путь.

В первую очередь, сразу в глаза бросаются стайерские дистанции, на которых испытывался Джафар в последних восьми стартах. Причем последние две скачки 1-й группы пришлись на такие дистанции, как 2800 (приз им. С.М. Будённого) и 3200 метров (Приз министра сельского хозяйства РФ 2017 года), в которых занял 4 и 5-е места соответственно. Судя по этим стартам Джафар – дистанционник, умеющий с каждым ходом увеличивать темп в то время, когда оппоненты теряют силы. Стартовая прыть – это не для Джафара, а вот мощный финишный бросок при вязкой борьбе именно по его части.

Всего на счету Джафара 12 стартов, при 10 призовых местах, что свидетельствует о его высокой стабильности. На российских ипподромах ему приходилось несколько раз опережать Грозного Тора и однажды в два года Эдимона. В Якутии же намский жеребец вернул должок, обогнав хангаласца на финише скачки в 1600 метров. В целом, российская скаковая карьера свидетельствует, что Джафар – серьезный соперник. Лучшее время на 2400 метров показано 28 августа 2016 года на призе города Москвы – 2.36,7 сек. Подспорьем этому скакуну могут стать тягучая дорожка ипподрома «Ус Хатын» и дистанция приза Главы РС(Я) в 2400 метров, пригодные для демонстрации его преимуществ. Таким образом, определенно можно наложить запрет на уныние в отношении Джафара, по крайней мере, до 12 июня.

Этих и других скакунов вы можете воочию увидеть на отборочных скачках приза Главы РС(Я) 12 июня на ипподроме «Ус Хатын».