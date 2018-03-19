Продавец ювелирного магазина заменяла золотые украшения серебряными

Следователями Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело по факту кражи золотых украшений на сумму свыше трех миллионов рублей.



В ходе расследования уголовного дела следователями Северо-Восточного линейного управления установлено, что в течение месяца продавец ювелирного магазина, расположенного в аэропорту Якутска совершала хищения ювелирных изделий.

Женщина забирала с витрины магазина цепи, кольца, серьги, заколки для галстука, снимала с них пломбы и сдавала в ломбарды Якутска. С целью сокрытия следов преступления обвиняемая приобретала в магазинах изделия из серебра и осуществляла подмену, прикрепляя пломбиратором бирки от изделий из золота.

Самым дорогостоящим ювелирным изделием было кольцо с бриллиантом, стоимостью свыше 100 тысяч рублей, которое женщина реализовала за незначительную сумму.

За месяц работы обвиняемая похитила более 150 ювелирных изделий.

Следователями доказано 16 эпизодов преступной деятельности 26-летней жительницы города Якутска.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд.

Максимальное санкция статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

Решения суда обвиняемая будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.