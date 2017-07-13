Продлили прием в кабинете по выдаче справок от психиатра в поликлинике №1

Министерство здравоохранения республики прокомментировало ситуацию с очередями за справкой от психиатра.

Первый замминистра Олег Припузов объяснил увеличение очередей к специалистам сезонным фактором, а также недостаточной информированностью населения о других пунктах выдачи справок.

— Раньше в Якутске был только один пункт медицинского освидетельствования у врача психиатра и нарколога, где население получало справки. Год назад мы решили вопрос с очередями, открыв кабинеты специалистов с выдачей справок в нескольких поликлиниках города. Очереди уменьшились. Возникшая сегодня ситуация объясняется тем, что поток абитуриентов увеличил нагрузку на определенное медицинское учреждение.

Электронная запись к врачу и электронная очередь не проведена, потому что финансирование на модернизацию выделялось из средств обязательного медицинского страхования, психиатрия финансируется из федерального бюджета, объясняет министерство.

На сегодняшний день завершена ведомственная проверка, по результатам которой увеличена продолжительность приема врачей психиатра и нарколога. Кроме того, планируется увеличить количество медицинских учреждений, где граждане будут проходить медицинские освидетельствования. Сегодня в Якутске приём населения врачами психиатрами и наркологами по медосвидетельствованию ведется в трех поликлиниках города по следующим адресам:

— поликлиника №1 — ул. Кирова, 19, каб. 531

— поликлиника №3 — ул. Лермонтова, 121, каб. 420

— медцентр Якутска, поликлиническое отделение №1 — ул. Кальвица, 3, второй этаж, каб. 4-211

Штатный режим работы кабинетов с 08:00 до 15:00. В связи с большим потоком граждан в поликлинике №1 принято решение об увеличении продолжительности работы кабинета — медики будут работать в две смены. Медосвидетельствование можно пройти с 08:00 до 19:00. Для абитуриентов медосвидетельствование выполняется бесплатно.