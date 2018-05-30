Продолжается Спартакиада ЖДЯ: Кто сильнейший?

Соревнования по настольному теннису и гирям на Спартакиаде ЖДЯ породили настоящую интригу.

В субботу 26 мая в рамках XI внутрикорпоративной спартакиады трудовых коллективов Акционерной компании «Железные дороги Якутии» прошли соревнования по толчку гири и настольному теннису.

В состязаниях по толчку гири приняли участие четыре команды: команда службы пути «Модерон», вагонно-пассажирской службы, инженерного корпуса и службы перевозок.

Сильнее всех оказалась команда службы перевозок, которая заняла первое место. Второе место у команды службы пути «Модерон», третье место досталось команде «Инженерный корпус» и на 4 месте команде вагонно-пассажирской службы.

В соревнованиях по настольному теннису соперничество развернулось между шестью командами из 8-ми. По итогам игр первое место вырвала команда «Инженерный корпус», второе место заняла команда службы перевозок и третье место – команда «Модерон» службы пути.

Победители и призеры соревнований традиционно были награждены грамотами и сертификатами номиналом 2000, 1500 и 1000 рублей за 1, 2 и 3 места соответственно.

Также всем участникам соревнований вручены именные грамоты.

По итогам девяти видов соревнований в общем зачете, набрав одинаковое количество баллов, 1, 2 и 3 места делят команды «Модерон» (Служба пути), «Инженерный корпус» и «Служба перевозок».

Давно у нас не было такой интриги: кто же все-таки по результатам оставшихся трех видов соревнований по мини-футболу, легкоатлетической эстафете и перетягиванию каната вырвется вперед и завоюет звание победителя XI Спартакиады ЖДЯ? На сегодня ясно одно – борьба за победу развернется между этими тремя командами.

Далее в турнирной таблице расположились команды «Локомотив», АУП, вагонно-пассажирской службы, сборная команда студентов ЖДЯ и энергомеханической службы.