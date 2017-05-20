Продлеваем срок службы кухни

Любое изделие, будь то современный электронный гаджет или простой карандаш имеет свой срок службы, который зависит чаще всего от 2 основных факторов. Это материалы, из которых оно изготовлено и условия эксплуатации, или проще говоря: «Из чего сделано и как им пользуются».

Для мебели, в частности, для кухонь с материалами еще более-менее понятно, а вот за уходом и правилами эксплуатации все немного расплывчато. Очень часто на просторах интернета встречается информация по уходу за кухней, в котором находятся слова противоречащие друг друга. А испортить новенькую кухню своими руками, не только обидно, но и выйдет в копеечку на восстановление отдельных деталей или даже полную замену всей кухни.

Мы решили поставить все точки над «Ё» в вопросе об уходе и эксплуатации за кухней их самого популярного материала МДФ с покрытием из пленки ПВХ.

Рекомендации по уходу и эксплуатации

Кухни с фасадами из МДФ-ПВХ несут декоративную и эстетическую функцию и предполагают использование в помещениях с отсутствием сильных перепадов температуры и относительной влажности не выше 80%. Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации изделий от +10°С до + 25°С. В целях продления срока эксплуатации изделий необходимо учитывать следующее:

Категорически нельзя подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°С (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки.

Не допускайте длительное охлаждение фасадов ниже -15°С, при охлаждении ниже указанной температуры, возможно растрескивание и отслаивание плёнки.

При монтаже осветительных приборов расстояние между фасадом и светильником должно составлять не менее 10 см. Более близкое расположение может привести к деформации плёнки, а также к изменению цвета облицовочного покрытия.

При уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, мебельные политуры и воски, а также реактивы, содержащие растворители или ацетон.

Во избежание появления царапин на фасадах, протирайте лицевую сторону фасада мягкой сухой тряпкой. Для удаления пятен необходимо применять мыльный раствор.

Снимать защитную пленку (при наличии таковой), только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке. После снятия защитной пленки рекомендуется не подвергать поверхность фасадов физическим воздействиям (протирание поверхности и т.д.) в течении по крайней мере 72 часов, т.к. это может привести к разного рода повреждениям поверхности фасадов.

Не допускается:

— Контакт деталей из МДФ с поверхностями, нагретыми до температуры + 60-80°

— Обильное намокание изделий

Эти простые правила, помогут сохранить внешний вид и функциональность Вашей кухни на долгие годы.

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