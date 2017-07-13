АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
28
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  60.62
 69.45
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
13.07.2017, 17:00
Общество
К 50-летию газификации Якутии: Жизненная артерия республики
13.07.2017, 16:50
Республика
Председатель «Русской общины Якутии» переезжает в Санкт-Петербург. Ее место займет Александр Подголов
13.07.2017, 16:40
Общество
Роспотребнадзор: на «Играх Манчаары» отравлений не было
13.07.2017, 16:39
Столица
Мини-гостиницы мешают спать жителям Якутска
13.07.2017, 16:28
Республика
Егор Борисов встретился с японскими парламентариями и бизнесменами
13.07.2017, 16:20
Республика
Якутия уже на 50 млн рублей превысила расходы на тушение лесных пожаров
13.07.2017, 16:10
Общество
Японцы посетили ТОР «Кангалассы»
13.07.2017, 16:00
Общество
МВД приглашает воспользоваться госуслугами в электронном виде
13.07.2017, 15:49
Происшествия
Мошенники в Якутске нажились на желающих обналичить материнский капитал
13.07.2017, 15:39
Столица
Продлили прием в кабинете по выдаче справок от психиатра в поликлинике №1
13.07.2017, 15:35
Столица
Началась работа профильной инженерной смены в лагере «Кэскил»
13.07.2017, 15:31
Происшествия
Одиннадцать виновных в лесных пожарах
13.07.2017, 15:26
Происшествия
В детском лагере в Нюрбинском районе работал ранее судимый
13.07.2017, 15:20
Столица
Команда Губинского округа стала победителем городских соревнований «Игра предков»
13.07.2017, 15:10
Происшествия
Резонанс
Была вторая парашютистка. Она получила переломы
13.07.2017, 15:08
Столица
Агропояс столицы: люди труда развивают овощеводство
13.07.2017, 14:53
Общество
Следком Якутии: Следи за новостями!
13.07.2017, 14:40
Общество
Энергетики ЦЭС отработали навыки по устранению последствий лесных пожаров
13.07.2017, 14:28
Республика
На медицинский форум в Якутске прибыли 156 делегатов из России и зарубежья
13.07.2017, 14:15
Происшествия
В Якутске накрыли еще одно игорное заведение
13.07.2017, 14:01
Общество
Как выбрать клубнику: «трендовые» рекомендации от Якутского Роспотребнадзора
13.07.2017, 12:56
Культура & Образование
Лидеры детских СМИ Якутии и Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве
13.07.2017, 12:45
Республика
Книги издательства «Бичик» заинтересовали делегатов из КНР
13.07.2017, 12:30
Общество
Что делать, если на улицах задымленно
13.07.2017, 12:22
Происшествия
Кражу четырех чороонов раскрыли в Булунском районе
13.07.2017, 12:10
Культура & Образование
Разрабатывается  региональная программа СПО
13.07.2017, 12:04
Столица
В Кангалассах идет подготовка к отопительному сезону
13.07.2017, 11:59
Путешествия
Полюс холода соединяет океаны: Смотрите на НВК дневник уникальной экспедиции
13.07.2017, 11:51
Политика
Профильный Комитет Госдумы  одобрил  поправки  в законопроект о курортном сборе
13.07.2017, 11:45
Столица
Комфортная городская среда: в Якутске благоустроят 23 двора и 9 общественных пространств
13.07.2017, 11:37
Культура & Образование
Священный зов Манаса. Интервью с известным кыргызским манасчы и ученым Талантаалы Бакчиевым
13.07.2017, 11:20
Происшествия
Фотофакт
Якутянин подозревается в убийстве 3-летнего малыша в Хабаровске
13.07.2017, 11:13
Происшествия
В районе Крытого рынка трое избили до смерти пожилого человека, пытаясь узнать пинкод
13.07.2017, 11:02
Столица
«Город добра» провел тренинг по спасению утопающих
13.07.2017, 11:00
Столица
В Якутске пройдет Фестиваль красок «Холи»
13.07.2017, 10:52
Культура & Образование
Интервью с автором теории арктической циркумполярной цивилизации
13.07.2017, 10:41
Финансы
Фонд капремонта: Памятка для неравнодушных
13.07.2017, 10:37
Общество
Сердечно-сосудистые заболевания: профилактика в жару
13.07.2017, 10:34
Республика
Дефицит осадков вызвал засуху в ряде районов Якутии
13.07.2017, 10:09
Культура & Образование
По зову земли Олонхо
13.07.2017, 9:55
Культура & Образование
Эксперты из Москвы и Казахстана посетили слет «Дьулуур»
13.07.2017, 9:45
Культура & Образование
К юбилею компании «АЛРОСА» вышла книга «Дуэль алмазных резидентов»
13.07.2017, 9:41
Общество
Изменились правила перевозки детей
13.07.2017, 9:27
Экология
Гринпис России заступился за коренные народы на заседании ООН
13.07.2017, 9:20
Республика
Егор Борисов заявил о персональной ответственности глав районов и наслегов в период действия режима ЧС
13.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 13 июля 2017 г.
12.07.2017, 21:58
Политика
Алексей Дьячковский встретился с делегацией провинции Хэйлунцзян
12.07.2017, 18:00
Культура & Образование
Международная Арктическая школа в центре внимания ЮНЕСКО
12.07.2017, 17:50
Экономика
Наибольший эффект от снижения тарифов почувствуют крупные предприятия и бизнес
12.07.2017, 17:45
Культура & Образование
Постпредство Якутии: Якутский ысыах объединил мир
12.07.2017, 17:43
Общество
13 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
12.07.2017, 17:35
Финансы
Как производить расчет квартплаты при смене тарифов?
12.07.2017, 17:25
Общество
ГИМС МЧС проводит рейды безопасности по несанкционированным местам
12.07.2017, 17:15
Культура & Образование
Колледжи и техникумы республики вносят сведения о дипломах в Федеральный реестр 
12.07.2017, 17:09
Столица
В эту субботу на площади Ленина пройдет общегородская ярмарка от ЯГСХА
12.07.2017, 17:01
Общество
Контроль проведения капремонта – одно из основных направлений работы «ЖКХ Контроль»
12.07.2017, 16:56
Происшествия
Фотофакт
Эксклюзив
На Крестьянском рынке снова толпа якутян, жаждущих клубники
12.07.2017, 16:45
Происшествия
Видео
В кадетской школе Мирного избивали детей? Родители жалуются на условия учебного заведения
12.07.2017, 16:33
Столица
Антирейтинг Энергосбыта за июнь
12.07.2017, 16:25
Общество
Объявлен конкурс социальной рекламы
12.07.2017, 16:17
Общество
Скандал
Кто же такой отец Мелетий?
12.07.2017, 16:07
Спорт
На Играх Манчаары были задействованы 100 волонтеров
12.07.2017, 16:03
Происшествия
Видео
Резонанс
Родители учащихся православной гимназии Якутска не верят в виновность иеромонаха
12.07.2017, 15:44
Происшествия
Пожарные спасли человека в Мирном
12.07.2017, 15:35
Столица
Об ограничении движения транспортных средств на Окружном шоссе
12.07.2017, 15:24
Происшествия
На Мерзлотке сбили подростка
12.07.2017, 15:15
Республика
«Игры Манчаары» прошли без ЧП
12.07.2017, 15:14
Политика
Спикер Госдумы призвал бережно относиться к тому человеку, который будет платить курортный сбор 
12.07.2017, 15:10
Происшествия
В Верхневилюйском районе электроснабжение восстановлено
12.07.2017, 14:54
Республика
Из-за разбитой дороги в Таас-Юряхе страдают все жители Мирнинского района
12.07.2017, 14:42
Происшествия
Видео
Визитки, незаконно ввезенные из Китая, предназначались для директора якутского автосервиса
12.07.2017, 14:33
Культура & Образование
В улусах прошли пленэры для юных художников
Архив новостей
Столица
13 июля 2017, 15:39
77

Продлили прием в кабинете по выдаче справок от психиатра в поликлинике №1

Министерство здравоохранения республики прокомментировало ситуацию с очередями за справкой от психиатра. 

Первый замминистра Олег Припузов объяснил увеличение очередей к специалистам сезонным фактором, а также недостаточной информированностью населения о других пунктах выдачи справок.

— Раньше в Якутске был только один пункт медицинского освидетельствования у врача психиатра и нарколога, где население получало справки. Год назад мы решили вопрос с очередями, открыв кабинеты специалистов с выдачей справок в нескольких поликлиниках города. Очереди уменьшились. Возникшая сегодня ситуация объясняется тем, что поток абитуриентов увеличил нагрузку на определенное медицинское учреждение.

Электронная запись к врачу и электронная очередь не проведена, потому что финансирование на модернизацию выделялось из средств обязательного медицинского страхования, психиатрия финансируется из федерального бюджета, объясняет министерство.

На сегодняшний день завершена ведомственная проверка, по результатам которой увеличена продолжительность приема врачей психиатра и нарколога. Кроме того, планируется увеличить количество медицинских учреждений, где граждане будут проходить медицинские освидетельствования. Сегодня в Якутске приём населения врачами психиатрами и наркологами по медосвидетельствованию ведется в трех поликлиниках города по следующим адресам:
— поликлиника №1 — ул. Кирова, 19, каб. 531
— поликлиника №3 — ул. Лермонтова, 121, каб. 420
— медцентр Якутска, поликлиническое отделение №1 — ул. Кальвица, 3, второй этаж, каб. 4-211

Штатный режим работы кабинетов с 08:00 до 15:00. В связи с большим потоком граждан в поликлинике №1 принято решение об увеличении продолжительности работы кабинета — медики будут работать в две смены. Медосвидетельствование можно пройти с 08:00 до 19:00. Для абитуриентов медосвидетельствование выполняется бесплатно.

comments powered by HyperComments
Источник: http://news.ykt.ru/article/59492
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
08.07.2017, 1:11
Желток
Эксклюзив
Позитив
Горячая десятка якутских звезд Инстаграма
08.07.2017, 17:01
Происшествия
Эксклюзив
«Вилюйский» след во взятке на 40 миллионов?
07.07.2017, 17:57
Политика
Экстра
Две отставки – два назначения
12.07.2017, 12:17
Происшествия
Скандал
Известная журналистка и общественница избита при обыске в своем доме?
07.07.2017, 2:28
Желток
Фотофакт
Новый имидж Борисова
11.07.2017, 15:48
Общество
Экстра
Резонанс
Якутский священник арестован за развращение мальчиков
07.07.2017, 19:53
Происшествия
Скандал
Из-за аварии пострадали «Игры Манчаары»?
11.07.2017, 12:42
Спорт
Видео
Скандал
Скандал на «Играх Манчаары»: вдруг вы пропустили
10.07.2017, 16:11
Общество
Три отставки
12.07.2017, 16:56
Происшествия
Фотофакт
Эксклюзив
На Крестьянском рынке снова толпа якутян, жаждущих клубники
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
13.07.2017

Как выбрать клубнику: «трендовые» рекомендации от Якутского Роспотребнадзора

Республика
13.07.2017

Дефицит осадков вызвал засуху в ряде районов Якутии

Финансы
12.07.2017

Как производить расчет квартплаты при смене тарифов?

Видео
Происшествия
12.07.2017

В кадетской школе Мирного избивали детей? Родители жалуются на условия учебного заведения

Скандал
Происшествия
12.07.2017

Известная журналистка и общественница избита при обыске в своем доме?

Резонанс
Экология
12.07.2017

Главный эколог ИНК комментирует инцидент в Сунтаре: Данный случай выбил нас из колеи

Фотофакт
Желток
12.07.2017

Сексуальный рейтинг на правительственном сайте Якутии

Резонанс
Общество
11.07.2017

Евгений Грибчатов подал апелляцию