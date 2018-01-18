Продолжается эвакуация горняков из рудника «Удачный», вызванная перебоями в энергоснабжении

По данным Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), в 16.20 часов 17 января на руднике «Удачный» АК «АЛРОСА» произошло отключение электроэнергии, которое восстановлено в 17.40 часов.

На момент отключения электроэнергии в руднике ориентировочно находился 171 человек. «АЛРОСА» сразу начала эвакуацию персонала механическим способом на отметку – 170 (портал карьера). Несмотря на то, что подача электроэнергии восстановлена, эвакуация горняков продолжается. На данный момент эвакуировано более 60 человек.

Пострадавших нет, разрушений в шахте нет. Ситуация на промышленных объектах находится под контролем. Причины отключения электроэнергии выясняются.

Крупнейший подземный рудник «Удачный» АК «АЛРОСА» находится в городе Удачный Мирнинского района. Мощность в 4 млн. тонн руды в год ожидается в 2019 году. Рудник функционирует на кимберлитовой трубке «Удачная», открытая разработка которой началась в 1971 году и завершилась в 2015 году. Объем добычи алмазов в 2016 году составил 1,324 млн. карат.

Безопасность на руднике «Удачный» обеспечивает Айхальский военизированный горноспасательный взвод Якутского ВГС.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)