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Продлеваем срок службы кухни
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Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» выражает глубокое соболезнование
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Айсен Николаев и 40 отцов с детишками посадили 50 деревьев в школьном дворе
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Дириҥ кутурҕаммытын тиэрдэбит
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Жители Якутска обсудили проект муниципальной программы “Формирование городской среды”
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«Единая Россия»: Светлая память Александру Афанасьевичу Романову
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Россия  отмечает  День  Полярника
20.05.2017, 15:13
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Александр Афанасьевич Романов туһунан үтүө өйдөбүл умнуллуо суоҕа
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В Якутске ребята из школы №13 высадили саженцы для Аллеи выпускников
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Ил Тумэн выражает глубокое соболезнование родным и близким А.А. Романова   
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«Наш университет_лекции»: Наталья Радченко продолжает тему революции 1917 года в Якутии
20.05.2017, 13:13
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21 мая в Якутске пройдет открытый турнир по хапсагаю
20.05.2017, 13:05
Культура & Образование
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Знакомьтесь! Создатель ролика о якутском языке Арсений Клиничев
20.05.2017, 12:49
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Причину смерти народного депутата Александра Романова установят в течение суток
20.05.2017, 12:42
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24 мая открывается выставка-продажа произведений якутских художников
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Культура & Образование
Центр помощи семьям «Тэрчи» организовал творческий конкурс «Наша дружная семья»
20.05.2017, 11:53
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Паводковая обстановка в Якутии на 11.00
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Якутск: Водоотводные лотки как важнейший элемент дороги
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Происшествия
На 11 км Сергеляхского шоссе сгорел частный гараж
20.05.2017, 8:53
Культура & Образование
СВФУ: будущих специалистов IT надо готовить в тесном сотрудничестве с предприятиями
20.05.2017, 8:01
Экология
Ирина Машкова: Сохранность лесного богатства Якутии – в наших руках!
19.05.2017, 23:48
Культура & Образование
В Якутске прошел захватывающий концерт для ветеранов войны
19.05.2017, 22:57
Экология
Депутаты Ил Тумэна взялись за посадки
19.05.2017, 22:22
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Абитуриент-2017: до начала приема документов от абитуриентов остался ровно месяц
19.05.2017, 21:58
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Из стенограммы с В. Путиным по ликвидации последствий паводков и пожаров
19.05.2017, 21:51
Республика
Паводок – 2017: Ледоход дошел до Жатая
19.05.2017, 21:40
Общество
Некролог
Ушел из жизни народный депутат Якутии
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Конные скачки на призы глав улусов
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Александр Саввинов: «Совместными усилиями — за комфортный Якутск»  
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Положение II Международного фольклорного фестиваля «Зов земли Олонхо»
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Новое структурное подразделение Театра танца
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Реализация партийного проекта «Городская среда» в Нерюнгри
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Экономика
20 мая 2017, 20:12
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Продлеваем срок службы кухни

Любое изделие, будь то современный электронный гаджет или простой карандаш имеет свой срок службы, который зависит чаще всего от 2 основных факторов. Это материалы, из которых оно изготовлено и условия эксплуатации, или проще говоря: «Из чего сделано и как им пользуются».

Для мебели, в частности, для кухонь с материалами еще более-менее понятно, а вот за уходом и правилами эксплуатации все немного расплывчато. Очень часто на просторах интернета встречается информация по уходу за кухней, в котором находятся слова противоречащие друг друга. А испортить новенькую кухню своими руками, не только обидно, но и выйдет в копеечку на восстановление отдельных деталей или даже полную замену всей кухни.

Мы решили поставить все точки над «Ё» в вопросе об уходе и эксплуатации за кухней их самого популярного материала МДФ с покрытием из пленки ПВХ.

Рекомендации по уходу и эксплуатации

Кухни с фасадами из МДФ-ПВХ несут декоративную и эстетическую функцию и предполагают использование в помещениях с отсутствием сильных перепадов температуры и относительной влажности не выше 80%. Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации изделий от +10°С до + 25°С. В целях продления срока эксплуатации изделий необходимо учитывать следующее:

Категорически нельзя подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°С (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки.

Не допускайте длительное охлаждение фасадов ниже -15°С, при охлаждении ниже указанной температуры, возможно растрескивание и отслаивание плёнки.

При монтаже осветительных приборов расстояние между фасадом и светильником должно составлять не менее 10 см. Более близкое расположение может привести к деформации плёнки, а также к изменению цвета облицовочного покрытия.

При уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, мебельные политуры и воски, а также реактивы, содержащие растворители или ацетон.

Во избежание появления царапин на фасадах, протирайте лицевую сторону фасада мягкой сухой тряпкой. Для удаления пятен необходимо применять мыльный раствор.

Снимать защитную пленку (при наличии таковой), только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке. После снятия защитной пленки рекомендуется не подвергать поверхность фасадов физическим воздействиям (протирание поверхности и т.д.) в течении по крайней мере 72 часов, т.к. это может привести к разного рода повреждениям поверхности фасадов.

Не допускается:
— Контакт деталей из МДФ с поверхностями, нагретыми до температуры + 60-80°
— Обильное намокание изделий

Эти простые правила, помогут сохранить внешний вид и функциональность Вашей кухни на долгие годы.

Мы находимся по адресу: г.Якутск, ул. Жорницкого, д.33, ТВЦ «Строительный» (желтое здание), 3 этаж, павильон 42А салон «Ротанг»

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Пишите нам: is-rotang@mail.ru

Мы в инстаграме http://instagram.com/kuhni_ykt

Мы ВКонтакте http://vk.com/is_rotang

Whatsapp/Viber +79142757747

Тел: 757-747

С Уважением, и наилучшими пожеланиями всем читателям, коллектив мебельного салона «Ротанг»

 

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Источник: Мебельный салон «Ротанг».
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