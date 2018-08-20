В Якутске продолжается прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший по профессии» по номинациям: «Лучший музейный работник» и «Лучший работник детского развивающего центра».

Конкурс состоит из трех этапов: первый – отбор участников конкурса. Предприятия и организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в установленном порядке на территории городского округа «город Якутск», в срок до 15 сентября 2018 года проводят отраслевые конкурсы, определяют участника от предприятия (организации) по указанным номинациям и подают заявки по установленной форме.

На втором этапе, в период с 10 по 20 октября 2018 года, конкурсная комиссия будут оценивать работы участников. По итогам, пять участников, набравших наибольшее количество баллов по каждой номинации, допускаются к участию в третьем этапе. О финалистах и о теме конкурсного финального задания станет известно с 26 по 29 октября 2018 года на общем собрании. Третий этап – это финал. С 30 октября по 15 ноября 2018 года пятерка лучших будет готовиться, чтобы завоевать звание победителя.

Как рассказали в Едином кадровом центре, защита конкурсных заданий, а также прохождение дополнительных испытаний пройдет с 16 по 24 ноября года по адресу: г. Якутск, проспект Ленина, дом 15.

Заявка на участие в конкурсе «Лучший по профессии» по номинациям «Лучший музейный работник» и «Лучший работник детского развивающего центра» должна содержать опись входящих в ее состав документов, скреплена печатью для юридического лица и подписана юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) или лицом, уполномоченным таким юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем).

Напомним, заявки принимаются до 1 октября 2018 года и принимаются по адресу:г. Якутск, ул. Ленина, д.15, кабинет № 215 в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов до 17 часов, обеденный перерыв с 13 часов до 14 часов.

Телефон для справок: 40-88-42 (Единый кадровый центр)

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится до 1 декабря 2018 года.