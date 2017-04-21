Продолжается сотрудничество с международными школами

С целью изучения передового опыта партнеров в системе международного образования и по приглашению Автономной образовательной организации «Назарбаев Интеллектуальные школы» делегация Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) в лице первого заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Феодосии Габышевой и членов проектного офиса Международной Арктической школы Натальи Ситниковой, Евгения Федорова посетила сеть инновационных образовательных организаций Казахстана. В работе группы принял участие Алексей Коропченко, советник Посла Российской Федерации в Республике Казахстан.

Члены делегации обсудили с руководством ряд конкретных шагов по расширению сотрудничества школ, работающих по программам Международного бакалавриата (IB) и аккредитованных в Совете международных школ (CIS).

Данные школы осуществляют разработку, мониторинг, исследование, анализ, апробацию, внедрение и реализацию современных моделей международных образовательных программ. Сеть инновационных школ Казахстана обеспечивает международные образовательные стандарты с учетом особенностей страны, в том числе языковой политики в условиях трехязычия.

Международная Арктическая школа нашей республики, создаваемая под эгидой Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова, должна пройти процедуру авторизации по программе международного бакалавриата, что позволит подготовить кадры по перспективным направлениям экономики в северном и арктическом регионах в лучших учреждениях высшего профессионального образования России и за ее пределами без вступительных экзаменов.

В рамках визита, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Феодосия Габышева встретилась с Председателем Правления Автономной организации Куляш Шамшидиновой. В ходе беседы стороны договорились о плотном сотрудничестве не только в рамках реализации проекта «Международная Арктическая школа», но и в других образовательных инициативах Республики Саха (Якутия). Так, в Азиатской физической олимпиаде, которая состоится в Якутске, примет участие сборная Казахстана. Запланированы исследовательские проекты школьников по изучению деятельности М.К. Аммосова, видного государственного деятеля, активного участника становления советской власти в Казахстане.

Мы активно сотрудничаем с несколькими регионами Российской Федерации, совсем недавно по программе школьного обмена в Алмату приезжала делегация колмогоровского СУНЦ при МГУ. Мы заинтересованы в перспективных проектах и долгосрочном партнерстве, – констатировала председатель правления АОО Назарбаев Интеллектуальные школы Куляш Шамшидинова.

Таким образом, расширяется сотрудничество в сфере культуры и образования с организациями Казахстана.