Продажа арестованного имущества влечет уголовное наказание

Управлением ФССП России по Республике Саха (Якутия) активно применяется практика привлечения к уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации) должников за отчуждение имущества, подвергнутого аресту и вверенного им на ответственное хранение.

Так, судебными приставами — исполнителями Якутского городского отдела судебных приставов 12 октября 2015 г. был наложен арест на имущество, принадлежащее должнику С., а именно на автомашину «Тойота Пробокс» 2002 года выпуска. Арест был произведен в форме запрета распоряжения и установлением режима хранения арестованного имущества с правом беспрепятственного пользования.

В ходе проверки судебными приставами в апреле текущего года было установлено, что арестованное имущество по месту хранения отсутствует. Должник С., являясь ответственным хранителем вверенного ему имущества, подвергнутого аресту, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ч. 1 ст. 312 УК РФ, имея преступный умысел на отчуждение арестованного имущества, не уведомив судебного пристава-исполнителя и осознавая незаконность своих действий, осуществил продажу арестованного имущества, при этом вырученные средства от продажи использовал на собственные нужды. Тем самым, должник С. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 312 УК РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 312 УК РФ в отношении должника С. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Следует добавить, что гражданин С. является должником по алиментным обязательствам. По состоянию на конец апреля текущего года в связи с длительной неоплатой его задолженность на содержание своего ребенка составляет около 500 тысяч рублей.