Продолжается приёмка выполненных работ по капитальному ремонту домов

27 июня в городе Покровске прошла приемка многоквартирного дома после проведения капитального ремонта фундамента дома с участием представителей муниципалитетов, подрядных организаций, собственников и Фонда капитального ремонта.

Подрядная организация отремонтировала фундамент дома, расположенного по адресу Советская 9. Также в данном доме проведены гидравлические испытания системы теплоснабжения. В данное время замена и ремонт системы теплоснабжения находится на завершающем этапе. В доме по адресу Таежная 3 проводится строительный контроль ремонта кровли. Строительный контроль подразумевает проверку качества выполняемых работ в процессе ремонтных работ. Сущность стройконтроля в слаженности хода работ, обеспечении качества строительных работ без нарушений технологических процессов и в срок. Также выступает связующим звеном между заказчиком и подрядчиком. При выполнении своих обязанностей служба стройконтроля, состоящая из квалифицированных и опытных экспертов, гарантирует добросовестное исполнение подрядчиком своих обязательств.

Инженер производственно-технического отдела Фонда капитально ремонта Татьяна Дорофеева, которая приняла участие в приемке фундамента, отметила: «На мой взгляд, поведение капитального ремонта проходит на высоком уровне, от подготовки сметной документации до организации работы с подрядчиками — все выполняется в срок. Хочу отметить работу местной администрации, люди заинтересованы, владеют ситуацией, отлично взаимодействуют с подрядными организациями, контролируют сроки, что, в конечном счете, положительно сказалось на финальном качестве капитального ремонта».